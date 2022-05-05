每一辆法拉利都独一无二，但是一些车型却比其他款式更独特。特殊计划项目旨在让客户与法拉利设计中心的设计团队合作，创造出真正独一无二的车型。
全新SP48 Unica建于F8 Tributo的构架之上，并由相同的双涡轮增压V8发动机提供动力，满载丰富的个性化定制设计和空气动力学改造细节，致力打造出卓凡的动感外观。
SP48 Unica是马拉内罗出品新款one-off系列
从设计的角度来看，凌厉紧凑的线条与激进的身姿无疑受到了F8 Tributo的影响，但是为了实现其箭型的车头轮廓，SP48 Unica需要对前大灯和尾灯等区域进行彻底重新思考，而这些细节的灵感源自法拉利Roma车型。
在我们的工厂探秘系列短文中，我们最近探索了模型部，特别是他们创新的3D原型和程序化参数建模技术。这些技术为塑造SP48 Unica提供了大力的支持。
双座运动型 berlinetta 采用与 F8 Tributo 相同的双涡轮增压 V8 发动机
对于个性化定制的跃马跑车来说，这种先进的生产工艺使法拉利造型中心的设计师和马拉内罗的工程师能够对前格栅和发动机进气口进行彻底的重新设计。从而打造出完美的3D格栅，就像从一整块材料雕刻而成，营造出无缝的连续性和动态流动感。
从外观来看，SP48 Unica在造型的研究上也不遗余力。车顶的中央部分最能体现对称和相交线条之间的精密交汇，展现了位于后翼之前与碳纤维发动机罩后部的进气口图像。
SP48 Unica是对跑车的大胆诠释，巧妙地提升了赛车灵魂和对速度的追求
在车身的其他地方，通过缩小了侧面窗口的尺寸，并取消后窗，从而进一步提升了车头抢眼的遮阳板效果，彰显了SP48 Unica强而有力的肌理感，犹如浑然一体的金属雕塑。
进入驾驶舱，可以看到车内不仅保留了F8 Tributo的技术标识元素（不包括后屏幕），为了实现色彩和装饰的完美结合，还倾注了一丝不苟的开发工作，以体现SP48 Unica的时尚、运动和进取的个性。
黑色激光镂空Alcantara®座椅专门为该款车型而特别研发，大部分的座舱装饰点缀与外部颜色相匹配的虹彩橙红色面料。亚光碳纤维元素与金属枪灰色相得益彰，进一步为机舱注入了技术感和专属性。
SP48 Unica 的热流体动力学设计经过精心磨练和完善，将整体阻力降低12%。
设计当然永远服务于性能，SP48 Unica丝毫没有遗失F8 Tributo的赛车灵魂和对极速的追求。热流体动力学设计经过精心磨练和完善，可有效改进空气动力学平衡，将整体阻力降低12%。
前保险杠和后扰流板下方的发动机冷却流进气口也进行了重大改动。每个都具备一个程序式设计的深格栅，每个部分均为最佳角度，以最大限度地增加通过的空气量。
车型的配置还允许工程师将中冷器进气口放置在侧窗后面，并同时减小侧翼进气口的尺寸。较长的后悬也减少了来自车顶区域的吸力，从而增加了车尾的下压力。
最终成果？我们打造了一辆具有跃马徽标的独特法拉利，承载着每辆来自马拉内罗装配线上跑车都具备的同等卓越标准。