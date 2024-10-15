法拉利每年 10 月举办的 Targa Florio 拉力赛致敬活动（Tribute to Targa Florio），为法拉利车主及其各式现代车型提供一个体验传奇的 Targa Florio 的著名赛道的良机。该车赛为全球最古老、同时也是最具挑战性的跑车比赛之一。
西西里岛上道路不但蜿蜒曲折、危险重重，并且路面状况也普遍不佳。史上有名的赛车手如：斯特林·莫斯（Stirling Moss）、让·曼努埃尔·方吉奥（Juan Manuel Fangio）和 塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari ）也曾在该赛中赢得胜利，但往往也冒着生命危险。
这场经典的车赛于 1906 年首次举行，但因安全原因于 1977 年停办。虽然 Targa Florio 早已不复存在，但并没有被遗忘。如今，这场著名拉力赛仍作为一项常规拉力赛每年举行，来自世界各地的车主带着他们的经典车齐聚西西里岛，重温最初比赛的路线，及缅怀以往参加该赛的赛车传奇人物。尽管比赛不再那么注重速度，而较重视于体验西西里岛充满特色的道路、壮丽风景和当地美食。
与往年一样，今年的法拉利致敬活动面向 1991 年以后生产的法拉利车型的车主，其中更有 70 辆汽车从中国、埃及和日本远道而来。齐聚西西里岛首府巴勒莫起跑线上的跃马赛车包括： SF90 Stradales 和 敞篷版 Spiders、五辆 812 Competiziones、一辆 GTC4 Lusso 和一辆 F12tdf。参赛车辆的年份从一辆 1999 年 360 Modena ，到四辆 2023 年出厂的 Ferrari Roma Spiders 不等。
10 月 10 日星期四，国际车主及赛车齐聚巴勒莫的五星级 Grand Hotel Et Des Palmes进行了晚宴。第二天早上，驾驶活动在巴勒莫Marina Yachting前拉开帷幕。第一个赛段全长 338 公里，现代跃马车队沿着风景秀丽的道路蜿蜒向西西里岛的西海岸前进；中途暂停享用午餐，然后沿着风景秀丽的沿海公路轻快地回到巴勒莫。途中经过历史名城特拉帕尼（Trapani）。
第二天的驾驶赛段长 234 公里，名为“马多涅赛道（Circuito delle Madonie）”，Tribute 致敬赛车行驶于传奇的山路上。这条山路在最初的比赛中扮演着重要的角色。这条路线穿过几处长期废弃的赛道建筑，沿着努沃拉里（Nuvolari,）、皮耶罗·塔鲁菲（Piero Taruffi ）和当地英雄尼诺·瓦卡雷拉（Nino Vaccarella）等赛车巨星曾无畏征服的曲折路线，为今天的参赛者提供了测试他们的驾驶和计时技能的机会，尽管车速因安全考量相对慢了些。
回到终点线后，2024 年 Targa Florio 拉力赛致敬于周六晚上在盛大的庆祝晚宴中达到活动高潮。为期两天的难忘赛事完美结束，参与车手们成功地庆祝一场赛车运动爱好者永不忘怀的传奇比赛。