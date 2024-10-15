西西里岛上道路不但蜿蜒曲折、危险重重，并且路面状况也普遍不佳。史上有名的赛车手如：斯特林·莫斯（Stirling Moss）、让·曼努埃尔·方吉奥（Juan Manuel Fangio）和 塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari ）也曾在该赛中赢得胜利，但往往也冒着生命危险。

这场经典的车赛于 1906 年首次举行，但因安全原因于 1977 年停办。虽然 Targa Florio 早已不复存在，但并没有被遗忘。如今，这场著名拉力赛仍作为一项常规拉力赛每年举行，来自世界各地的车主带着他们的经典车齐聚西西里岛，重温最初比赛的路线，及缅怀以往参加该赛的赛车传奇人物。尽管比赛不再那么注重速度，而较重视于体验西西里岛充满特色的道路、壮丽风景和当地美食。

