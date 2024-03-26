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比赛

齐心协力

随着最新赛季的开始，车手们成为了众所瞩目的焦点。透过独家采访法拉利和 Endurance 车队的关键人物，介绍让法拉利成为世界上最成功的赛车运动的独特团队合作文化
撰文: Daniele Bresciani / 摄影: Maki Galimberti
在这项运动中，赛车无疑是非常重要的，但人的因素也绝不可忽视。如今参加一级方程式和国际汽联世界耐力锦标赛的车手们都很清楚这一点，在整个赛季中与他们共事，并参与他们选拔的管理者也是如此。

Scuderia车队负责人弗雷德·瓦瑟尔（Fred Vasseur）——中间——与一级方程式赛车手查尔斯·勒克莱尔（Charles Leclerc，左）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）分享了一个笑话

Scuderia 法拉利车队负责人 Fred Vasseur 说：“车手之间不一定要成为最好的朋友，但他们必须能够很好地合作。还有一些个人素质，在接受考验之前很难发现。很难预料一个车手在遇到困难时会有什么反应。不过，如果非要找出一级方程式赛车手的共同特点，我会说那就是他们对细节的执着追求，于是会让包括自己在内的附近所有人都感到压力。” 

凭借其全新的外观和尖端工程技术，法拉利最新的SF-24 F1赛车为赢得比赛而设计。但每一次努力比赛背后的团队因素同样重要。

Endurance 和 Corse Clienti 全球负责人 Antonello Coletta 也必须密切关注细节。尤其是去年，法拉利重返国际汽联世界耐力锦标赛原型车组时，他不仅要为两辆 499P 超跑赛车选择两名车手，还要为规划两个完整的车队团队。“我需要考虑几个因素：每位车手的驾驶风格、身体协调性、性格和赛车方法。然后，一旦两个人员一组共事时，他们必须能够彼此相处融洽。因为，尽管在维修站内存在正面的竞争是件好事，但我们绝不能忘记，我们都必须在法拉利的旗帜下合作。”

从左到右：本赛季将驾驶296 GT3参赛的法拉利车厂车手；Lilou Wadoux、Davide Rigon、Alessio Rovera、Daniel Serra、Olivier Beretta、Toni Vilander、Giancarlo Fisichella和Andrea Bertolini

当然，车队负责人不仅要管理车手，也必须让机械技师发挥至关重要的作用。耐力赛车赛道运营经理朱利亚诺-萨尔维（Giuliano Salvi）说：“Endurance 耐力赛车面临的挑战在常常是多方面的。虽然赛车运动从本质上讲是一项个人运动，但一场耐力赛的成功，必须来自整个团队共同努力。如果将一级方程式赛车手比作田径比赛中的短跑选手，耐力赛车手就好比马拉松选手。他们还必须能够面对以及适应不断变化的条件。在一场长达 6 到 24 小时的比赛中，轮胎会快速老化，赛道条件会发生变化，车手必须面对从艳阳高照到漆黑一片（夜间无人工照明）的各种情况。这就好比是综合多场比赛的状况，车手必须灵活适应，才能在所有这些条件下发挥出最佳水平，这可能意味着无法每圈都全力以赴。” 

从左到右：罗伯特·施瓦茨曼（Robert Shwartzman）和叶一飞（Yifei Ye）将驾驶AF Corse 499P；安东尼奥·富科（Antonio Fuoco）、米格尔·莫利纳（Miguel Molina）和尼克拉斯·尼尔森（Nicklas Nielsen）将驾驶编号为50的法拉利499P，而安东尼奥·乔维纳齐（Antonio Giovinazzi）、亚历山德罗·皮尔·圭迪（Alessandro Pier Guidi）和詹姆斯·卡拉多（James Calado）将共同驾驶编号为51的499P

因此，"有效管理"是比赛中和赛前准备的关键词。法拉利Scuderia 赛道工程主管 Matteo Togninalli 说：“必须将赛车、车手和车队视为一体。车手帮助我们了解赛车和轮胎的性能，关注主要的限制因素，从而优化研发小组提供的整体方案。每位车手都不尽相同，因此我们必须像裁缝师般，利用设置、赛车控制策略以及轮胎，视车手的竞赛需求而个性化设定每款赛车。于是，不仅车手要适应赛车，而赛车也同样要配合车手特质。你必须找到最佳方案，利用现有工具，同时遵守车赛相关规定。”

号码为50的法拉利499P超级跑车（上图）及其号码为51的兄弟车型，为每一辆配备的车手和助理都是精心挑选的团队成员，这些成员将无缝协作，共同支起法拉利这面旗帜。

总之，直觉、勇气、本能和管理是至关重要的成功因素。在法拉利，车手们可以完全信赖其专业团队的持续支持。他们不会面临如独立的环球帆船运动员般，任由外在因素摆布的情形。这完全是另一门专业运动。也是法拉利不久后即将投入的一项活动...

封面图片，从左到右：一级方程式赛车手查尔斯·勒克莱尔和卡洛斯·塞恩斯加入了法拉利的WEC（世界耐力锦标赛）竞赛者詹姆斯·卡拉多、尼克拉斯·尼尔森和米格尔·莫利纳。