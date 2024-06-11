说到法拉利经典的优雅与精致风格，不妨将时间往前推 21 年，让我们细细欣赏 1969 年的法拉利 365 GTS。365 GTS 的车身设计由都灵的宾尼法利纳(Pininfarina)车厂打造，不仅因其永恒的美感而引人注目，还因其上配备的强大 V12 发动机以及充沛扭矩的性能，使该车的最高时速达到 245 公里。其简洁的折叠式车顶可以从车厢内用手拉下，车顶上有一个夹式保护罩，当车顶降下并折叠到座椅后面时，还具备巧妙地隐藏发动机罩的效果。365 GTS 在 1969 年时停产，总共仅生产了 20 辆。