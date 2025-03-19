当汽车界寻找新方法来更高效地提升动力时，采取强制进气形式显然是最好的方法之一。

法拉利在涡轮增压领域已有一段悠久且精彩的历史。于是这个故事如同往常一般，要从一级方程式赛车说起。当涡轮增压技术于 1977 年问世之时，就不乏麻烦和争议，甚至还成为维修站里一些人取笑的话题。但不久之后，搭载涡轮增压的赛车开始赢得胜利，于是恩佐·法拉利便任命尼古拉·马特拉齐（Nicola Materazzi）负责下一代法拉利车队 F1 赛车的研发。马特拉齐曾在蓝旗亚（Lancia）和欧赛拉（Osella）任职，并获得意大利“涡轮先生”的昵称。他对1981年推出表现不够完美的法拉利 126 C 进行了修正。但车队一直到了 1982 年和 1983 年才真正步入正轨，两年均获得了车队冠军。

此时，涡轮增压在赛车运动之外也逐渐开始受到广泛关注。当然法拉利也不例外。然而，跃马推出的第一款涡轮增压公路车却是一个例外。于1982 年为了反映意大利当局对 2.0 升以上发动机征收额外税款，于是 208 GTB Turbo 涡轮增压版问世。配备涡轮增压机制的 208 GTB 如虎添翼，其 1,991cc 的发动机能提供 220 cv 的动力。