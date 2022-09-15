场地的中立性是必要条件，因为双方都不想放弃“主场优势”，但这不是一场带有敌意的会面； 两人都非常尊重彼此的成就和潜力。





会议进行的非常顺利，当天就达成了一项历史性协议，从那时起，宾尼法利纳将负责法拉利车型设计的各个领域。塞尔吉奥本人记得是在回家的路上获悉了未来的安排。





他说：“参与会议的有恩佐·法拉利、来自法拉利的加迪尼（Gardini）先生、我父亲和我自己。我父亲告诉我，‘以后由你来负责法拉利’。我惊叹道：‘什么？’然后他说：‘你将要负责所有的事宜，包括设计、规划、成本、生产。’ 我那时还年轻。我已经毕业了。”





最终，塞尔吉奥在1961年从父亲手中继承了公司，由于法拉利巨大的工程实力和宾尼法利纳的感性风格，很少人会想象得到将会出现一系列真正标志性的车辆。