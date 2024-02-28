法拉利时尚创意总监罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）的 51 款最新高级时装在米兰维特拉广场 (Piazza Vetra) 内历史悠久的阿尔西奥剧院 (Teatro Alcione) 剧院惊艳亮相。剧场内如梦似幻的现场竖琴演奏和电子乐伴奏营造出完美氛围，摇身变为私密的沉浸式空间，亦成为米兰时装周期间的关注热点，法拉利以“BODY.ENERGY.LIGHT”为主题，让法拉利最新高级时装系列在世界时尚精英面前绽放异彩。

红色的开场造型尽展身体所能表现出的激情、情感和欲望。当秀场过渡到全黑部分时，丝绸和剪羊毛单品，以及一条毛边流苏裙成为全场造型主角。





