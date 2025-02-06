1946 年，恩佐·法拉利开始聚集老朋友和联系人，首次着手以自己的名字创建汽车品牌以及组织赛车队。尽管当时意大利著名的发动机设计工程师乔阿奇诺·科伦坡（Gioachino Colombo）仍受雇于阿尔法·罗密欧，他仍是前往摩德纳与恩佐会面。当恩佐·法拉利先概述其1.5升发动机的计划时，并问科伦坡接下来应该如何继续发展。“在我看来，” 科伦坡回答，“你应该制造12缸发动机。”恩佐·法拉利回答说：“亲爱的科伦坡，你了解我内心的想法...”
在当时，12缸的汽车并不少见，但是这些马力强大的发动机通常只用于高端豪华车或赛车。事实上，恩佐·法拉利后来回想起第一次世界大战时期年轻时听过关于帕卡德(Packard) V12 的种种特性。
考虑在仅1.5升的发动机中装有这么多气缸，这表明法拉利的观念创新——但在某些人眼中甚至有些古怪。恩佐·法拉利后来指出：“我尝试过发动机的四、六和八缸构形。”“我受到了各界许多批评； 甚至连我自己也预测会失败，这个实验实在是太大胆了。但事实证明，我们的12缸气缸代表了我一个充满野心项目的最高荣耀。”
科伦坡决定这个新部件应该采用“超方发动机（over-square）”构形； 换句话说，一个气缸直径大于活塞冲程的发动机。这将通过降低活塞速度来实现更高的转速，从而缓解曲柄承受的压力。科伦坡的设计采用了单个顶置凸轮轴来操作每组气门。1945 年，在意大利传统的夏日假期 （ferragosto）期间，他开始在姐姐的后花园里在纸上勾勒最初构想。
科伦坡的老朋友安杰洛·纳西（Angelo Nasi）也开发了五速变速箱；此外，并有奥雷利奥·兰普雷迪（Aurelio Lampredi ）与朱塞佩·布索（Giuseppe Busso）合作，支援法拉利的这个机密研发行动。上述两位工程师在航空发动机方面都有丰富的经验，他们在发动机上使用的薄壁轴承已成功应用在飞机上。
法拉利第一辆原型车（不包括车身）于1947年3月12日完成了测试。几个月后，佛朗哥·科尔蒂斯（Franco Cortese）成为第一个使用新型发动机参赛的车手，他观察到其高加速品质意味着“你必须全神贯注... 并且不断注视转速表。”
当然，恩佐后来曾说过一句名言，他的客户要为发动机付费，但汽车其余部分的都是免费的。这个想法源于法拉利公司成立之初。监督为166 MM设计车身的汽车制造商Touring Superleggera 公司的卡洛·费利斯·比安奇·安德洛尼（Carlo Felice Bianchi Anderloni）指出：“至少在那个时候，恩佐·法拉利认为发动机就是汽车的百分之百。”“直到后来他的考量才降至百分之五十。”