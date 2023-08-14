如果用比例来描述跃马，我们可以说 3:13221=20000:860000。
换言之：在1947年，新成立的法拉利公司拥有20000平方米的生产面积，车间生产出三辆汽车：两辆125 S（马拉内罗的第一辆汽车）和一辆159 S原型车； 但如今，工厂占地面积扩展了40多倍，约86万平方米，去年交付了13221辆汽车。
当然，这只是数字游戏，但法拉利确实在各个方面都有增长，包括员工的数量，最初员工人数为140人，现在约有5000人。
恩佐·法拉利在1942年首次申请了建筑许可证，在战争年代，他就开始在阿贝托内大街（Via Abetone）历史悠久的入口后面建造了第一批厂房，在1947年，这些最初用于机床的空间被改建为汽车生产车间。
此后，开始需要扩建和创建新的空间。年复一年，铸造厂、生产线、发动机组装、物流、测试室、模型、员工办公室以及其他一切促使法拉利成为最前卫公司之一的设施相继建成。
1972年，菲奥拉诺赛道落成；1978年，第一家内部喷漆车间投入使用；1983年，在赛道旁专门建造了赛车管理部门。
当恩佐·法拉利于1988年8月14日逝世时，同年2月18日，也就是公司最后一次庆祝他的九十岁生日时，他向合作者的致辞也极具预言性，恳请他们对他的后继者抱有信心。
事实上，法拉利从90年代起就开始了大规模的扩张。1993年，新的铸造车间、Compositi和Meccanica GeS建成。
从1997年开始，大约十年来，由建筑大师设计的建筑蓬勃发展：从伦佐·皮亚诺（Renzo Piano）的风洞到马尔科·维斯康蒂（Marco Visconti）的新机械工厂，从马西米利亚诺·福卡萨斯（Massimiliano Fuksas）设计的产品开发中心到让·努维尔（Jean Nouvel）打造的新生产线。
另一个重要的创意浪潮在2015年出现，全新赛车管理（GeS）总部建成。随后，新的设计中心（2018年）、技术中心（2019年）、模拟器（2020年）以及在菲奥拉诺赛道旁全新的GT赛事管理部门（2021年）相继落成。
现在，人们最期待的是将于一年后落成的电子厂房，该建筑将用于制造法拉利的独家电动机。
全新区域将容纳生产过程所需的其他关键建筑，例如油漆车间，以便提供更高程度的个性化定制，这是奢侈品世界的基本趋势。