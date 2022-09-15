宾尼法利纳与法拉利的合作伙伴关系始于1951年，当时伟大的恩佐·法拉利与著名汽车设计和车身制造公司的创始人巴蒂斯塔·宾尼法利纳（Battista “Pinin” Farina）进行了会面。讨论合作可能性的会面在一个小餐厅内进行，这个餐厅位于一个中立地点，地处摩德纳和都灵之间（分别是两个公司所在的城市）。
安排这次会面的正是巴蒂斯塔的儿子，当时年仅25岁的塞尔吉奥，他还未意识到这次会议的决定将会为他的一生带来翻天覆地的影响。
Battista Farina 和儿子 Sergio Pininfarina 在 1962 年的一次晚宴上坐在 Enzo Ferrari 的两侧。Sergio 在前一年接管了家族企业
场地的中立性是必要条件，因为双方都不想放弃“主场优势”，但这不是一场带有敌意的会面； 两人都非常尊重彼此的成就和潜力。
会议进行的非常顺利，当天就达成了一项历史性协议，从那时起，宾尼法利纳将负责法拉利车型设计的各个领域。塞尔吉奥本人记得是在回家的路上获悉了未来的安排。
他说：“参与会议的有恩佐·法拉利、来自法拉利的加迪尼（Gardini）先生、我父亲和我自己。我父亲告诉我，‘以后由你来负责法拉利’。我惊叹道：‘什么？’然后他说：‘你将要负责所有的事宜，包括设计、规划、成本、生产。’ 我那时还年轻。我已经毕业了。”
最终，塞尔吉奥在1961年从父亲手中继承了公司，由于法拉利巨大的工程实力和宾尼法利纳的感性风格，很少人会想象得到将会出现一系列真正标志性的车辆。
250 GT Berlinetta 现在是世界上最昂贵和最受追捧的汽车之一
20世纪50年代末，法拉利推出了惊世的250 GT Berlinetta，其设计所带来的的冲击几乎无法想象，可以说是亲眼目睹了一辆从外太空降世的跑车。
发动机盖下是一台由科伦坡设计的3升V12发动机，其功率约为280马力，只需短短七秒钟即可将车速提升到62英里/小时。这是在1959年。
另一个巨大的飞跃发生在1968年，365 GTB/4 Daytona在巴黎车展亮相，这款车可谓是彻底改变了法拉利的设计。已经成为跃马标志的著名椭圆形格栅已经一去不复返了，宾尼法利纳则把重心专注到空气动力学，将前大灯放置在矩形罩下。
随着时间的推移，可以看到设计语言随着每个令人惊叹的车型而改进发展。 图片展示的是 365 GTB4 Daytona、512 BB 和 550 Maranello
20世纪70年代，宾尼法利纳的设计和法拉利工程技术出现了更多的技术创新，1976年面世的512 BB也不例外。值得注意的是，这是法拉利车身首次出现两个圆形镜片的后大灯布局，并成为如今的经典元素，玻璃纤维底板通常涂成黑色，与上部的经典Rosso红色形成鲜明对比。
然而正是在接下来的十年，才推出了一款真正改变跑车外观概念的车型。跟随Iconic车型之后的便是法拉利Testarossa。这是宾尼法利纳最知名的设计之一，是每个成年人的梦中情车，也是孩子们挂在卧室墙上的梦想。随后成为有史以来最成功的法拉利车型。
1997年，550 Maranello成为法拉利的旗舰性能车，其设计经久不衰，以至于许多人认为它是25年来最漂亮的宾尼法利纳设计车型之一。
靓丽的 F12berlinetta 是另一真正的创新设计，首次在法拉利上使用 LED 大灯
绝美的设计爆款一直持续到2000年代，比如，F430就是一款美轮美奂的跑车，不仅尾灯和发动机沿袭了恩佐·法拉利设计灵感，还借鉴了非常多60年代经典F1赛车的元素。
2012年的F12berlinetta实现了真正的飞跃，这是一款外观令人惊叹的跃马，配备了全新的前置V12发动机，6.3升的动力装置可输出高达730匹马力的强劲动力。由宾尼法利纳与法拉利的设计中心携手操刀打造，是当时马拉内罗有史以来空气动力学效率最高的车型。