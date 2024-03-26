Scuderia 法拉利车队负责人 Fred Vasseur 说：“车手之间不一定要成为最好的朋友，但他们必须能够很好地合作。还有一些个人素质，在接受考验之前很难发现。很难预料一个车手在遇到困难时会有什么反应。不过，如果非要找出一级方程式赛车手的共同特点，我会说那就是他们对细节的执着追求，于是会让包括自己在内的附近所有人都感到压力。”
Endurance 和 Corse Clienti 全球负责人 Antonello Coletta 也必须密切关注细节。尤其是去年，法拉利重返国际汽联世界耐力锦标赛原型车组时，他不仅要为两辆 499P 超跑赛车选择两名车手，还要为规划两个完整的车队团队。“我需要考虑几个因素：每位车手的驾驶风格、身体协调性、性格和赛车方法。然后，一旦两个人员一组共事时，他们必须能够彼此相处融洽。因为，尽管在维修站内存在正面的竞争是件好事，但我们绝不能忘记，我们都必须在法拉利的旗帜下合作。”
当然，车队负责人不仅要管理车手，也必须让机械技师发挥至关重要的作用。耐力赛车赛道运营经理朱利亚诺-萨尔维（Giuliano Salvi）说：“Endurance 耐力赛车面临的挑战在常常是多方面的。虽然赛车运动从本质上讲是一项个人运动，但一场耐力赛的成功，必须来自整个团队共同努力。如果将一级方程式赛车手比作田径比赛中的短跑选手，耐力赛车手就好比马拉松选手。他们还必须能够面对以及适应不断变化的条件。在一场长达 6 到 24 小时的比赛中，轮胎会快速老化，赛道条件会发生变化，车手必须面对从艳阳高照到漆黑一片（夜间无人工照明）的各种情况。这就好比是综合多场比赛的状况，车手必须灵活适应，才能在所有这些条件下发挥出最佳水平，这可能意味着无法每圈都全力以赴。”