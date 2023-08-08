乎从参加挑战赛开始，冯思·谢特马就为他的战车定制了醒目的前端涂装，该涂装带有一组锯齿状的鲨鱼牙齿，让他在赛道上极为抢眼。多年来，它已成为法拉利倍耐力杯挑战赛（Ferrari Challenge Trofeo Pirelli）的重要组成部分，象征着比赛中的恐惧。这位荷兰车手开始说道：“这是我的标志，”今年他庆祝了自己作为挑战赛车手的第十九个赛季。
他点头称：“我来这个围场已经很久了，每年我都会遇到老朋友并结识新朋友，我可以与他们讨论和分享很多东西。对我来说，这就一个大家庭。
近二十年里，谢特马见证了这个家庭与赛车系列的技术和组织演变共同成长。在此期间，六款基于其姐妹公路版本打造的赛车在欧洲一些最著名的赛道（如斯帕、银石、勒芒、伊莫拉和穆杰罗等）上书写了辉煌的历史。
他回忆道：“当我在2005年首次参赛时，驾驶的是法拉利360 Challenge。我当时就是这么闯入了赛车运动，一个我几乎没有任何经验的领域。”
在随后的几年中，他还驾驶F430 Challenge、458 Challenge、488 Challenge及其Evo版本。他对赛车的热爱源于对一款公路跑车的迷恋，这款车在跃马历史上占有特殊的地位。
“有一天，我在一家酒店里听到远处传来一阵奇妙的声音，”他回忆道。“突然，一辆汽车映入眼帘，其原创性的线条，以及我以前从未见过的精致动感外观让我惊叹不已。那是一辆F40。我爱上了它，并且在多年努力工作之后，我决定在车库里为自己准备一辆F40作为礼物。”
他于2005年首次参加法拉利挑战赛，并于2007年赛季第一轮在蒙扎站首次登上领奖台。他回忆说：“当我走到悬在赛道上的领奖台时，在‘意大利速度神殿’上，我看到墙上挂着尼基·劳达和迈克尔·舒马赫等伟大冠军的照片。我能够将自己的名字添加到荣誉榜上。”
我们可以用一些统计数据来总结谢特马的故事：267场比赛； 19年来没有错过任何一场欧洲系列赛; 驾驶458 Challenge和458 Challenge Evo分别赢得了两座奖杯：2012年壳牌杯类别的Coppa Gentleman冠军和2014年法拉利欧洲挑战赛。
随着法拉利倍耐力杯挑战赛现已进入第31个赛季，谢特马毫不掩饰自己的雄心：“梦想？对于每个赛车手来说，就是对胜利的渴望。”
多年来，锦标赛不断发展，为客户提供了更多新的机会。意大利和欧洲系列赛于1993年拉开帷幕，征战的车型包括法拉利348 Challenge，随后推出了F355 Challenge，这是谢特马唯一没有在赛道上驾驶过的两辆赛车。法拉利Attività Sportive GT赛事主管安东内洛·可莱塔（Antonello Coletta）说道：“冯思和他法拉利上的鲨鱼嘴是我们历史的一部。”
“我们系列精神以成为法拉利大家庭一员的快乐为根基，如此长久的合作关系是对此最美好的见证。” 更广泛地说，他补充道：“欧美大陆系列赛表现非常好，今年推出的日本国家系列赛也是如此。经过几个棘手的赛季后，法拉利英国挑战赛又回到了正轨。在这样一个快速发展的赛车世界中，我们可以肯定会仔细考虑每一个可能性创新，以便我们能够继续在国际层面上代表卓越。”