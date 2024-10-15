Ferrari logo
Ferrari logo
搜索

激情

向经典赛事致敬

今年的 Targa Florio 拉力赛致敬活动（Tribute to Targa Florio）中，许多现代跃马赛车以更轻快的节奏挑战这场传奇的西西里公路赛路线
撰文: Luke Ponsford

法拉利每年 10 月举办的 Targa Florio 拉力赛致敬活动（Tribute to Targa Florio），为法拉利车主及其各式现代车型提供一个体验传奇的 Targa Florio 的著名赛道的良机。该车赛为全球最古老、同时也是最具挑战性的跑车比赛之一。

上图:请查看今年塔尔加·弗洛里奥致敬活动的亮点，以及壮丽的西西里风景...

西西里岛上道路不但蜿蜒曲折、危险重重，并且路面状况也普遍不佳。史上有名的赛车手如：斯特林·莫斯（Stirling Moss）、让·曼努埃尔·方吉奥（Juan Manuel Fangio）和 塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari ）也曾在该赛中赢得胜利，但往往也冒着生命危险。

这场经典的车赛于 1906 年首次举行，但因安全原因于 1977 年停办。虽然 Targa Florio 早已不复存在，但并没有被遗忘。如今，这场著名拉力赛仍作为一项常规拉力赛每年举行，来自世界各地的车主带着他们的经典车齐聚西西里岛，重温最初比赛的路线，及缅怀以往参加该赛的赛车传奇人物。尽管比赛不再那么注重速度，而较重视于体验西西里岛充满特色的道路、壮丽风景和当地美食。

上图，致敬活动的第一天，车队探索了西西里美丽的西海岸

与往年一样，今年的法拉利致敬活动面向 1991 年以后生产的法拉利车型的车主，其中更有 70 辆汽车从中国、埃及和日本远道而来。齐聚西西里岛首府巴勒莫起跑线上的跃马赛车包括： SF90 Stradales 和 敞篷版 Spiders、五辆 812 Competiziones、一辆 GTC4 Lusso 和一辆 F12tdf。参赛车辆的年份从一辆 1999 年 360 Modena ，到四辆 2023 年出厂的 Ferrari Roma Spiders 不等。

10 月 10 日星期四，国际车主及赛车齐聚巴勒莫的五星级 Grand Hotel Et Des Palmes进行了晚宴。第二天早上，驾驶活动在巴勒莫Marina Yachting前拉开帷幕。第一个赛段全长 338 公里，现代跃马车队沿着风景秀丽的道路蜿蜒向西西里岛的西海岸前进；中途暂停享用午餐，然后沿着风景秀丽的沿海公路轻快地回到巴勒莫。途中经过历史名城特拉帕尼（Trapani）。

上图，从左至右：70辆聚集的跃马（Ferrari）在巴勒莫的棕榈大酒店集合，次日清晨从城市历史悠久的大学出发，沿着原始的塔尔加·弗洛里奥路线深入内陆

第二天的驾驶赛段长 234 公里，名为“马多涅赛道（Circuito delle Madonie）”，Tribute 致敬赛车行驶于传奇的山路上。这条山路在最初的比赛中扮演着重要的角色。这条路线穿过几处长期废弃的赛道建筑，沿着努沃拉里（Nuvolari,）、皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi ）和当地英雄尼诺·瓦卡雷拉（Nino Vaccarella）等赛车巨星曾无畏征服的曲折路线，为今天的参赛者提供了测试他们的驾驶和计时技能的机会，尽管车速因安全考量相对慢了些。

上图，从左至右：第二天，车队挑战了传奇赛道的山路，途经山顶小镇，欣赏了壮丽的景色，随后返回巴勒莫

回到终点线后，2024 年 Targa Florio 拉力赛致敬于周六晚上在盛大的庆祝晚宴中达到活动高潮。为期两天的难忘赛事完美结束，参与车手们成功地庆祝一场赛车运动爱好者永不忘怀的传奇比赛。