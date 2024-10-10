精准、马力强大、并感性十足

在精彩无比横贯欧洲大陆行程，驱车前往卢森堡后，继续穿过阿道夫桥，您无时无刻都感受到和长途旅行刚出发时一样的轻松自在。到达欧洲广场，跃马的12缸宛如交响乐般的轰鸣回荡在卢森堡音乐厅的窗边。从音乐厅充满未来主义风格的玻璃外墙上捕捉到特殊的汽车倒影。在那一刻，您自己不仅会思考全新 法拉利 12Cilindri 的外观 — — 几何般精确、马力强大、且感性十足 — — 而且不禁幻想实际驾驶它的感受。若是作为一种纯粹活力的体现，它也是无与伦比的。
法拉利将其新车型命名为12Cilindri，是对辉煌的 V12 系列致敬的方式，其历史可以追溯到1947年公司成立之时。其上搭载的当然是标志性的V12自然吸气发动机，现在已开发到令人兴奋的新高度。除了结合前引擎盖和挡泥板 cofango 部件，V12 采用多项新开发技术，包括独特的进气系统可变几何形状喇叭口、凸轮轴、排气歧管和发动机控制软件。从几个性能数据中就能看出跃马推出该车款的野心：动力输出提高到 830 马力 ，比 812 Superfast 多出约30马力。发动机峰值转速提高到9,500转/分(高出1,000转/分 ) 。
法拉利V12发动机以一直以其永不停歇的加速感而闻名于世，而这种特性在12Cilindri 车款之上更加显著。连低转速的扭矩传递也完美无暇。即使在仅 2,500 rpm 的转速下，也能提供 80% 的峰值扭矩。而创新的 Aspirated Torque Shaping 技术重塑发动机的扭矩曲线形态，在第三和第四档中均可使用。于是展现平稳线性的加速表现，直至9500转/分高速红线。
另一个技术升级则是八速双离合变速箱，首次成为法拉利 V12双座车配备。与 812 Superfast 相比，在较低档位中的传动比更短，换档所需时间缩减，因此加速能够更加敏锐。同时，第八档位的引入更是提升了高速行驶时的油耗表现，使12Cilindri 适合长途旅行之用：这是一款名副其实的“高性能豪华旅行车 ”。
相较于812 Superfast 车款，12Cilindri 有两个位在底盘部位的改变：四个车轮独立转向和轮座缩短20毫米。如此一来控制性能明显升级，营造出异常精准的驾驶感。于低速时，后轮可转向与前轮相反的方向，提高机动性； 在较高的速度下，每个后轮均可以独立地向另一个方向移动，有助于更快、更准确地转弯。
最新控制系统妥善地增强驾驶员的方向操控感。例如，6D 六向底盘传感器能在极短时间内识别抓地力水平的变化，为电子转向和牵引力控制等控制器提供动力；而侧滑控制 (SSC) 8.0 可协调系统，从而最大限度地提高整体性能。
创新主动式后空气动力襟翼在特定速度下会自动激活；横向和纵向加速度传感器受到指示时也自动激活，从而在需要时(如快速转弯时)精确地传递额外的下压力。
制动功能比以往更加有力，部分归功于法拉利中置前置发动机V12 berlinetta的另一个创新，那就是：ABS Evo。该新颖部件不仅能够缩短制动距离，实现了可靠、重复的紧急制动，还允许您非常精确地调节踏板压力水平。
风格鲜明的21英寸车轮比 812 Superfast 大一英寸，并配有米其林和Goodyear专用新轮胎。您可以立即感受到更优越的抓地力水平、平衡性和稳定性，以及更好的乘坐舒适性和噪音抑制。
说到舒适性，标志性的 12Cilindri 双驾驶舱设计让乘客感到无比舒适，并提升参与感。法拉利首次出现第三个中央屏幕设置。而且，和以往一样，您可以根据喜好个性化配置爱车； 例如，通风按摩座椅非常适合长途巡航，而赛车座椅则更注重运动需求。别忘了车内并有特别宽敞的行李箱空间。以上各种特色令 12Cilindri 成为一个具备多功能的优越车型，如：高性能双座； 提供宽阔腿部空间的豪华休旅车构形； 以及具备 berlinetta 的优雅和戏剧性美感。
12Cilindri 不仅是现代尖端法拉利车型的继承者，并取代50和60年代的法拉利GT传奇赛车，更是结合了前卫豪华休旅车和赛车衍生车优点的一款极致产品。此外，其上搭载了那令人振奋的12缸发动机。前方遥远的地平线在等待着，您只需驾驶12Cilindri 畅快前进。