超跑或性能 Icon 的诞生

法拉利 GTO 是第一辆现代限量版超级跑车。该款独特车型的体积受到严格限制，但动力和速度却不受限制自由发挥。它们是公路上速度最快、造型最宏伟的跑车。

当然，早在 1984 年 GTO 首次亮相之前就有限量版的跑车，但没有哪款车型能像它一样为今天的限量版超级跑车树立典范，它证明了具有极致性能和风格的小型跑车也有市场。在 GTO 奠定了利基市场后，法拉利便不断满足客户对更多车型的需求。

