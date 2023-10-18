法拉利致敬赛 (Ferrari Tribute) 庆祝这项精彩的古老车赛。始于 1906 年，这项赛事从 1955 年到 1973 年之间举办了一轮世界跑车锦标赛，但于 1977 年出于安全原因停止（距意大利另一场伟大的跑车公路赛 Mille Miglia 一千英里拉力赛 20 年后，同样出于安全原因被终止）。

跃马在参与Targa Florio耐力赛方面，拥有特别丰富的历史。法拉利曾七次获胜，最近一次是阿图罗-梅尔扎里奥（Arturo Merzario）驾驶 312 PB 于 1972 年夺冠。法拉利赛车166 S 取得的首场胜利可以追溯到 1948 年，即法拉利成为跑车制造商一年后。（车手 Clemente Bindetti 于次年再次获胜。） 一次特别著名的胜利是 1961 年，当时由开创性的 246 SP 赛车取得胜利。这是法拉利所推出的首款中后置发动机跑车。

