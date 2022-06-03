法拉利对Daytona SP3的设想是建立车手与车辆之间最直接的联系。纯粹的、人性化的、发自本能的联系。这款独特的车型代表了对模拟感觉的回归。看到跑车的第一眼，这种感觉就已呼之欲出。与以往一样，法拉利跑车的造型是其性能不可或缺的一部分。





找到隐藏的门把手，打开蝴蝶门，穿过勒芒风格的挡风玻璃后进入车内。车身高度只有1142毫米，您会觉得自己几乎坐在地上。





当您嵌入直接固定在碳纤维底盘上的包围式座椅中，踏入一辆赛车的感觉汹涌而至，通过位于座椅上的拨动调节踏板箱以适应车架时，这种感觉会更加明显强烈。

