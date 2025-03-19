当汽车界寻找新方法来更高效地提升动力时，采取强制进气形式显然是最好的方法之一。
法拉利在涡轮增压领域已有一段悠久且精彩的历史。于是这个故事如同往常一般，要从一级方程式赛车说起。当涡轮增压技术于 1977 年问世之时，就不乏麻烦和争议，甚至还成为维修站里一些人取笑的话题。但不久之后，搭载涡轮增压的赛车开始赢得胜利，于是恩佐·法拉利便任命尼古拉·马特拉齐（Nicola Materazzi）负责下一代法拉利车队 F1 赛车的研发。马特拉齐曾在蓝旗亚（Lancia）和欧赛拉（Osella）任职，并获得意大利“涡轮先生”的昵称。他对1981年推出表现不够完美的法拉利 126 C 进行了修正。但车队一直到了 1982 年和 1983 年才真正步入正轨，两年均获得了车队冠军。
此时，涡轮增压在赛车运动之外也逐渐开始受到广泛关注。当然法拉利也不例外。然而，跃马推出的第一款涡轮增压公路车却是一个例外。于1982 年为了反映意大利当局对 2.0 升以上发动机征收额外税款，于是 208 GTB Turbo 涡轮增压版问世。配备涡轮增压机制的 208 GTB 如虎添翼，其 1,991cc 的发动机能提供 220 cv 的动力。
由于产量少，因此如今奇货可居。马特拉齐接着继续带领后续车型 GTB Turbo 发动机的开发，将其功率提升至 254 cv。
但更出名的是，他对两辆知名度更高的法拉利所做的设计。其中第一辆是 1984 年出厂的 GTO，也是第二辆配备涡轮增压机制的法拉利。采用两个涡轮增压器来驱动 2855cc 容量的 V8 发动机——无论对当时和现在来说都非常紧凑——它以纵向安装在底盘的中间。由一对中冷器冷却增压空气，动力高达 400 cv。
到了下一个车型 F40时，开发团队仅用一年多的时间就完成了，于1987年问世。该车款的 2.9 升 V8 发动机可产生 478 cv 的功率，这主要归功于其上安装的双 IHI 涡轮增压器。当时，涡轮迟滞是技术发展的必然现象； 涡轮利用废气压力旋转并将压缩空气压入进气歧管，全程可能需要几秒钟。结果就像在 F40 上看到的情况，给人一种暴风雨即将来临的感觉，随后是令人瞠目结舌的加速。
法拉利经过一段时间的中断后，再度于 2014 年重返涡轮增压项目的进行，最初集中研发 California T车款。马拉内罗的工程师们认为这项技术更加成熟，并相信法拉利的经典特性 - 即时油门响应、所有转速增量下的无缝动力传输、独特的发动机声浪 - 可以与涡轮增压带来的额外燃油效率和减少排放优势相结合。于是，新款 3.9 升双涡轮增压 V8 发动机具有非凡性能。与上一代自然吸气式 V8 发动机相比，California T 的功率提高了 70 cv，扭矩提高了 49%。
488 GTB 让发动机的马力表现更上层楼：其 670 cv 的功率输出证明了自80 年代 F40 车款以来所取得的惊人进步。而且油门响应时间仅为 0.8 秒。
法拉利的工程师是如何实现这一艰难目标的？通过使用紧凑型双涡管涡轮增压器，几乎可以立即启动，于是令人困扰的滞后现象基本上微乎其微。毫无疑问，新款 V8 具有不同的谐波，但由于采用了平面曲轴和等长管排气，其声音仍然清晰动听。并有滚珠轴承轴连接涡轮机叶轮以减少摩擦； 涡轮叶轮本身具备九个叶片，以减少背压并增加功率。
3.9 升双涡轮增压 V8 发动机荣获无数奖项，并通过出色的 488 Pista 和 F8 Tributo 继续不断地发展。现在它的转速高达 8,000rpm，可产生 720 cv 的功率。由于具备可变增压管理等技术，使发动机能够模拟自然吸气发动机的扭矩曲线。这也造就出优异的驾驶性能：即使在在第五档的状态下，其反应也令人难以置信。F8 的进气口设计概念来自 Challenge 赛车，延续了法拉利标志的公路和赛道车款之间密不可分的理念。
接着，SF90 又进一步提高了标准：其 4.0 升 V8 发动机配备带电子控制废气阀的涡轮增压器，以及重新设计的进气口和排气口，内燃机输出功率高达 769 cv（包含电力时为 1,000 cv）。