俗话说，一张照片胜过千言万语，但是一张致敬恩佐·法拉利一生的全新独特肖像却能以时间来衡量，确切地说是75年。





实际上，恩佐的传承可以追溯更早的时期，甚至早于75年前宣布跃马问世的1.5升V12。法拉利的赛车基因是在上世纪之交耐力锦标赛的熔炉中锻造而成的，这些史诗般的赛事包括横跨意大利的Mille Miglia一千英里拉力赛和西西里岛Targa Florio，后者要求车手以极快的速度绕整个岛屿一圈。