Sara Ucar这个名字与她作为法拉利车主的身份简直完美契合。作为两个孩子的母亲，她用自己的故事证明，法拉利能够唤起人们内心深处的激情。
当回忆起在法国高速公路上第一次看到法拉利GTC4Lusso从身边飞驰而过的情景时，她真诚而坦率地说道：“我以前根本不知道法拉利还有这样的车型。”随后，她在位于洛桑（Lausanne）和蒙特勒（Montreux）之间、被称作“La Corniche”的拉沃葡萄园梯田参加了一场令人回味的试驾活动。在试驾中，她对这台灰色漆面搭配巧克力色内饰的法拉利GTC4Lusso一见钟情。时至今日，她依然很享受这台跑车带给自己的情感触动。
她说道：“这台跑车完全满足了我的需求。”谈到自己那台搭载V12发动机的GT跑车所带来的驾驶感受时，她露出难以掩饰的兴奋神情。“它非常易于驾驶，让我尽情享受驾驶乐趣。这台跑车动力强劲，同时兼顾到安全性和稳定性。”她特别强调道：“购买这台跑车的初衷是为了我的家人。我有两个十几岁的孩子——Luken和Chantal。这台跑车成为我日常出行的伙伴。”
你丈夫Sean有机会开它出行吗？“当然，但只有我不在家，不需要用车的时候。”她讲述起有法拉利座驾相伴的日常生活：“我开车接送孩子、去商场购物、去运动健身、去买啤酒。”
去买啤酒？她回答道：“是呀，你知道吗？法拉利GTC4Lusso的后备箱能装下七桶啤酒。”这可不是宣传册上能看到的。
“你看！”她热情地从手机里找出一张照片给我看。照片中，这台GT跑车的后备箱被大号钢制啤酒桶填得满满当当。“我甚至还开着它去当地的回收处理厂，”她笑着补充道，脸上透露着一丝俏皮的神采。她扫了一眼里程表，那里记录了她日常出行的情况——自从两年半前她入手这台跑车以来，已经在瑞士平坦公路上行驶了109,000公里。
她说：“这台跑车配备了一个前部举升装置。当我去拜访朋友，而他们的车库有陡峭的车道时，这个装置会发挥相当实用的功能。”非常实用且适宜日常驾驶。她小时候在巴塞罗那长大，十几岁的时候对赛车运动产生了浓厚的兴趣。这主要受到热爱世界摩托车锦标赛的父亲的影响。她后来成为一名精英级高山滑雪运动员。她坦言：“是的，法拉利GTC4Lusso让我感受到肾上腺素飙升的快感，因此我不再需要通过滑雪获得那种兴奋感。
她笑着补充说：“膝关节受伤的可能性变小了。”很多时候，她都是亲手洗车。她解释道：“这样我可以更加熟悉它的每一个细节。我为拥有这台座驾感到无比自豪，因此希望它永远保持最完美的样子。”她脸上流露出宠溺的笑容，让人感受到她与这台跑车之间深厚的情感连接。她说道：“对我来说，它就像是一个有灵性的生命体，如同骑马驰骋。”性能强大的V12发动机让它成为一头猛兽。
她自豪地补充说：“没错，我常常说，它既是美女，也是野兽。”说完，她拿起钥匙，赶紧前往车站接她十几岁的儿子。她的脸上再次展露兴奋的笑容。