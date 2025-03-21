Richard Mille 理查米尔与法拉利在制表领域全新合作，打造出一款独一无二的时计，不但重新定义了天文台表的性能，也突破了设计的极限。新款RM 43-01陀飞轮双追针计时法拉利腕表的灵感来自于性能、完美和激情这些共同的价值观，它向马拉内罗的赛车基因致敬，同时实现了理查德-米勒（Richard Mille）的承诺，即创造出独一无二的作品，每一件都是 "腕上的赛车机器"。

历时足足三年的研发过程，新装置完全采用创新设计，将制表业两种最复杂、最富传奇色彩的高级功能完美融合：以精准的陀飞轮结合双秒针计时码表的巅峰体现，双秒针可记录分段时间--一项专为赛车手设计的腕表关键功能。此外，由于采用了钛金属和 Carbon TPT®（薄层技术）等先进材料，该表款特别轻巧坚固。Carbon TPT® 是一种复合材料，由多层碳纤编织而成，结构轻巧耐用。