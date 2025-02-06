考虑在仅1.5升的发动机中装有这么多气缸，这表明法拉利的观念创新——但在某些人眼中甚至有些古怪。恩佐·法拉利后来指出：“我尝试过发动机的四、六和八缸构形。”“我受到了各界许多批评； 甚至连我自己也预测会失败，这个实验实在是太大胆了。但事实证明，我们的12缸气缸代表了我一个充满野心项目的最高荣耀。”

科伦坡决定这个新部件应该采用“超方发动机（over-square）”构形； 换句话说，一个气缸直径大于活塞冲程的发动机。这将通过降低活塞速度来实现更高的转速，从而缓解曲柄承受的压力。科伦坡的设计采用了单个顶置凸轮轴来操作每组气门。1945 年，在意大利传统的夏日假期 （ferragosto）期间，他开始在姐姐的后花园里在纸上勾勒最初构想。

科伦坡的老朋友安杰洛·纳西（Angelo Nasi）也开发了五速变速箱；此外，并有奥雷利奥·兰普雷迪（Aurelio Lampredi ）与朱塞佩·布索（Giuseppe Busso）合作，支援法拉利的这个机密研发行动。上述两位工程师在航空发动机方面都有丰富的经验，他们在发动机上使用的薄壁轴承已成功应用在飞机上。