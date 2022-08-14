俗话说，一张照片胜过千言万语，但是一张致敬恩佐·法拉利一生的全新独特肖像却能以时间来衡量，确切地说是75年。
实际上，恩佐的传承可以追溯更早的时期，甚至早于75年前宣布跃马问世的1.5升V12。法拉利的赛车基因是在上世纪之交耐力锦标赛的熔炉中锻造而成的，这些史诗般的赛事包括横跨意大利的Mille Miglia一千英里拉力赛和西西里岛Targa Florio，后者要求车手以极快的速度绕整个岛屿一圈。
法拉利首席设计官弗拉维奥·曼佐尼 (Flavio Manzoni) 手中的画像栩栩如生
作为此类赛事的赛车手，恩佐·法拉利亲自掌握了如何打造一辆致胜赛车的技能，最终将其丰富经验带到马拉内罗，创下了不朽传奇。
如今，法拉利的设计总监弗拉维奥·曼佐尼为纪念恩佐·法拉利逝世周年而创作了一幅特别肖像，捕捉了赛车早期那些充满勇敢与雄心壮志的辉煌岁月。
弗拉维奥·曼佐尼 (Flavio Manzoni) 正在为恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 创作特别肖像
这幅肖像画还配有一部独特的制作影片，讲述了曼佐尼如何处理这一微妙主题的美妙故事，同时他还利用了图画、照片和其他细节作为灵感，以表达其崇高的敬意。