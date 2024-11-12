马略卡岛风景秀丽，并拥有多样化的驾驶路线，如带有急弯的狭窄山路，可以欣赏海景和橄榄树成荫的乡村小路，以及沿海小径，使这里成为体验风景优美、对比鲜明驾车旅行的梦想天堂。这座小岛也是企业创始人和企业家的繁荣中心，巴利阿里群岛中最大的岛屿成为首届法拉利新生代之旅的理想目的地，该盛会是专为新生代跃马车主量身定制的驾驶活动。
这次旅程充分展现了岛屿和新生代的独特精神，在 Es Racó d’Artà 疗养度假村的宁静时刻和法拉利车队带来的澎湃动力之间营造出一种动态力场。隐藏在大自然中的美食餐厅与热闹的海滩俱乐部形成鲜明对比。总而言之，这个旅程完美融汇了非凡体验、慢生活和动感驾驶。
三对年均不到40岁的创业夫妇是这次的亮点，向车队专门敞开了其偏远圣殿的大门。有时甚至就在田野里。每一次邂逅都让人感觉如此真实和放松，就像是相识已久的老友，折服于他们对当地精髓的品质和美有着深刻的领悟。
跃马车队的第一站是风景如画的Jornets小镇内的一间恬静艺术家工作室。在这个由历史悠久的羔羊饲养场改建而成创意圣殿里，光线明亮充足，聚集在一起的法拉利车友们欣赏了由七部分组成的展览系列，以当代表现主义的方式探索了多巴胺对多层次状态的影响。在现场吉他音乐的伴奏下，宾客们享受探索这一系列作品的美妙时刻，并在艺术家美丽的工作室里与艺术家进行了交谈。
环马略卡岛之旅的第二站是位于 Llucmajor 的一家手工酿酒厂，酒厂老板热烈欢迎法拉利车队的到来，并与大家分享了他们的创业故事，以及采用当地种植的原料（杜松子为主要原料）酿造金酒的故事。在激情的驱使下，他们最初的副业变成了主业，他们以手工酿造的美酒致敬地中海的独特和简单，最后变成了屡获殊荣的金酒。
精致的餐饮确实令人神往，但您是否曾在米其林大师的带领下体验葡萄园中的美食之旅？试想一下，在一张长长的餐桌上品尝用当地种植的时令食材制作的家庭式共享菜肴。这家位于 Llubí 的隐秘餐厅让法拉利车手和贵宾们体验了一次马略卡岛的美食之旅，而餐厅的地址只有在预订之后才会透露。
在这些隐秘的尊贵体验中，灵气十足的跃马总是环绕在四周，在驾驶的过程中营造出一种独特感觉。这种感觉如此特别，无法用言语表达---是一种需要真正感受的体验。温馨提示：由于每次旅行的地点和访问的地区都是独一无二的，这样的旅行容易让人上瘾。