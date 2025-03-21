Richard Mille 理查米尔与法拉利在制表领域全新合作，打造出一款独一无二的时计，不但重新定义了天文台表的性能，也突破了设计的极限。新款RM 43-01陀飞轮双追针计时法拉利腕表的灵感来自于性能、完美和激情这些共同的价值观，它向马拉内罗的赛车基因致敬，同时实现了理查德-米勒（Richard Mille）的承诺，即创造出独一无二的作品，每一件都是 "腕上的赛车机器"。
历时足足三年的研发过程，新装置完全采用创新设计，将制表业两种最复杂、最富传奇色彩的高级功能完美融合：以精准的陀飞轮结合双秒针计时码表的巅峰体现，双秒针可记录分段时间--一项专为赛车手设计的腕表关键功能。此外，由于采用了钛金属和 Carbon TPT®（薄层技术）等先进材料，该表款特别轻巧坚固。Carbon TPT® 是一种复合材料，由多层碳纤编织而成，结构轻巧耐用。
新款RM 43-01法拉利腕表将限量生产150枚，其中75枚为微喷砂钛金属材质，75枚则采用碳纤维TPT®材质。该产品巩固了马拉内罗与瑞士制表商之间的良好合作关系，也是继2022年RM UP-01法拉利腕表之后的又一精品。这款全新时计是瑞士制表品牌与跃马家族深化创意和技术交流的成果，从法拉利品牌无与伦比的技术领域中汲取灵感，打造出一系列微妙而又充满活力的视觉和技术元素。事实上，在开发这款计时码表的过程中，Ferrari Centro Stile 法拉利设计中心发挥了重要作用，设计了腕表各种关键元素，包括整体美学到细节，如：表冠、指针和具有 Purosangue 座椅图案的表带。
腕表底板的金属饰面与发动机部件的精密砂铸工艺相呼应，而微喷砂表桥则与法拉利发动机盖的强化哑光表面有异曲同工之妙。棱角分明的结构上装饰着凸起的脊线、采用对比鲜明的色调和细致的X 形支撑，中间穿插着金色的内六角螺钉，这是对法拉利发动机缸体和曲轴箱上的图案、零件和精美细节的直接致敬。
法拉利首席设计总监弗拉维奥-曼佐尼（Flavio Manzoni）表示: “这样的合作既是基于价值上的相似性，也注重法拉利发动机或部件与腕表所用元素在视觉上的相似性：就性能而言，任何具有技术用途的东西也是美丽的。我们非常喜欢功能性美的概念。”
RM 43-01陀飞轮双追针计时法拉利腕表的每一个元素，从微型组件到材料选择，都从性能的角度完善考虑，就像设计法拉利汽车一样。由于每一个设计决定将会影响到特定部件的完整性和技术能力。我们进行许多次冲击测试、模拟和深入研究，以确保每一个部件都符合Richard Mille理查米尔的严格标准。Richard Mille理查米尔机芯技术总监萨尔瓦多-阿伯纳（Salvador Arbona）解释说："作为机芯制造商，我们的工作越来越科学化，这有助于我们制造出更耐用的部件，同时提供更优异的性能。”
RM 43-01 陀飞轮追针计时法拉利腕表是对马拉内罗传统工艺的致敬，将标志性的设计和无与伦比的性能完美结合。它这一成果代表着顶级钟表与汽车协同作用的巅峰。于是美学与功能能够交相辉映，以激情驱动创新。