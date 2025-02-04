传统引领创新。创新冲击传统。这就是法拉利史上促使进步的相互作用。法拉利推出了大胆创新的最新车款：12Cilindri 和 12Cilindri Spider，再次证明其不懈勇气，并重新定义了中前置 12 缸发动机形式，该构形可以追溯到 1947 年跃马品牌诞生之时。法拉利最新款轿跑车及敞篷跑车所展现的创新震撼是显而易见的。
车名12Cilindri 彰显了产品的特点：其上搭载卓越的 V12 发动机。该车款的性能数据令人印象深刻：惊人的 830 cv 输出功率，每升 128 cv 比功率为同级车款之最，并且转速限制高达惊人的 9,500 rpm 。但单纯从数字仍无法诠释驾驶 V12带来的感动：多种体验包括：持续的加速感、享受管弦乐般的轰鸣声、以及源源不绝的动力输出。
然而，V12 就算在低至 2,500 rpm 的转速下也能提供独特的驾驶感觉，此时可提供 80% 的最大扭矩。最新式的吸气扭矩调节（Aspirated Torque Shaping）技术，可提供精准的扭矩响应。同样令人赞赏的是八速变速器，能有效减少换档所需时间，具有为最大加速度而设计的传动比，以及适合巡航驾驶模式的长型第八档。
飞驰在道路上时，12Cilindri 的全新底盘闪闪发光。比 812 Superfast 车型短了 20 毫米的轴距有利于实现极其灵敏的方向变化。每个后轮均可独立转动，因此在低速时具备优越机动性，而在高速时转弯更快、更精确。21英寸车轮配备的特定新型轮胎增强了驾驶动力、燃油效率，以及乘坐舒适度。
在快速转弯时，6D 六向底盘传感器可快速有效地向控制器提供信息，并由侧滑控制 (SSC) 8.0 进行协调。由于搭配 ABS Evo 的新型线控制动系统，提供了令人难以置信的制动力和精准踏板调节。另一项创新是采主动空气动力学设计的后襟翼，可以在低阻力和高下压力配置之间切换，提供高达 50 公斤的额外下压力。
法拉利大胆地同时推出了12Cilindri和12Cilindri Spider敞篷车款。两种车型都有自己的风格，但同样表达出简洁、几何线条设计，以及高性能的特性。这款双门轿跑车搭配三角后窗；而 12Cilindri Spider 敞篷款则采用强劲的后整流罩来塑造车身轮廓。
12Cilindri 是一款集多种特色于一身的汽车：高性能跑车；长形豪华旅行车；极具戏剧性的设计精品。高贵的法拉利 V12 系列透过最新款 12Cilindri 和 12Cilindri Spider 获得彻底重塑，展现耀眼活力。成为超跑界新偶像？毫无疑问。