这次巡游旨在将法拉利和意大利最好的建筑、音乐、美食和饮食汇集在一起，因此，当司机蜿蜒穿过村庄、广场和连绵起伏的乡村时，身边响起的是古典四重奏，口中品尝的是以秀美大自然美景为背景的丰盛茶歇点和午宴。当然，所有这些都穿插着时间控制和标记，以奖励精确驾驶。

今年的盛会从宝格丽酒店开始，在晚餐和睡前进行了鉴定和技术简报。第二天早上8：30，班车将参与者送往贝佳斯别墅，三辆车间隔一分钟纷纷出发。



第一天的行程充满挑战，全程425公里，路线从罗马向东行驶，然后在向南赶往菲乌吉（Fiuggi）前进行茶歇休息，并举行汽车展览，随后前往卡西诺山（Montecassino），并在意大利最著名的卡西诺山修道院内享用午餐，该修道院就坐落在青翠的山丘之上。

