法拉利时尚创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）的 51 款最新高级时装在米兰维特拉广场 (Piazza Vetra) 内历史悠久的阿尔西奥剧院 (Teatro Alcione) 剧院惊艳亮相。剧场内如梦似幻的现场竖琴演奏和电子乐伴奏营造出完美氛围，摇身变为私密的沉浸式空间，亦成为米兰时装周期间的关注热点，法拉利以“BODY.ENERGY.LIGHT”为主题，让法拉利最新高级时装系列在世界时尚精英面前绽放异彩。
红色的开场造型尽展身体所能表现出的激情、情感和欲望。当秀场过渡到全黑部分时，丝绸和剪羊毛单品，以及一条毛边流苏裙成为全场造型主角。
随之而来的是更宁静微妙的奢华韵味。一系列深灰色羊毛羊绒的厚肩收腰男款和女款西服，采用红色丝绸为内衬，暗示着向更传统的商务装迈进。伊安诺尼采用法兰绒和精纺羊毛等经典裁缝面料，通过独特的版型制作对其进行了实质性的重新诠释，成功地创造出了每条曲线和每一量感都在不断收缩和扩张的精美华服。
中场展示了一系列铬色套装、连衣裙和大衣，全部采用闪亮处理的亚光天鹅绒面料，压轴的是配饰系列。首先登场的是经典手工皮鞋，然后是运动款驾驶鞋系列，紧跟着方头皱纹漆皮的芭蕾舞鞋，以及高跟鞋、踝靴和长靴。
延续了以汽车为主题的单品有剪羊毛赛车手套、钛金属眼镜和有机成型的厚重金属首饰，以及采用剪羊毛和纳帕皮材质的 GT 手袋和镶嵌渐变水晶的红色 Maranello 手包。新款结构式手袋的灵感则来自于 60 年代的旅行箱。
在阿尔西奥剧院的 T 台上，服装毫不费力地捕捉光线，营造出灵动韵感，可谓是最出彩的巧思。伊安诺内说道：“这个系列的服装并不关乎形态。而是在我们的生活中流动的能量，在我们的身体伸展，使其闪亮或幽暗，让它们闪烁或消失在尘烟之中。"