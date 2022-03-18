他强调：“这一直是一种荣誉，可在我职业生涯初期也是一种负担，但这不是他的错！” 谈及赛车界时，他说：“业内人士和媒体可能会比较讥讽，在我职业生涯初期，很多人含沙射影说我能够入行，只是因为我是冠军赛车手的儿子。在那段时间里，父亲一直激励着我，帮助我尽最大的努力。因此，我能够通过我的成就向大家证明，我配得上我自己所开辟的职业生涯”。 这一切都是很久以前的事了。他带着轻松的笑容说：“可以说从那时起，我学会了自食其力。但是知道我父亲一直就在我身边仍然至关重要！”





老卡洛斯在家里和围场里都是一个独立的存在，但正如小卡洛斯在关于签约法拉利的轶事中所述，他依然是儿子生命中的核心人物。





“我会永远铭记我们签约的那一天。和往常一样，我们必须处理各种合同草案，开很多次会议，还要处理马德里和马拉内罗之间来回发送电子邮件。此外，由于新冠期间的旅行限制，一切都必须通过视频通话完成。那天早上，我八点起床，我父亲跟我说拿支笔，法拉利的合同已经到了。你必须签字。 我那时还穿着睡衣呢”，小卡洛斯笑着说。但我还是签好了合同”！