赛车女王: The 296 GT3

许多体育成就创下了历史，不断地提高各项赛事成绩的运动员的表现标准，例如男子100米短跑：从1912年7月6日首次以秒表记录开始，当时人们都在努力打破 “10秒关卡”。

在1968年墨西哥城奥运会上，吉姆·海因斯是世界上第一个实现这一壮举的人，他打破了除了运动能力之外，首先可能是心理方面的极限。谁说适用于挑战人类能力极限的标准不适用于赛车？

当488 GT3在2015年推出时，458 Italia GT3已经创造了非常亮眼的纪录。然而，自2016年1月488 GT3首次亮相以来，事实证明它有能力打破其前一代车型的记录，获得一场又一场的胜利，并创造几年前难以想象的全新纪录。它的冠军生涯甚至维持了六年以上，并在最后一场比赛中取得了胜利，总计共赢得了500场胜利。

