当然，车队负责人不仅要管理车手，也必须让机械技师发挥至关重要的作用。耐力赛车赛道运营经理朱利亚诺-萨尔维（Giuliano Salvi）说：“Endurance 耐力赛车面临的挑战在常常是多方面的。虽然赛车运动从本质上讲是一项个人运动，但一场耐力赛的成功，必须来自整个团队共同努力。如果将一级方程式赛车手比作田径比赛中的短跑选手，耐力赛车手就好比马拉松选手。他们还必须能够面对以及适应不断变化的条件。在一场长达 6 到 24 小时的比赛中，轮胎会快速老化，赛道条件会发生变化，车手必须面对从艳阳高照到漆黑一片（夜间无人工照明）的各种情况。这就好比是综合多场比赛的状况，车手必须灵活适应，才能在所有这些条件下发挥出最佳水平，这可能意味着无法每圈都全力以赴。”