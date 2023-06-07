24 Heures du Mans（勒芒24小时耐力赛），该赛正确的名字，在今年庆祝百年诞辰。在许多人的眼中，它除了是世界上最伟大的车赛，同时也是赛车技术工程以及和人类毅力的终极交汇点。显然，100年是一个重要的里程碑。

但今年的比赛还具备另一个深厚情感因素：法拉利在中断了50年之后，今年再度回归这场赛事，同时也是备受期待的世界耐力锦标赛（WEC）顶级赛事的一部分，并慎重派出全新 499P。



这辆赛车和有幸参加比赛的法拉利团队已经开始创造精彩故事。并且是重温法拉利在这一系列非凡赛车运动历史的最佳时机。那么，让我们欢迎一本重要新书的问世，书名为《Ferrari Endurance（法拉利耐力）》。



我们从哪里说起才好呢？这是一本法拉利官方出版物，由马拉内罗的一个专门团队所创建，他们可以访问所有关键的原始资料。同样的，这本书也比照法拉利公路车同样严格的高标准进行生产。

