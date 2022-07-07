仅仅是物流管理方面的挑战就令人乍舌。来自全球各地共144辆法拉利，创造了法拉利Cavalcade大游行的历史记录。车队先是抵达世界上仅次于梵蒂冈，最小的主权国家摩纳哥，开始了为期一周，全程1225公里，驾驶时间近24小时的远征。
观看法拉利Cavalcade大游行创造的意大利与法国维埃拉之间的历史记录
这次的大游行原本应在2020年举行，但由于新冠疫情而推迟。活动路线设计让参与者（自美国、中国、阿拉伯联合酋长国和新西兰远道而来）尽可能多地探索意大利和法国美景，包括蔚蓝海岸一带、阿尔卑斯山口以及其他意大利和法国的精彩景点。
Cavalcade 游行每日从摩纳哥开始，在狭窄的城市道路和一览无余的山景中进行为期五天的体验行程
摩纳哥公国拥有世界上最古老的大奖赛赛道之一（该赛自1929年起在狭窄的市街举行），因此当地民众对法拉利发动机优美的轰鸣并不陌生。然而当144辆法拉利以每分钟三辆出发的景象，即使以经验丰富的摩纳哥人的标准，也足够形成深刻印象。
大游行每天的路线如下，车队驾驶们从标志性的1864年巴黎酒店（Hôtel De Paris）出发，沿着摩纳哥蜿蜒的道路前进，然后向左驶前往法国，或者向右驶向意大利。第一天，汽车沿着波光粼粼地中海下行至古罗马城市圣雷莫，然后转向内陆，爬上海拔547米、历史悠久的维科福特圣地（Vicoforte），并在其古城区举办车展。接着，法拉利大游行队伍于傍晚返回摩纳哥，在享用在晚餐时分享精彩故事和神奇时刻。
2022 年 Cavalcade Riviera 的 144 量跃马跑车行驶了超过 1,225 公里，创下纪录
在车队游览了意大利海岸之后，第二天他们前往法国蔚蓝海岸，从摩纳哥到圣特罗佩的标志性路段开始，然后回程穿越于普罗旺斯著名的蜿蜒山路和隧道。
第三天，144辆跃马从摩纳哥再次前往法国，在海上阿尔卑斯山山口之间共行驶了370公里。接着从Isola 2000滑雪胜地跨越边境进入意大利，并穿越皮埃蒙特区乡村回到摩纳哥。
令人印象深刻的是，创纪录的 144 辆法拉利以每分钟 3 辆汽车的令人愉悦的速度出发前往第二天的冒险之旅
在平均每天行驶350公里之后，于是最后一天140公里的行程相对地悠闲。主要允许每位驾驶体验传奇Col de Turini山口路段，全长虽不过1607米，但无处不是充满技术挑战的发夹弯，同时也是蒙特卡洛拉力赛（Monte Carlo Rally）的特色。法拉利车队于活动结尾时在摩纳哥市内进行了盛大的游行，并在赌场广场完成最后展示。紧接着他们并与摩纳哥阿尔伯特亲王一起享用开胃酒，并加入盛况空前的晚宴和慈善拍卖。
拍卖会与晚宴同步举行，在摩纳哥政府的安排下特别支持弱势族群的教育项目。国家青年和体育教育局的Isabelle Bonnal女士也参加了这次活动。
今年，除了能获得参加下一届2023年大游行资格之外，并能竞标一个法拉利收藏品，此物件代表能够首驾今年即将推出的新款法拉利Purosangue的机会，并能够在《法拉利官方杂志》上发表该经历。于是，这难忘的一周画上完美的句号。