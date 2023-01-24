纪念贾尼·阿涅利(Gianni Agnelli)

阿涅利律师一向热爱法拉利公司及法拉利汽车。他所有的法拉利几乎都是定制车。若说他首创一次性项目也不为过。几年前开始，他的一些法拉利汽车在马拉内罗博物馆展出。同时成为展现他非凡品味，及对跃马的热爱的实证。 他的第一辆法拉利为166 MM。阿涅利律师在1948 年都灵车展中对这迷人车款非常喜爱，于是定制一辆采绿蓝两色车身，以及与其搭配的特殊内饰。这是他第一辆法拉利量身定制汽车。也历史上第一个 Barchetta车款。1952 年，他结合双色调蓝色 456 与玉兰白法拉利 212 Inter 两辆车款的设计，并添加了两个专为感受夜间速度而设计的强大前灯。只要他看上一个车型型，就会进行定制。



1955 年，他要求将一枚珍贵的计时码表安装在由 Battista Pinin Farina 设计的 375 America 上。然后 1959 年时，他看中了 400 Superamerica车款，这是由 Pininfarina 设计的独特作品，为法拉利呈现一种有别以往的全新风格。



他不时会要求进行重要的干预，例如在八十年中期，他声称拥有一辆敞篷 Testarossa Spider，其上饰以一些精致细节，例如崭新设计的发动机罩和采用特殊色调：引擎盖用玉兰白，车身采纽伯格林灰色，内饰则为蓝色调。他也对 1989 年订购的 F40 进行定制，该车配备黑色织物座椅和 Valeo 电子离合器。但阿涅利律师也十分慷慨：2000 年，他委托 Pininfarina 以 360 Spider 的风格为基础，设计出一辆更加极端的 barchetta，独一无二的车款：这是他送给 Luca di Montezemolo 的结婚礼物。而这辆车也是这位曾为法拉利总裁车库里唯一一辆法拉利。

