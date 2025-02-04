然而，V12 就算在低至 2,500 rpm 的转速下也能提供独特的驾驶感觉，此时可提供 80% 的最大扭矩。最新式的吸气扭矩调节（Aspirated Torque Shaping）技术，可提供精准的扭矩响应。同样令人赞赏的是八速变速器，能有效减少换档所需时间，具有为最大加速度而设计的传动比，以及适合巡航驾驶模式的长型第八档。

飞驰在道路上时，12Cilindri 的全新底盘闪闪发光。比 812 Superfast 车型短了 20 毫米的轴距有利于实现极其灵敏的方向变化。每个后轮均可独立转动，因此在低速时具备优越机动性，而在高速时转弯更快、更精确。21英寸车轮配备的特定新型轮胎增强了驾驶动力、燃油效率，以及乘坐舒适度。

在快速转弯时，6D 六向底盘传感器可快速有效地向控制器提供信息，并由侧滑控制 (SSC) 8.0 进行协调。由于搭配 ABS Evo 的新型线控制动系统，提供了令人难以置信的制动力和精准踏板调节。另一项创新是采主动空气动力学设计的后襟翼，可以在低阻力和高下压力配置之间切换，提供高达 50 公斤的额外下压力。