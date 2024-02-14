“那是一个夏天。天气非常热，我很想拥有一辆敞篷车到处走走。”Franco Mantellassi 回忆道。他承认说：“我并没有非要购入我的第一辆法拉利”。但后来他看到了它：在托斯卡纳的普拉托当地经销商门店外，一辆美轮美奂的 2015 年 Grigio Silverstone 银石灰色 California。
由于一辆新车的等待时间长达一年，他选择了易手车。“那个夏天，我就深深爱上了它。真的太美妙了！”他笑着回忆道。
Franco Mantellassi和他的儿子Matteo和Marco，拥有的SF90 Spider、California和Monza SP2
那年夏天，Franco 与跃马结下了不解之缘，并将之形容为“la mia passione infinita（我永无止境的激情）！从那时起，这段浪漫的恋情就催生了一个华丽的收藏系列，其中包括 SF90 Spider、Monza SP2、488 Pista、812 Competizione A 和法拉利 Daytona SP3。
Franco 坚持说：“虽然我后来所有的车都是全新的，易手车是进入法拉利世界的绝佳方式。但是我绝对不会购买没有已认证证书的易手车。”
只有在该项目的专业技术人员对汽车的各个方面进行了全面分析，确保每一处特征都符合原始规格之后，才会颁发这一珍贵的证书。
Franco Mantellassi和他的2015年购买的二手法拉利California，这辆车首次点燃了他对这个品牌的热情
弗兰科最初与 California 的邂逅或许纯属偶然，但他承认自己“一直钟爱法拉利”。
他的一生都奉献给了 Manteco 公司，这是一家由他的父亲在大约八十年前创立的纺织品公司，而在 40 年代中的同一时期，年轻的恩佐·法拉利也创建了自己的工厂。60 年代中期，Franco 的父亲不幸逝世，彼时年轻的学生不得不放弃即将完成的大学学业，开始掌管公司，这家公司后来发展成为意大利领先的顶级纺织品生产商，专门生产羊绒和羊毛面料。
Matteo Mantellassi和法拉利Monza SP2在一起，这只是这些精彩收藏中的众多珍品之一
小时候，父亲总是鼓励 Franco 去感受面料，这让他对织物有了深刻的触感鉴赏力。他说：“面料的世界不断追求生产的美丽事物。你必须感受，触摸，才能欣赏它。”
这种发自内心的欣赏也是体现了他对法拉利的热爱。他充满激情地说道：“发动机、汽车设计之美，这些都是触碰到我内心的东西。从 Pininfarina 到今天的弗拉维奥·曼佐尼，法拉利的设计是意大利的‘Eccellenza（卓绝之作）’，接近艺术品般完美。”
然而，Franco 绝不仅仅是其藏品的观察者。他坚持道：“一辆车必须要驾驶！只有当你驾驶它时，它才会成为一辆车。不是把它保护起来。你必须从中找到乐趣。就像面料一样：如果不把面料放在手上，怎么能真正感受到它呢？汽车也是一样的”。
Franco 言出必行，驾驶其红色的 488 Pista 参加了 2022 年蒙扎 Cavalcade 盛会，在 2023 年也参与了摩纳哥国际老爷车大游行，也玩转在西西里举办的法拉利致敬 Targa Florio 拉力赛。由于他已经 85 岁高龄，稍稍超过了年龄限制，在最后一刻不得不以“嘉宾”的身份重新注册，但是他和妻子 Patrizia 依然捧回了两座奖杯。当六月的 Mille Miglia 活动经过托斯卡纳时，他忍不住驾驶自己的 SF90 Spider 以非官方形式参加了活动， 重复了前一年以 Monza 完成的壮举，从锡耶纳一直开到阿贝托内-皮耶维佩拉戈（Abetone-Pieve Pelago）。他重复说道：“你必须感受其中的乐趣”，并发出慷慨而和蔼的笑声。
对“美的追求”使 Manteco 的业务不断扩大，每年生产约 800 万米华贵纺织品。Franco 忍不住拿开车作比喻，说道:“这就像每天用材料行走五十公里。” 正如他在 Manteco 公司毕生致力于生产的纱线一样，法拉利显然也贯穿了他的一生。