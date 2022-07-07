摩纳哥公国拥有世界上最古老的大奖赛赛道之一（该赛自1929年起在狭窄的市街举行），因此当地民众对法拉利发动机优美的轰鸣并不陌生。然而当144辆法拉利以每分钟三辆出发的景象，即使以经验丰富的摩纳哥人的标准，也足够形成深刻印象。





大游行每天的路线如下，车队驾驶们从标志性的1864年巴黎酒店（Hôtel De Paris）出发，沿着摩纳哥蜿蜒的道路前进，然后向左驶前往法国，或者向右驶向意大利。第一天，汽车沿着波光粼粼地中海下行至古罗马城市圣雷莫，然后转向内陆，爬上海拔547米、历史悠久的维科福特圣地（Vicoforte），并在其古城区举办车展。接着，法拉利大游行队伍于傍晚返回摩纳哥，在享用在晚餐时分享精彩故事和神奇时刻。



