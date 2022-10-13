卡洛斯·塞恩斯最近有幸驾驶一台非常特别的时光机穿越到过去，而这台机器是刚刚由法拉利经典车部门修复完毕的法拉利412 P。

驾驶场地也同样独特，所采用的菲奥拉诺赛道今年也迎来了创建50周年。这款特殊的412 P在大约55年前度过了其最辉煌的时刻，恰巧与卡洛斯的赛号完美匹配。