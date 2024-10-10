精准、马力强大、并感性十足

法拉利将其新车型命名为12Cilindri，是对辉煌的 V12 系列致敬的方式，其历史可以追溯到1947年公司成立之时。其上搭载的当然是标志性的V12自然吸气发动机，现在已开发到令人兴奋的新高度。除了结合前引擎盖和挡泥板 cofango 部件，V12 采用多项新开发技术，包括独特的进气系统可变几何形状喇叭口、凸轮轴、排气歧管和发动机控制软件。从几个性能数据中就能看出跃马推出该车款的野心：动力输出提高到 830 马力 ，比 812 Superfast 多出约30马力。发动机峰值转速提高到9,500转/分(高出1,000转/分 ) 。

法拉利V12发动机以一直以其永不停歇的加速感而闻名于世，而这种特性在12Cilindri 车款之上更加显著。连低转速的扭矩传递也完美无暇。即使在仅 2,500 rpm 的转速下，也能提供 80% 的峰值扭矩。而创新的 Aspirated Torque Shaping 技术重塑发动机的扭矩曲线形态，在第三和第四档中均可使用。于是展现平稳线性的加速表现，直至9500转/分高速红线。

