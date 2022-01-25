法拉利首席设计官弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）解释道：“Daytona SP3是对Sports Prototype车型概念的现代诠释，在法拉利的历史上有非常多精美的范例，如350 Can Am、512 S、330 P3和P4。没有一款特定的车型是其直接灵感来源。 相反，我们想要捕捉这些赛车的精神，并创造出一款强劲、富有表现力且极具雕塑感的外观。”





法拉利贯彻以往的传统---设计绝不仅仅是雕塑； 它与性能同等重要，正如弗拉维奥·曼佐尼所说：“Daytona SP3是性能与美感的完美结晶。每一个元素都是必不可少，同时具备功能性； 我们的挑战是将每个元素转化为一个设计机会。”





为了实现这种造型和功能的集中融汇，采用了另一个加强Daytona SP3的元素：源于LaFerrari的碳纤维车底盘，为重量、体量与动力方面带来极大优势。车型设计特别强调赛车技术与材料，主要体现在源自航空航天材料的T800碳纤维打造的车身壳体，以及与一级方程式赛车同出一辙的热压罐成型工艺。