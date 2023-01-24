纪念贾尼·阿涅利(Gianni Agnelli)

如果没有阿涅利律师，也许今日法拉利公司还无法成为意大利的骄傲。如同其他在美国、中国，法国及欧洲的许多汽车制造商，也存在许多的传奇故事。贾尼·阿涅利（Gianni Agnelli）于1月24日逝世20周年，他不但是法拉利的客户、合作伙伴和所有人，但最重要的是，他一直是法拉利车队的忠实粉丝，以及多款法拉利汽车的收藏家。
如果没有1969年6月18日的协议（于三天后宣布），法拉利几乎无法实现长远的梦想，先后在华尔街及米兰证券交易所上市。
在那天，菲亚特决定买下法拉利50%股份。除了成为重要股东，并保证在恩佐去世时以拥有90%的股份的方式，接手法拉利公司。
贾尼·阿涅利 (Gianni Agnelli) 与恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 进行了深入对话：虽然两人都对自己的公司充满热情，但两人从不为生意争吵
阿涅利律师一向热爱法拉利公司及法拉利汽车。他所有的法拉利几乎都是定制车。若说他首创一次性项目也不为过。几年前开始，他的一些法拉利汽车在马拉内罗博物馆展出。同时成为展现他非凡品味，及对跃马的热爱的实证。 他的第一辆法拉利为166 MM。阿涅利律师在1948 年都灵车展中对这迷人车款非常喜爱，于是定制一辆采绿蓝两色车身，以及与其搭配的特殊内饰。这是他第一辆法拉利量身定制汽车。也历史上第一个 Barchetta车款。1952 年，他结合双色调蓝色 456 与玉兰白法拉利 212 Inter 两辆车款的设计，并添加了两个专为感受夜间速度而设计的强大前灯。只要他看上一个车型型，就会进行定制。
1955 年，他要求将一枚珍贵的计时码表安装在由 Battista Pinin Farina 设计的 375 America 上。然后 1959 年时，他看中了 400 Superamerica车款，这是由 Pininfarina 设计的独特作品，为法拉利呈现一种有别以往的全新风格。
他不时会要求进行重要的干预，例如在八十年中期，他声称拥有一辆敞篷 Testarossa Spider，其上饰以一些精致细节，例如崭新设计的发动机罩和采用特殊色调：引擎盖用玉兰白，车身采纽伯格林灰色，内饰则为蓝色调。他也对 1989 年订购的 F40 进行定制，该车配备黑色织物座椅和 Valeo 电子离合器。但阿涅利律师也十分慷慨：2000 年，他委托 Pininfarina 以 360 Spider 的风格为基础，设计出一辆更加极端的 barchetta，独一无二的车款：这是他送给 Luca di Montezemolo 的结婚礼物。而这辆车也是这位曾为法拉利总裁车库里唯一一辆法拉利。
合并菲亚特和法拉利的协议于 1969 年达成，双方同意收购不应以金钱为基础，而应以创造力和未来发展的可能性为基础
虽然阿涅利律师会对公路车定制提出奇特的要求，但从不过问任何关于车队管理的事情。他跟着车队的行程，经常坐直升机亲自去看各种测试，包括大奖赛的测试。他与技术人员，赛车手交谈，他也乐于接受记者访问，但从不涉及提供建议。法拉利只要恩佐在，就永远不会像尤文图斯那样。“我父亲很欣赏贾尼·阿涅利的实力、才能和精明的商业手腕 - 公司副总裁皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）回忆道，“他们之间有一种和谐的默契，多年不变。建立与1969年的决定性协议造就了一个汽车界最强大的合作伙伴关系。在那个历史性的日子里，我陪同父亲，于是有幸见到了阿涅利律师。从那时起，我们觉得与菲亚特一起，法拉利公司就得到了永续发展的保证。”
阿涅利和菲亚特企业巩固了法拉利的未来。他们透过在许多方面灵活运用智慧，为法拉利解除了许多财务危机。菲亚特和阿涅利是马拉内罗的最佳合作伙伴。不但提供知识，更是维持一种对法拉利专业全面的尊重，尤其在收购公司的情况下并不多见。在1969年的协议背后，与其说是经济动机，不如说是友情动机。
法拉利为 Gianni Agnelli 打造一些汽车，其中一些与他密切合作精心定制。 它们包括 F40、蓝绿色 166 MM 和 1952 蓝色 212 Inter。
1988年8月恩佐·法拉利离世后，菲亚特成为法拉利的大股东，皮耶罗持有公司10%的股份。关键的经理人员均来自菲亚特所在的都灵总部。随着时间的推移，两个企业间的关系也获得进一步巩固。律师阿涅利总是做最后决定，即使在选择车手时也是如此，当时批准聘用迈克尔舒马赫就是一个明显的例子。有一天他问：“但是这个舒马赫是何方神圣？这个车手值得法拉利车队支付他所要求的高薪吗？”
没过多久，舒马赫就以成果证明了自己的价值。就在20年前，舒马赫驾驶F2003 GA赛车赢得一场世界锦标赛，GA为Gianni Agnelli（贾尼·阿涅利）字母缩写。当时的总裁卢卡·迪·蒙特泽莫洛（Luca di Montezemolo）希望以赛车命名的方式，对这位一直不仅是一为简单的所有者的律师表达感谢。