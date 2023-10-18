Targa Florio 拉力赛是一场世界上最古老、难度最高的赛事。该赛路段包括路况多变的公路，不但穿过地势蜿蜒的西西里岛及其周边地区，还必须翻越令人畏惧的壮观马多涅山脉。除了道路崎岖不平，海拔高度变化达 1100 米，这些地区的路面往往状况不佳。在这里，塔齐奥·努沃拉里（Tazio Nuvolari）、斯特林·莫斯（Stirling Moss）、Piero Taruffi 和当地传奇人物 Nino Vaccarella 等英雄车手均参加过这场比赛并取得了胜利。
法拉利致敬赛 (Ferrari Tribute) 庆祝这项精彩的古老车赛。始于 1906 年，这项赛事从 1955 年到 1973 年之间举办了一轮世界跑车锦标赛，但于 1977 年出于安全原因停止（距意大利另一场伟大的跑车公路赛 Mille Miglia 一千英里拉力赛 20 年后，同样出于安全原因被终止）。
跃马在参与Targa Florio耐力赛方面，拥有特别丰富的历史。法拉利曾七次获胜，最近一次是阿图罗-梅尔扎里奥（Arturo Merzario）驾驶 312 PB 于 1972 年夺冠。法拉利赛车166 S 取得的首场胜利可以追溯到 1948 年，即法拉利成为跑车制造商一年后。（车手 Clemente Bindetti 于次年再次获胜。） 一次特别著名的胜利是 1961 年，当时由开创性的 246 SP 赛车取得胜利。这是法拉利所推出的首款中后置发动机跑车。
Ferrari Tribute 致敬赛，与参与车型为1977 年之前经典车的Targa Florio Classica赛一同举行。此外，还有 Targa Florio Legend 竞赛类别（适用于 1978-90 年生产的汽车），和 Gran Turismo 类别（适用于 1991 年后生产的 GT）。
Ferrari Tribute 赛专则适用于 1991 年后生产的跃马汽车及车主。参赛作品的车龄范围从 1991 年款 812 Competizione Aperta ，到两辆 2023 年款 SF90 Stradales。共有近 80 辆跃马汽车参加该场比赛，并有来自日本、韩国和阿联酋的竞赛者。车型包括 488 Pista、812 Superfast、812 GTS、Roma coupé、F8 Tributo 和 296 GTB。
尽管重生的 Targa Florio 拉力赛为一场常规比赛，但绝对的速度已不再重要。也提供了有别于与最初赛车英雄的视野，参赛者有机会享受公路驾驶经验、壮观的西西里风景和美食。还有机会发现一些运动史上赛车传奇人物的足迹。
按照一直以来的传统，今年的活动在巴勒莫著名的大学出发和结束。参与者首先于10 月 12 日星期四一起接受审查，以及举行晚宴。接着活动于第二天早上起跑。参赛者沿着风景优美的道路驱车前往西西里岛西海岸，并在马萨拉著名的 Cantine Florio 酒庄享用午餐，该酒庄生产世界上最著名的马萨拉葡萄酒。该酒庄由Targa Florio 拉力赛创始人的祖父文森佐·弗洛里奥 (Vincenzo Florio) 所创立。午餐后，参赛者驱车返回巴勒莫，途经特拉帕尼和西尼西城镇，沿着壮观的沿海道路返回巴勒莫。
经过第一天 338 公里的精彩赛段后，第二天的赛程更加刺激。234 公里的赛段被命名为“Circuito delle Madonie”（马多涅赛道），参赛者将穿越比赛路程中最著名的山路。经过古老的赛道建筑，过去的涂鸦仍然向现今伟大的车手们致敬，在努沃拉里和莫斯曾经过的道路上，参赛者纷纷测试自己的驾驶和计时技巧。
周六晚上在巴勒莫举行庆祝晚宴，向这场 572 公里的赛事及向伟大的车手们致敬。由此为这一场永生难忘的历史性比赛画上了完美的句号。