赛车女王: The 296 GT3

许多体育成就创下了历史，不断地提高各项赛事成绩的运动员的表现标准，例如男子100米短跑：从1912年7月6日首次以秒表记录开始，当时人们都在努力打破 “10秒关卡”。
在1968年墨西哥城奥运会上，吉姆·海因斯是世界上第一个实现这一壮举的人，他打破了除了运动能力之外，首先可能是心理方面的极限。谁说适用于挑战人类能力极限的标准不适用于赛车？
当488 GT3在2015年推出时，458 Italia GT3已经创造了非常亮眼的纪录。然而，自2016年1月488 GT3首次亮相以来，事实证明它有能力打破其前一代车型的记录，获得一场又一场的胜利，并创造几年前难以想象的全新纪录。它的冠军生涯甚至维持了六年以上，并在最后一场比赛中取得了胜利，总计共赢得了500场胜利。
296 GT3 配备涡轮增压 V6 发动机，可产生 608cv 动力和大约 712 Nm 的扭矩
历史见证，持续改进、研究与创新的结合，加上技术进步和辛勤工作是促使打破记录的原因。这也是最新款296 GT3的创始价值，经过为时数月于各欧洲赛道深入测试，该车款终于能够为公众所熟知。
但是，测试过程还没有结束，因为首场比赛定于2023年，于代托纳24小时耐力赛举行。但是大众并不介意比赛过程受到一些打断，这样参加 Spa-Francorchamps 24 Hours 的车主、车迷和车队就可以借机多欣赏这辆法拉利新车了。该赛是 GT3 锦标赛中最重要和最受欢迎的一场比赛。
如前几期刊所述，新款法拉利承袭了488 GT3和法拉利在耐力赛中的悠久传统，其中部分特色明显源自于250 LM车款，采用大胆的技术解决方案。例如：配备120°涡轮增压6缸发动机，并充分利用了GT3新法规而出现的新契机。296 GT3的大胆技术设计以488 GT3的优势为出发点，并力求消除有“耐力女王”名号车款的缺陷，尽管这些缺陷实际上很少。
这个紧张的项目得到了Competizioni GT官方车手、客户车手，以及车队和技术人员的直接参与。于是造就出一辆更具有效空气动力学、更高扭转刚度、可快速访问所有零件，以及更高的驾驶员安全度的汽车。
296 GT3 看起来紧凑、夯实、精致和快速 - 即使从上方看也是如此
不是已经达到许多目标了吗？但对工程师来说还不够。这就是为什么他们与技术伙伴合作，进一步降低该车的重心，提高稳定性。先是通过管理压载物将散热器单元小型化，以及采用新式悬架设计，在不影响性能的情况下减轻轮胎承受的压力。
一切都是从驾驶员的角度考虑的，无论是“职业赛车手” 还是“绅士车手”。例如，驾驶舱已经过完全重新设计，你可以迅速找到最佳的驾驶位置，电子元件的定制设置也是如此。
新式方向盘和中央面板包括所有功能，可以通过全新的设计随时在显示屏上进行控制；两侧配备了另一对高分辨率屏幕，这些屏幕与可选雷达设备相结合，可以将竞争对手压制于后。电子设备发挥着越来越重要的作用，在296 GT3上，在离合器驱动、换档和废气门阀门控制方面搭配新式应用，可以根据驾驶员的需求量身定制校准。
那么，发动机呢？在296 GTB中，“小型12缸发动机” 已经表现出了一些创新的特性：涡轮增压器安装在 “V”区域中，以提高紧凑性、低重心、减轻重量，所有这些都有助于达到极高的功率水平。
法拉利 Competizioni GT 的巴西车手 Daniel Serra 在测试期间便掌控了强大的 296 GT3
与公路双缸发动机相比，Competizioni GT 工程师进一步利用了这一优势，减少了冷却系统，将发动机位置压低及向前推。特定的赛车部件的采用，以及与296 GT3将参加的系列赛相关的各种生物燃料的兼容性，使法拉利能够创造出一款可靠并具备高性能发动机。上述均有利于赛车财务管理。
继4月份菲奥拉诺赛道之后，测试计划旨在将296 GT3改造成一辆不局限于仅是488 GT3的接棒赛车，而是要进一步打破其记录。