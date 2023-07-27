日常出行，跃马相伴: Shabir Nawab

Shabir Nawab是个受上帝眷顾的幸运儿，他也深知这一点。他在言谈之间不时流露出对自己好运的感恩之情。在与他交谈中，我们发现他似乎不像一位会计师。Nawab先生热心、谦逊、和蔼可亲，笑着解释自己为什么喜欢每天驾驶心爱的座驾出行。

他深情地说道：“每天早上启动法拉利的引擎时，我都会对自己说：‘Shabir，你真幸运！’我感谢上帝让我事业有成，让我有能力拥有这台车。”他在伯明翰经营一家中型会计事务所，专为国际医疗健康领域的客户提供服务。“我一直都是个车迷，”他说道。他的第一台法拉利跑车是Portofino，很快成为了他的日常座驾。随后，他购置了一台法拉利Roma，第一年就行驶了约18,000英里，然后非常不舍地卖掉了，为的是购买他现在那台法拉利296 GTB。每天，他驾驶着那台跑车穿行在英国第二大城市的街道上。

