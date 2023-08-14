当恩佐·法拉利于1988年8月14日逝世时，同年2月18日，也就是公司最后一次庆祝他的九十岁生日时，他向合作者的致辞也极具预言性，恳请他们对他的后继者抱有信心。

事实上，法拉利从90年代起就开始了大规模的扩张。1993年，新的铸造车间、Compositi和Meccanica GeS建成。

从1997年开始，大约十年来，由建筑大师设计的建筑蓬勃发展：从伦佐·皮亚诺（Renzo Piano）的风洞到马尔科·维斯康蒂（Marco Visconti）的新机械工厂，从马西米利亚诺·福卡萨斯（Massimiliano Fuksas）设计的产品开发中心到让·努维尔（Jean Nouvel）打造的新生产线。