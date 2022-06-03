法拉利对Daytona SP3的设想是建立车手与车辆之间最直接的联系。纯粹的、人性化的、发自本能的联系。这款独特的车型代表了对模拟感觉的回归。看到跑车的第一眼，这种感觉就已呼之欲出。与以往一样，法拉利跑车的造型是其性能不可或缺的一部分。
找到隐藏的门把手，打开蝴蝶门，穿过勒芒风格的挡风玻璃后进入车内。车身高度只有1142毫米，您会觉得自己几乎坐在地上。
当您嵌入直接固定在碳纤维底盘上的包围式座椅中，踏入一辆赛车的感觉汹涌而至，通过位于座椅上的拨动调节踏板箱以适应车架时，这种感觉会更加明显强烈。
法拉利 Daytona SP3 诞生于 60 年代的 Prototype 比赛，例如 330 P3/P4 和 412 P
当V12发动机启动时，本能的连接被真正点燃。仅在背后几厘米之近，车手可以通过座椅感受到车辆的脉搏，仿佛车辆已成为身体的一部分。感知这些振动的不仅仅是身体，耳朵也是如此。设计师通过多种途经，大力提升了源自812 Competizione引人注目的自然吸气V12发动机，声浪是其中最突出的一点。听着内部机械部件的运动，每一个链条、齿轮、阀门、活塞之间的协作，感觉几乎就是一个生命体。猛踩油门，专门研发的独特进气和排气管发出原始浑厚的声浪，充满了活力和无限可能性。
最新款法拉利 Icona 车型的在穆杰罗国际赛道飞驰的景象堪称完美
毋庸置疑，Daytona SP3具有真正令人振奋的极致性能。搭载的840匹马力V12发动机是法拉利有史以来最强大的动力装置。破纪录的重量功率比和加速度数据不言自明：0-100公里/小时加速时间为2.85秒，0-200公里/小时仅需7.4秒。但是，作为驾驶员，真正让肾上腺素飙升的是不断上升的功率曲线、永无止境的向前推力、转速达到9500 rpm的巅峰性能。
然而，尽管Daytona SP3的驾驶感觉能够带来全面感官冲击力，但它的一切却都操控之下。最新6.1版本的法拉利SSC侧滑控制系统首次出现在中置后置发动机V12中，还包括法拉利动态增强器 (FDE)。当Manettino切换到“Race”或“CT-Off”模式时，FDE巧妙地利用制动卡钳来控制汽车在极限行驶时的偏航角，让汽车的操控更加可预测和更具驾驶乐趣。
自内而外，法拉利 Daytona SP3 的每一个元素都专注于提供美妙的体验
精心校准的转向增强了这种体验，并注入了更具物理性的直观感觉。由于坐在车内时，双脚实际放置在前轮的前面，所以驾驶员可以密切地感受到车辆每一个动作。倍耐力P Zero Corsa轮胎也发挥了重要的作用：专为Daytona SP3设计打造，在干燥和潮湿条件下均提供完美的平衡性能。而制动系统由前部宽398毫米，后部宽380毫米的巨大制动盘构成，他们采用真空而非线控制动，又再一次与历史精神相呼应。
重量功率比和加速度都呈现破纪录的数据：0-100 公里/小时仅需 2.85 秒，0-200 公里/小时仅需 7.4 秒
我们把Daytona SP3交到法拉利开发测试车手负责人Raffaele de Simone手上，让他完成在穆杰罗国际赛道上的试驾。“在穆杰罗赛道上驾驶Daytona SP3感觉棒极了。在赛道上展示了Daytona SP3和标志性法拉利Sport Prototypes车型之间的直接联系，我有一种非常特别而且对比强烈的感情：感激和自豪。感激能够重温在代托纳24小时耐力赛上著名的胜利赛事，就像我在现场一样。自豪能够成为当今法拉利人的倡导者。在穆杰罗，330 P3/P4、330 P4和412 P离我只有几米远，但是我相信它们每天都在我的心中，推动我们设定更高的极限，一如我们的前辈在1967年2月在代托纳树下的榜样”。