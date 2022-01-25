正如法拉利的狂热粉丝所熟知的那样，当涉及标志性车型时，
马拉内罗内部有海量可借鉴的财富，以至于法拉利在2018年推出全新Icona计划时，直接从其战绩辉煌的标志性跑车中汲取灵感。
该计划的首个成果就是令人惊艳的Monza SP1和SP2，借鉴了50年代的Barchetta车型，但新款法拉利Daytona SP3却彰显了法拉利历史上另一个黄金时代的精神：20世纪60年代和70年代的Sports Prototype传奇赛车。
法拉利Daytona SP3的绝美后视图。该款Icona项目的全新车型将限量生产599辆。
法拉利首席设计官弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）解释道：“Daytona SP3是对Sports Prototype车型概念的现代诠释，在法拉利的历史上有非常多精美的范例，如350 Can Am、512 S、330 P3和P4。没有一款特定的车型是其直接灵感来源。 相反，我们想要捕捉这些赛车的精神，并创造出一款强劲、富有表现力且极具雕塑感的外观。”
法拉利贯彻以往的传统---设计绝不仅仅是雕塑； 它与性能同等重要，正如弗拉维奥·曼佐尼所说：“Daytona SP3是性能与美感的完美结晶。每一个元素都是必不可少，同时具备功能性； 我们的挑战是将每个元素转化为一个设计机会。”
为了实现这种造型和功能的集中融汇，采用了另一个加强Daytona SP3的元素：源于LaFerrari的碳纤维车底盘，为重量、体量与动力方面带来极大优势。车型设计特别强调赛车技术与材料，主要体现在源自航空航天材料的T800碳纤维打造的车身壳体，以及与一级方程式赛车同出一辙的热压罐成型工艺。
由法拉利设计中心精心打造，将风格与流畅性和前卫简洁元素融汇结合； 座椅为赛车风格坐垫，直接集成在底盘上； 发动机盖的两个进气口以及前格栅两侧的翼片彰显其精湛空气动力学的性能
碳纤维底盘还提供了巨大的设计可能性，曼佐尼说道：“使用LaFerrari相同的车底盘提供了理想的比例，尤其是在机舱周围。其中一个例子就是门后“收窄”的线条，这一切归功于散热器的独特定位。”
从设计和功能的角度来看，剪刀式车门是另一个关键元素。其极具雕刻感的造型与法拉利512 S赛车相呼应，宛如空气箱一般，将气流引向安装在车身两侧的散热器，额外的进气通道看似漂浮在碳纤维门槛上。
车辆的照明尤为出彩。前大灯被可移动的上部面板部分遮盖，借鉴了经典的弹出式大灯设计。尾灯组件形成一个横跨整个车手宽度的条板，与悬空的后扰流板完美结合。下方是一排绝对标志性的板条阵列，用于分散发动机产生的热量，同时赋予整体坚固一体化的视觉效果。与近期推出的SF90 Stradale和296 GTB一样，排气管出口设置在中心位置，确保从发动机到车尾的最短长度，并优化车身重量。
前车灯区域的特写镜头展示大灯完全打开时的可移动“眼睑”以及灵感源自330 P3/P4赛车的碳纤维 “弹片”
至于Daytona SP3的动力性能，言语则难以言表，但从其规格可窥见一二。以812 Competizione搭载的自然吸气V12发动机为蓝本，同时具有独特的进气和排气系统布局，以及增强的流体动力学效率。从而，诞生了F140HC发动机，这是法拉利迄今为止打造的性能最强劲的内燃发动机，其最大输出功率高达840 cv。在接近9500rpm转速峰值时，还爆发出惊艳震撼的澎湃声浪。
该款车型还配备了具有特定换档策略的七速双离合变速器，不仅在质量功率比方面，而且在加速方面，均创下了破纪录的性能数据:新车从零到200公里加速仅需7.4秒,百公里加速仅需2.85秒。标志典范？全新Daytona SP3的每一寸肌肤都秉承了这一理念。