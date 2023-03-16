事实上，赛百灵国际赛道是如此重大，因此成为耐力赛三冠王中的其中之一；另外两个赛事分别为代托纳 24 小时耐力赛，以及众所周知的勒芒耐力赛。然而，在 1950 年代，赛百灵仍是一个相对较新的赛道，虽然为赛车界所熟知，但尚未至家喻户晓的程度。但在1956 年的一个炎热的下午，这一切都改变了。

如果说赛百灵赛道看起来更适合作为飞机着陆的跑道，而非赛车的赛道，那是因为它的物理特性确实如此。长长的混凝土直道的设计旨在承受 32 吨波音空中堡垒轰炸机的重量；相形之下，在这50 年代的车道上，各种轻巧、快速的敞篷赛车以相对不精确的操控情况下，在凹凸不平的地面飞驰。



如此危险、困难的驾驶条件，使得许多车队认为在佛罗里达州酷热的3.74英里（约6公里）赛道上绕一圈相当于在勒芒赛道跑两圈。这就是为什么致力于赢得一千英里拉力赛（Mille Miglia）和 Targa Florio拉力赛的欧洲车队愿意每年前往美国参加这一场比赛。1956 年，五支车队制造商将他们的赛车运送过来参加比赛，分别为：法拉利、玛莎拉蒂、阿斯顿马丁、保时捷和捷豹车队。