今年 3 月，法拉利派出 499P Le Mans Hypercar 赛车重返国际汽联世界耐力锦标赛 (WEC) 的顶级赛事。这是法拉利的一款混合动力 680cv 汽车，其上运用了多项前沿赛车运动技术。
说起来十分凑巧，499P 将在赛百灵 1000 英里耐力赛上首次亮相。赛百灵是 2023 年 FIA WEC 的开幕赛事，这条赛道自上世纪中期成立以来，一向受各界公认为针对勒芒耐力赛最完美热身赛及最适合的赛道。
法拉利传奇车手 Juan Manuel Fangio 驾驶860 Monza 走向胜利：他与意大利车手 Eugenio Castellotti 为搭档
事实上，赛百灵国际赛道是如此重大，因此成为耐力赛三冠王中的其中之一；另外两个赛事分别为代托纳 24 小时耐力赛，以及众所周知的勒芒耐力赛。然而，在 1950 年代，赛百灵仍是一个相对较新的赛道，虽然为赛车界所熟知，但尚未至家喻户晓的程度。但在1956 年的一个炎热的下午，这一切都改变了。
如果说赛百灵赛道看起来更适合作为飞机着陆的跑道，而非赛车的赛道，那是因为它的物理特性确实如此。长长的混凝土直道的设计旨在承受 32 吨波音空中堡垒轰炸机的重量；相形之下，在这50 年代的车道上，各种轻巧、快速的敞篷赛车以相对不精确的操控情况下，在凹凸不平的地面飞驰。
如此危险、困难的驾驶条件，使得许多车队认为在佛罗里达州酷热的3.74英里（约6公里）赛道上绕一圈相当于在勒芒赛道跑两圈。这就是为什么致力于赢得一千英里拉力赛（Mille Miglia）和 Targa Florio拉力赛的欧洲车队愿意每年前往美国参加这一场比赛。1956 年，五支车队制造商将他们的赛车运送过来参加比赛，分别为：法拉利、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、保时捷和捷豹车队。
Fangio与Enzo Ferrari合影，他与 Jaguar 的Mike Hawthorn激烈竞争中，两人在比赛中的名次不断交替领先
总共有 74 辆汽车参赛（与勒芒的 49 辆相比，我们可以察觉这条新兴赛道的受欢迎程度），尽管有来自捷豹车队 D-Types赛车的威胁，法拉利最后还是取得了胜利。
在他们派出的三辆跃马赛车当中，有两辆为 860 Monza赛车； 由最高速度达到 260 公里/小时的 3.4 升直列四缸发动机提供动力，该款赛车是通过欧洲山区路段严酷考验下诞生的耐力赛车明星。第三辆赛车是 857 Sport，为 860 的前身，当年 1 月在布宜诺斯艾利斯1000 公里耐力赛中获得第二名，从而赢得了发车位置。
当然，赛车手阵容和赛车一样强大。第一辆 860 Monza 将由方吉奥（Juan Manuel Fangio） 和卡斯泰洛蒂（Eugenio Castellotti ）驾驶——两位均为有史以来最伟大的赛车手。第二辆由 F1 法拉利车队的车手Luigi Musso 和Harry Schell驾驶，而 857 则由 Alfonso de Portago 和 Jim Kimberley 驾驶，他们也是当时耐力赛车的高手。
Luigi Musso和Harry Schell驾驶的法拉利860 Monza加速并超越了保时捷550 Spyder：最终他们在比赛中获得第二名。
比赛于上午 10 点在 47,000 名车迷见证下展开，他们来自美国各地，为了一睹美国有史以来最大规模的精英欧洲赛车竞技。正如大家预测的那样，Jaguar D-Types 赛车速度快的惊人。迈克·霍索恩（Mike Hawthorn）配备燃油喷射的捷豹赛车从第 8 位发车，并在第一个弯道超越了领先的 Chevrolet Corvette。
到第一圈结束时，于第28顺位发车的斯特林·莫斯（Stirling Moss）凭借其天赋及高超的技术弥补了其阿斯顿马丁赛车的不足之处，他已经直追而上，逼近霍索恩的正后方。法拉利并未在耐力赛开始的第一圈就取得优势，但一直紧追在他们身后。方吉奥驾驶 860 Monza 赛车，用力踩下油门，开始了一场持续 12 小时考验耐力的战斗。
美国车手吉姆·金伯利驾驶着他的19号法拉利 857 S在Sebring赛道上飞驰。发动机的阀门问题意味着他和他的西班牙搭档阿方索·德·波尔塔戈无法完成比赛。
法拉利 857 赛车在 7 小时后退赛，莫斯也出局了，只剩方吉奥和卡斯泰洛蒂，Musso 和 Schell，与霍索恩的D-Type 进行决战。在将近半天的时间里，两辆法拉利和捷豹赛车在进站时玩起了猫捉老鼠的游戏：一辆赛车会进站，另一辆则领先，然后不断重复着进站，并交换领先地位。
于是在佛罗里达州的夕阳下，不断持续着这种扣人心弦的战况。直到令人难以置信的是，霍索恩的前刹车线竟然断了，于是他的赛车在赛道上爆胎，迫使他退赛。两辆法拉利860赛车将其他车队远远抛在至少16公里之后，取得了胜利，为法拉利车队带来了他们在赛百灵的首个车队冠亚军双收胜利，在美国赛场击败了欧洲最优秀的车队，从而使法拉利车队在全球版图上稳固了一席之地。