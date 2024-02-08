超跑或性能 Icon 的诞生

法拉利 GTO 是第一辆现代限量版超级跑车。该款独特车型的体积受到严格限制，但动力和速度却不受限制自由发挥。它们是公路上速度最快、造型最宏伟的跑车。
当然，早在 1984 年 GTO 首次亮相之前就有限量版的跑车，但没有哪款车型能像它一样为今天的限量版超级跑车树立典范，它证明了具有极致性能和风格的小型跑车也有市场。在 GTO 奠定了利基市场后，法拉利便不断满足客户对更多车型的需求。
随后于 1987 年问世，之后又相继推出了 F50、Enzo 和 LaFerrari。Icona 系列于2018 年推出 Monza SP1 和 Monza SP2，与法拉利量产超跑的支柱车型并驾齐驱，彰显前沿工程技术，在设计外观上向跃马历史上的一些传奇车型致敬，同时展望高性能汽车设计的未来，并确保其无人能及的专属性。
与 60 年代的首款 GTO 不同，80 年代的 GTO 以公路跑车而非赛车闻名。其部分起源可以追溯到赛车。当时，国际汽联（FIA）作为赛车运动的管理机构，刚刚推出了管理 B 组跑车的新比赛规则，GTO 专为遵守这一规则而设。这些规则规定最少生产 200 辆汽车，且最大发动机排量为 4.0 升，于是法拉利生产了 272 台 GTO。如果采用涡轮增压，则应用 1.4 等效排量公式。因此，涡轮增压 GTO 的排量为 2.85 升。然而，在 GTO 能够出赛之前，国际汽联却改变了规则。以致 GTO 成为了当时最伟大的公路超级跑车。
与其期待的赛道性能同样重要，恩佐·法拉利希望 GTO 能够提高其跑车的性能标杆。GTO 的速度明显快于同期量产的 Testarossa。最高时速超过 300 公里，0-100 公里/小时加速时间不到 5 秒。
除了意大利独有的 208 GTB 之外，这也是法拉利的首款涡轮增压公路跑车。GTO 的发动机以 308GTB 和 Mondial 使用的 3.0 升 Quattrovalvole V8 发动机为基础，但进行了大量改进。其双涡轮发动机可产生 400 匹马力，使其成为当时法拉利生产的动力最强劲的公路跑车。
与法拉利超跑一样，GTO 也拥有先进的技术，它采用定制的钢管底盘和轻质玻璃纤维复合材料车身，以减轻重量。同时，尾翼和后隔板则由凯夫拉纤维制成，这是一种高强度的轻质合成纤维，因此其最大干重仅为 1160 千克。这种先进的复合材料技术主要出自英国一级方程式工程师之手，他就是当时的法拉利技术总监哈维·波斯特斯怀特博士（Dr. Harvey Postlethwaite）。
GTO 于 1984 年在日内瓦车展上面世，一经推出就备受赞誉，几乎立即销售一空，这充分证明了这种独一无二新型超跑的巨大市场。我当时就在现场，一切历历在目。而且，精彩体验还在后头，在1985 年，我有幸驾驶了第一辆从马拉内罗运往英国伦敦的 GTO。
这辆车是由英国法拉利经销商购买，我也陪同了他的整个行程。更幸运的是，大部分时间他都允许我来驾驶。我们在马拉内罗恩佐·法拉利办公室对面的一个车库取车。
就这样，我们开始了一场美妙而难忘的欧洲之旅。在我眼中，GTO 是最漂亮的法拉利跑车之一，而对于一个有幸驾驶过大多数马拉内罗跑车的人来说，它也是最值得驾驶的跑车之一。它拥有卓越的性能，没有某些竞争超跑的粗暴和愤怒，同时兼具柔和的转向、怡人的变速和高速行驶时极佳的驾乘体验。
我们明智地选择了“远”路回家，避开了高速公路，选择了以风景优美著称和吸引车手的小路。我们花了三天时间，而且开得并不慢。
与所有伟大的旅行一样，重要的是旅程本身，而不是目的地。时至今天，这可能仍然是我一生中最愉快的驾驶经历。