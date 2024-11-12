这次旅程充分展现了岛屿和新生代的独特精神，在 Es Racó d’Artà 疗养度假村的宁静时刻和法拉利车队带来的澎湃动力之间营造出一种动态力场。隐藏在大自然中的美食餐厅与热闹的海滩俱乐部形成鲜明对比。总而言之，这个旅程完美融汇了非凡体验、慢生活和动感驾驶。

三对年均不到40岁的创业夫妇是这次的亮点，向车队专门敞开了其偏远圣殿的大门。有时甚至就在田野里。每一次邂逅都让人感觉如此真实和放松，就像是相识已久的老友，折服于他们对当地精髓的品质和美有着深刻的领悟。



