多年来，法拉利成功地尝试了各种较复杂的折叠式车顶装置、可拆卸车顶面板（首次用在 1972 年的 Dino 246 GTS 上）以及自动操作的软顶，其中第一款软顶于 1995 年出现在 F355 Spider 上。2008 年推出的 法拉利 California 是首款配备完全可收回折叠金属材质车顶的跃马跑车，此后又进行了进一步的创新，现在最新车款 12Cilindri 硬顶完全收起仅需 15 秒。.
但回到40 年代末，第一辆纯粹的法拉利 spider 跑车则是跃马第一辆 GT 跑车 166 Inter 的敞篷版。在 166 运动赛车车型（如完全露天无顶的 166 MM barchetta）的基础上，1948 年至 1950 年间生产了公路版 166 Inter 汽车，大多采用双门跑车车身。但在1948 年由 Stabilimenti Farina 轿车制造商制造的 166 Inter敞篷车，才是第一辆拥有可伸缩织物车顶的法拉利。这款美丽的敞篷跃马跑车仅生产了三辆，于是特别稀有。
说到法拉利经典的优雅与精致风格，不妨将时间往前推 21 年，让我们细细欣赏 1969 年的法拉利 365 GTS。365 GTS 的车身设计由都灵的宾尼法利纳(Pininfarina)车厂打造，不仅因其永恒的美感而引人注目，还因其上配备的强大 V12 发动机以及充沛扭矩的性能，使该车的最高时速达到 245 公里。其简洁的折叠式车顶可以从车厢内用手拉下，车顶上有一个夹式保护罩，当车顶降下并折叠到座椅后面时，还具备巧妙地隐藏发动机罩的效果。365 GTS 在 1969 年时停产，总共仅生产了 20 辆。