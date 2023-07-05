在湛蓝的天空下，伴随着V12和V8发动机震耳欲聋的配乐，来自世界各地的跃马车队参加为期四天的2023年法拉利Cavalcade盛会，队伍从罗马著名的贝佳斯别墅（Villa Borghese）出发，进行长达1265公里的巡游。
盛会的阵容可谓包罗万象，车型包括Monza SP1和SP2，LaFerrari、Roma和Portofino，以及GTC4 Lusso，真正庆祝了跃马的创意和当前车型的多样化组合。
观看视频：众多现代法拉利超级跑车汇聚一堂,参加2023年的法拉利巡游罗马。
这次巡游旨在将法拉利和意大利最好的建筑、音乐、美食和饮食汇集在一起，因此，当司机蜿蜒穿过村庄、广场和连绵起伏的乡村时，身边响起的是古典四重奏，口中品尝的是以秀美大自然美景为背景的丰盛茶歇点和午宴。当然，所有这些都穿插着时间控制和标记，以奖励精确驾驶。
今年的盛会从宝格丽酒店开始，在晚餐和睡前进行了鉴定和技术简报。第二天早上8：30，班车将参与者送往贝佳斯别墅，三辆车间隔一分钟纷纷出发。
第一天的行程充满挑战，全程425公里，路线从罗马向东行驶，然后在向南赶往菲乌吉（Fiuggi）前进行茶歇休息，并举行汽车展览，随后前往卡西诺山（Montecassino），并在意大利最著名的卡西诺山修道院内享用午餐，该修道院就坐落在青翠的山丘之上。
在巡游中展示的法拉利车型给大众留下了深刻的印象，其中包Daytona SP3、SF90 Stradale、Roma等多款车型。
Daytona SP3和812 Competizione Aperta（来自意大利、瑞士、丹麦和法国）响亮轰鸣在修道院的古朴静谧中得到了短暂休憩。在午餐进行计时监督和盖章后，车队前往美轮美奂的宁芙花园（Giardino di Ninfa），在宁静的绿洲中休憩，然后回到罗马，在宝格丽酒店的露台上享用开胃酒。
第二天的路程稍微轻松一些，全场仅320公里，路线是从罗马向北前往卡普拉罗拉（Caprarola），在法尔内塞别墅（Villa Farnese）进行茶歇，在奥维多（Orvieto）古老的人民首领宫（Palazzo del Capitano del Popolo）享用一顿非常特别的午餐。在车手们品尝茶点时，他们的812 Superfast和F8 Spider停在镇上的广场上，向大众尽情展示了法拉利的精巧设计和工程。
从罗马出发，每天都有巡游活动，沿着意大利丰饶的乡村小道蜿蜒而行，穿越山脉，甚至还停留在适合加速测试Mare的Practica军事基地。
午餐后，车队将前往托斯卡纳乡村连绵起伏的山丘，在图斯卡尼亚（Tuscania）享用下午咖啡，再次进行时间检测并盖章，最后一站返回罗马，在室内现代艺术画廊享用晚餐。
周五的行程前往罗马东北部的山区，远离喧嚣，深入大自然。
在塞拉诺（Celano）吃完早餐后，便前往大萨索国家公园（Parco Nazionale del Gran Sasso），那里有白雪皑皑的山峰和野花草地，在韦提卡泉（Fonte Vetica）品尝午宴，一条由488 Pista Spider组成的车队长龙在新鲜空气中熠熠生辉。然后，我们愉快地回到城里，在罗马水族馆享用鸡尾酒和晚餐。
第四天是最后一天，但却是巡游最引人入胜的驾驶路线之一，从很多方面来说，是整个活动最激动人心的高潮，路上具有苛刻的之字形路线，并远离公共道路，有机会探索汽车的一些操控和动力系统特性。
不论是整齐排列就绪出发，还是在开放道路上奔驰，众多跃马法拉利的数量让参赛者和旁观者都留下了难以忘怀的景象。
当天所有车辆一起出发穿过罗马历史中心，开始激动人心的巡游。三个小时后，与此形成鲜明对比的是，车手们来到了普拉蒂卡迪马雷(Pratica di Mare)，这是一个空军基地，这里有一段很长的柏油路，非常适合用来进行加速测试，展示Cavalcade盛会车队的集体力量。
当天晚上，在萨夏（Saxia）的Santo Spirito为所有参与者举办了一场正装晚宴，为这次旅行画上了圆满的句号。这是一个回味此次精彩非凡冒险的良机，觥筹交错之间对比车型，并捕捉一些真正对生活有益的回忆。