24 Heures du Mans（勒芒24小时耐力赛），该赛正确的名字，在今年庆祝百年诞辰。在许多人的眼中，它除了是世界上最伟大的车赛，同时也是赛车技术工程以及和人类毅力的终极交汇点。显然，100年是一个重要的里程碑。
但今年的比赛还具备另一个深厚情感因素：法拉利在中断了50年之后，今年再度回归这场赛事，同时也是备受期待的世界耐力锦标赛（WEC）顶级赛事的一部分，并慎重派出全新 499P。
这辆赛车和有幸参加比赛的法拉利团队已经开始创造精彩故事。并且是重温法拉利在这一系列非凡赛车运动历史的最佳时机。那么，让我们欢迎一本重要新书的问世，书名为《Ferrari Endurance（法拉利耐力）》。
我们从哪里说起才好呢？这是一本法拉利官方出版物，由马拉内罗的一个专门团队所创建，他们可以访问所有关键的原始资料。同样的，这本书也比照法拉利公路车同样严格的高标准进行生产。
这款碳纤维外壳采用了与法拉利最新的超级跑车相同的复合材料制成，而书本本身则用铝材装订，总共限量发行99本，并附有由董事长约翰·埃尔坎亲笔写的独家序言。
它的设计非同寻常，目的是创造既是艺术品，又是一本书的产品。采用超大尺寸，《Ferrari Endurance （法拉利耐力）》印刷在超高品质的纸张上，并搭配创新和技术复杂的铝装订。但另一亮点还包括了保护这本书的书盒。
由创意总监乔尔·伯格（Joel Berg）设计，他还负责该出版物的视觉指导。书盒由碳纤维制成，与法拉利超级跑车和 Icona 系列车身使用的复合材料规格相同。因此不但轻巧而且结构坚固，具有在书籍生产应用中极为少见的触感和技术感。
此外还有一个额外特色：这本书的保存盒有一个进气口，其造型类似于法拉利 512 BB 侧面的 NACA 管道。采用与法拉利许多最著名的赛车相同的Rosso Corsa 色调，并在背面印有传奇的“Prova”记号。作为一个独立的收藏品“《Ferrari Endurance （法拉利耐力）》也是所有法拉利品牌爱好者不可错过的一项珍品。
但请注意了：您需要的不仅仅是普通的咖啡桌才能妥善展示这本书。（另请注意本书的分页; 在312页中，这是对312 PB的致敬，该车款见证了法拉利通过赢得10场比赛，并称霸1972赛季来履行耐力赛的承诺）。
这本书展示了众多历史赛车法拉利，包括从路易吉·奇内蒂的166 MM，到由毛罗·福吉耶里设计的312 PB，再到代表着1967年著名的1-2-3达拉斯纳（Daytona）终点的可怕强大的V12超级跑车Daytona SP3。
毋庸置疑，法拉利在耐力赛中的故事同样引人入胜。本书的编辑是身兼数职的记者、作家和广播员杰森·巴洛（Jason Barlow），他的任务令人羡慕之外，也令人敬畏。杰森的使命包括探索法拉利成为耐力赛关键参与者的重大时刻、人物和汽车。法拉利在勒芒的第一次胜利是在1949年，也就是在恩佐开始以法拉利之名制造汽车的两年后。
这场胜利归功于路易吉·奇内蒂（Luigi Chinetti），他几乎以一己之力驾驶他的166 MM Barchetta（他的副驾驶在比赛的大多时候里状况不佳）。从那开始一直到312 PB，其中许多经典车款，如375 Plus，250 Testa Rossa，250 GTO，330 P3 / 4等等......均在《Ferrari Endurance （法拉利耐力）》书中受到详细介绍。并搭配华丽、令人惊叹的精细摄影作品来展示许多关键车款。令人难以置信的是，在优雅细致的 166 MM与造型粗旷的 312 PB车款之间仅仅相隔了 25 年。
法拉利在五十与六十年代的崛起与公司在耐力赛方面取得的巨大成就交织在一起。法拉利不仅在勒芒赛所向无敌，更是在世界各地的无数比赛中表现杰出。法拉利也成为新一代绅士赛车手心目中最理想的品牌，他们在意大利赛道上的成果不仅反映在法拉利非凡公路车的发展中——在欧洲，但在美国也是如此。
壳体上的细节包括对法拉利512 BB侧面的NACA气道的致敬。
《Ferrari Endurance （法拉利耐力）》书中也叙述了在安全并非首要考虑因素的时代中，许多赛车惊人事迹以及勇敢车手的故事。这本书还描绘了法拉利在1973年退出顶级耐力赛，转而专注F1后，继续不断创造奇迹的许多团队和个人。
其他亮点包括关于最新Icona系列-法拉利Daytona SP3的故事，该章节相关图片在著名的 纽博格林赛道独家拍摄，499P在赛百灵举行的WEC 2023赛季第一场比赛中的首次亮相的目击者记录，以及1947年至2022年法拉利在耐力赛中取得的每一场胜利的惊人完整内容。
第一版保存于精致的碳纤材质书盒中，只提供了 99 份限量版本。千万别错过良机。