乎从参加挑战赛开始，冯思·谢特马就为他的战车定制了醒目的前端涂装，该涂装带有一组锯齿状的鲨鱼牙齿，让他在赛道上极为抢眼。多年来，它已成为法拉利倍耐力杯挑战赛（Ferrari Challenge Trofeo Pirelli）的重要组成部分，象征着比赛中的恐惧。这位荷兰车手开始说道：“这是我的标志，”今年他庆祝了自己作为挑战赛车手的第十九个赛季。

他点头称：“我来这个围场已经很久了，每年我都会遇到老朋友并结识新朋友，我可以与他们讨论和分享很多东西。对我来说，这就一个大家庭。

