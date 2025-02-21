早在 1979 年，法拉利已故技术总监 Mauro Forghieri 就曾实验性应用半自动变速箱。该部件采用了高压液压系统，而对它进行评估的正是赛车手吉尔斯-维伦纽夫（Gilles Villeneuve）。尽管这位法裔加拿大明星车手在费奥拉诺赛道试驾了 100 圈，但他比较喜欢功能单纯的普通手动变速器。

当法拉利在 1989 年的 640 F1 赛车中引入自动变速箱时，这个技术上的创新立即获得了成果。在首次比赛中，即在赛季揭幕战巴西大奖赛中，法拉利就获得了胜利。虽然整个发展过程并非一帆风顺，但到了九十年代中期，赛道上的每支车队都采用了类似的设置。于是成为一级方程式历史上改变游戏规则的重大事件之一。

法拉利很快开始在公路车款上试验一种原理类似的系统。早期的设计采用搭配电动机械致动器的自动离合器。1992 年，该系统安装于最后推出的约100 辆 Mondial T 汽车。