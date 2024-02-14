撰文: Kevin Buckley / 摄影: Giuliano Koren



“那是一个夏天。天气非常热，我很想拥有一辆敞篷车到处走走。”Franco Mantellassi 回忆道。他承认说：“我并没有非要购入我的第一辆法拉利”。但后来他看到了它：在托斯卡纳的普拉托当地经销商门店外，一辆美轮美奂的 2015 年 Grigio Silverstone 银石灰色 California。

由于一辆新车的等待时间长达一年，他选择了易手车。“那个夏天，我就深深爱上了它。真的太美妙了！”他笑着回忆道。