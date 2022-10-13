卡洛斯·塞恩斯最近有幸驾驶一台非常特别的时光机穿越到过去，而这台机器是刚刚由法拉利经典车部门修复完毕的法拉利412 P。
驾驶场地也同样独特，所采用的菲奥拉诺赛道今年也迎来了创建50周年。这款特殊的412 P在大约55年前度过了其最辉煌的时刻，恰巧与卡洛斯的赛号完美匹配。
观看法拉利一级方程式明星卡洛斯·塞恩斯在菲奥拉诺赛道上驾驶令人惊叹的 412 P
在1967年的戴通纳24小时耐力赛中，三辆法拉利赛车以紧密的阵型冲过终点线，当时由佩德罗·罗德里格斯（Pedro Rodriguez）和让·吉切特（Jean Guichet）驾驶着这辆赛车摘下季军。
领奖台席位清一色的马拉内罗品牌，是对福特在前一年的勒芒24小时耐力赛中获胜的有力反击。由洛伦佐·班迪尼（Lorenzo Bandini）和克里斯·阿蒙（Chris Amon）驾驶的412 P率先冲过终点线，迈克·帕克斯（Mike Parkes）和卢多维克·斯卡菲奥蒂（Ludovico Scarfiotti）的另一辆战车紧跟其后，领先于这辆由罗德里格斯-吉切特驾驶的特殊赛车。
这辆特别的 412 P 是三辆法拉利中的第三辆，在著名的 1967 年代托纳 24 小时耐力赛中率先冲线
这辆赛车由法拉利北美进口商路易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti）运营的NART（北美赛车队）参赛。
在比赛的尾声，车队正在致电马拉内罗，决定通过让三辆赛车以箭头的形式一起越过终点线来制造媒体宣传噱头，惊世风姿足以在第二天登上世界各地报纸体育版的头条。
Carlos Sainz 对他驾驶 412 P 的经历感到非常激动，他说“与我之前驾驶过的任何车辆感受完全不同”
“太令人兴奋了，”卡洛斯一下车就说道。“我以前从未开过任何运动原型车，更不用说这个时代的车了，它真的与我今天之前开过的任何一辆车完全不同。只有法拉利能让你有这样的体验。”
感谢卡洛斯带我们回到55年前的2月5日。