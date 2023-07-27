日常出行，跃马相伴: Shabir Nawab

Shabir Nawab是个受上帝眷顾的幸运儿，他也深知这一点。他在言谈之间不时流露出对自己好运的感恩之情。在与他交谈中，我们发现他似乎不像一位会计师。Nawab先生热心、谦逊、和蔼可亲，笑着解释自己为什么喜欢每天驾驶心爱的座驾出行。
他深情地说道：“每天早上启动法拉利的引擎时，我都会对自己说：‘Shabir，你真幸运！’我感谢上帝让我事业有成，让我有能力拥有这台车。”他在伯明翰经营一家中型会计事务所，专为国际医疗健康领域的客户提供服务。“我一直都是个车迷，”他说道。他的第一台法拉利跑车是Portofino，很快成为了他的日常座驾。随后，他购置了一台法拉利Roma，第一年就行驶了约18,000英里，然后非常不舍地卖掉了，为的是购买他现在那台法拉利296 GTB。每天，他驾驶着那台跑车穿行在英国第二大城市的街道上。
因为他每天都开着它去埃德巴斯顿板球场（Edgbaston Cricket Ground）附近的办公室上班。“我会开着它去超市，还会接送孩子上下学。它已经是我日常生活中的一部分，”他兴奋地说道。
该车车内座椅也进行了个性化定制，上面饰有他六岁儿子Ameer的名字。”Nawab先生笑着说：“他给这台车起名为‘Ameer之车’。现在，他绝不会让我卖掉它。”这台法拉利296 GTB——“两个月跑了2,000英里”——如今和他最新购买的一台法拉利SF90 Stradale成为了街道上靓丽的风景。他还说道：“法拉利812 GTS的空间很大，在驶向伦敦的高速公路上带给我极好的驾驶感受。”
Nawab先生把“回馈”作为自己的重要原则。他在伯明翰居住和工作有37 年了，但他的家族起源于印度，也曾在马拉维定居。他创立的 Hafsa 基金会分别在孟加拉国、印度和马达加斯加赞助了孤儿院、学校和食品项目。“你知道吗，我母亲的话为我指明了方向。当我有所成就时，她对我说：‘Shabir，记住，这所有的一切你都无法带走。’”
但是，当地的伊玛目邀请他将其中一台跃马跑车带到清真寺的周五礼拜活动时，他起初还是有些犹豫。“我问道，我的车会没事吧？你懂的。伊玛目说不用担心。他说得没错。我把跑车停在清真寺旁边，那里有三百多人，他们都很友好。我让他们拍照，并和他们聊起了这台跑车。后来，伊玛目对我表示了感谢。他说道：‘Shabir，你是这些孩子的榜样，你让他们相信自己也能实现人生价值，也能像你一样成功。’”
那次清真寺之行让他深刻领悟到在公众场合分享的意义。“嗯，我觉得呢，如果你买了一台法拉利，只是在车库里欣赏，只在周末开出去，有什么意义呢？”
每当早上启动自己的法拉利爱车时，有哪三个词会浮现在他的脑海里？他停顿了一下，仰头看着天花板，然后回答道：“感谢上帝（Thank God）！我知道这只是两个词，但已经足够了！感谢上帝。”