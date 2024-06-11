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敞篷迎夏

现在艳阳高照，也是享受法拉利最稀有、速度最快、最引人注目的敞篷跑车的季节⋯
撰文: Luke Ponsford / 视频: Oliver McIntyre
自法拉利公司成立75年以来，汽车在各方面的创新不断。跃马并且一直致力于将可伸缩式车顶设计精益求精，打造完美的 spider 敞篷车。恩佐-法拉利本人一直对敞篷车款情有独钟。事实上，法拉利制作的第一辆跑车（1947 年的 125 S）就是一辆 Barchetta 无顶赛车 ，追随了20与30年代敞篷赛车的脚步。

看看一些来自马拉内罗的稀有和最快的敞篷车型……

多年来，法拉利成功地尝试了各种较复杂的折叠式车顶装置、可拆卸车顶面板（首次用在 1972 年的 Dino 246 GTS 上）以及自动操作的软顶，其中第一款软顶于 1995 年出现在 F355 Spider 上。2008 年推出的 法拉利 California 是首款配备完全可收回折叠金属材质车顶的跃马跑车，此后又进行了进一步的创新，现在最新车款 12Cilindri 硬顶完全收起仅需 15 秒。.

1948年，由车身制造商Stabilimenti Farina打造的166 Inter敞篷车，是第一款配备可伸缩软顶的法拉利

但回到40 年代末，第一辆纯粹的法拉利 spider 跑车则是跃马第一辆 GT 跑车 166 Inter 的敞篷版。在 166 运动赛车车型（如完全露天无顶的 166 MM barchetta）的基础上，1948 年至 1950 年间生产了公路版 166 Inter 汽车，大多采用双门跑车车身。但在1948 年由 Stabilimenti Farina 轿车制造商制造的 166 Inter敞篷车，才是第一辆拥有可伸缩织物车顶的法拉利。这款美丽的敞篷跃马跑车仅生产了三辆，于是特别稀有。

1969年的365 GTS敞篷车拥有由都灵的Pininfarina公司设计的车身优雅别致，且配备了一台强劲的V12发动机，其性能与此款车经典瞩目的外观相得益彰

说到法拉利经典的优雅与精致风格，不妨将时间往前推 21 年，让我们细细欣赏 1969 年的法拉利 365 GTS。365 GTS 的车身设计由都灵的宾尼法利纳(Pininfarina)车厂打造，不仅因其永恒的美感而引人注目，还因其上配备的强大 V12 发动机以及充沛扭矩的性能，使该车的最高时速达到 245 公里。其简洁的折叠式车顶可以从车厢内用手拉下，车顶上有一个夹式保护罩，当车顶降下并折叠到座椅后面时，还具备巧妙地隐藏发动机罩的效果。365 GTS 在 1969 年时停产，总共仅生产了 20 辆。

与Pininfarina联合开发的308 GTS于1977年首次亮相，并成为法拉利最受欢迎的车型之一

法拉利 308 GTS 虽然比较不是那么稀有，但对敞篷车迷同样具有吸引力。308 GTS 是法拉利与宾尼法利纳共同开发的一款最受欢迎的车型之一，并于 1977 年在法兰克福沙龙首次亮相。与 308 GTB 硬顶跑车的设计概念非常相似，GTS 车型也有一个可拆卸的玻璃纤维车顶面板，需要手动将面板从车顶开孔中抬起，然后再将其收纳到座椅后面。308 GTS 配备性能出众的 2926cc V8 发动机，最大功率为 255 cv，最高时速可达 252 km/h。该车的生产一直持续到 1980 年，共生产了 3219 辆，大约是 GTB 的两倍。

法拉利F355是首款配备电子操作半自动软顶的跃马车型

接着于1995 年推出的 F355 Spider 也成为法拉利敞篷跑车的又一经典之作。F355 Spider 由宾尼法利纳（Pininfarina）设计，其优雅流畅的线条是在风洞中琢磨了1800 小时的成果。最终，这款动感十足的敞篷跑车凭借其 3496cc V8 发动机，以及来自 F355 Berlinetta 硬顶跑车的空气动力学性能而傲视群雄。值得注意的是，F355 Spider 是首款配备电子操作半自动软顶的法拉利跑车，在手动松开和拉回后，只需轻松按下按钮，软顶只需约 30 秒即可打开。

2023年靓丽的Roma Spider是自2005年出产F430 Spider以来首款配备软顶的法拉利

法拉利最近推出的车款，即 2023 年的 Roma Spider 敞篷车，让法拉利再次采用软顶车构形。Roma Spider 配备精致的折叠织物车顶（可在 14 秒内完成开启动作），其设计目的是为其双门跑车提供一个敞篷版，同时又不失该车优雅流畅的线条和经典的“林荫大道”风格。Roma Spider 是自 2005 年的 F430 Spider 以来首款配备软顶的法拉利跑车，其上搭载 3855cc 涡轮增压 V8 发动机提供强劲的 620 cv，可提供惊险刺激的驾驶体验，并彰显出 60 年代和 70 年代的魅力。

最新的12缸Spider配备了自动伸缩硬顶，从关闭到完全打开仅需15秒。敞篷驾驶变得前所未有的轻松自如

很明显的，法拉利自 1947 年的 125 S 以来，已经取得了长足的进步。但从某些角度看来，法拉利的本质并没有改变。比如说，驾驶敞篷跃马所带来的刺激感，在法拉利最新的敞篷跑车 12Cilindri Spider 车款上也不缺乏。这款最新的法拉利敞篷跑车拥有 830 cv 的强大 V12 发动机和敏捷的“15 秒车顶”，充分证明了它比以往任何时候都更能赋予驾驶激情。

封面图片：图中是2008年的California T，在充满激情的敞篷驾驶过程中拍摄。这是首款配备全可伸缩金属车顶的法拉利