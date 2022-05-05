每一辆法拉利都独一无二，但是一些车型却比其他款式更独特。特殊计划项目旨在让客户与法拉利设计中心的设计团队合作，创造出真正独一无二的车型。





全新SP48 Unica建于F8 Tributo的构架之上，并由相同的双涡轮增压V8发动机提供动力，满载丰富的个性化定制设计和空气动力学改造细节，致力打造出卓凡的动感外观。