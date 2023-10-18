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激情

 Targa 拉力赛致敬

今年的法拉利向 Targa Florio 致敬活动中，许多精彩的赛车在赛车历史悠久的道路上的展开竞赛
撰文: Gavin Green

Targa Florio 拉力赛是一场世界上最古老、难度最高的赛事。该赛路段包括路况多变的公路，不但穿过地势蜿蜒的西西里岛及其周边地区，还必须翻越令人畏惧的壮观马多涅山脉。除了道路崎岖不平，海拔高度变化达 1100 米，这些地区的路面往往状况不佳。在这里，塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari）、斯特林·莫斯（Stirling Moss）、Piero Taruffi 和当地传奇人物 Nino Vaccarella 等英雄车手均参加过这场比赛并取得了胜利。

观看跃马标志的法拉利队伍穿越西西里视频,沿着曾经的塔加菲奥里奥赛道的路线前行。

法拉利致敬赛 (Ferrari Tribute) 庆祝这项精彩的古老车赛。始于 1906 年，这项赛事从 1955 年到 1973 年之间举办了一轮世界跑车锦标赛，但于 1977 年出于安全原因停止（距意大利另一场伟大的跑车公路赛 Mille Miglia 一千英里拉力赛 20 年后，同样出于安全原因被终止）。

跃马在参与Targa Florio耐力赛方面，拥有特别丰富的历史。法拉利曾七次获胜，最近一次是阿图罗-梅尔扎里奥（Arturo Merzario）驾驶 312 PB 于 1972 年夺冠。法拉利赛车166 S 取得的首场胜利可以追溯到 1948 年，即法拉利成为跑车制造商一年后。（车手 Clemente Bindetti 于次年再次获胜。） 一次特别著名的胜利是 1961 年，当时由开创性的 246 SP 赛车取得胜利。这是法拉利所推出的首款中后置发动机跑车。

当跃马标志的法拉利车队沿着曾经被认为世界上最艰难的公路赛道上行驶时,碧海蓝天都在向他们致意。

Ferrari Tribute 致敬赛，与参与车型为1977 年之前经典车的Targa Florio Classica赛一同举行。此外，还有 Targa Florio Legend 竞赛类别（适用于 1978-90 年生产的汽车），和 Gran Turismo 类别（适用于 1991 年后生产的 GT）。

Ferrari Tribute 赛专则适用于 1991 年后生产的跃马汽车及车主。参赛作品的车龄范围从 1991 年款 812 Competizione Aperta ，到两辆 2023 年款 SF90 Stradales。共有近 80 辆跃马汽车参加该场比赛，并有来自日本、韩国和阿联酋的竞赛者。车型包括 488 Pista、812 Superfast、812 GTS、Roma coupé、F8 Tributo 和 296 GTB。

第一天，队伍离开巴勒莫，穿越西西里岛内地前往西海岸享用午餐，然后沿着美丽的海岸道路返回。

尽管重生的 Targa Florio 拉力赛为一场常规比赛，但绝对的速度已不再重要。也提供了有别于与最初赛车英雄的视野，参赛者有机会享受公路驾驶经验、壮观的西西里风景和美食。还有机会发现一些运动史上赛车传奇人物的足迹。

按照一直以来的传统，今年的活动在巴勒莫著名的大学出发和结束。参与者首先于10 月 12 日星期四一起接受审查，以及举行晚宴。接着活动于第二天早上起跑。参赛者沿着风景优美的道路驱车前往西西里岛西海岸，并在马萨拉著名的 Cantine Florio 酒庄享用午餐，该酒庄生产世界上最著名的马萨拉葡萄酒。该酒庄由Targa Florio 拉力赛创始人的祖父文森佐·弗洛里奥 (Vincenzo Florio) 所创立。午餐后，参赛者驱车返回巴勒莫，途经特拉帕尼和西尼西城镇，沿着壮观的沿海道路返回巴勒莫。

第二天，队伍行驶了234公里进入山区，沿着原有的赛道道路前进，经过已经矗立了超过一个世纪的古老赛道建筑，然后返回巴勒莫，享受庆祝盛宴晚宴。

经过第一天 338 公里的精彩赛段后，第二天的赛程更加刺激。234 公里的赛段被命名为“Circuito delle Madonie”（马多涅赛道），参赛者将穿越比赛路程中最著名的山路。经过古老的赛道建筑，过去的涂鸦仍然向现今伟大的车手们致敬，在努沃拉里和莫斯曾经过的道路上，参赛者纷纷测试自己的驾驶和计时技巧。

周六晚上在巴勒莫举行庆祝晚宴，向这场 572 公里的赛事及向伟大的车手们致敬。由此为这一场永生难忘的历史性比赛画上了完美的句号。