她说道：“这台跑车完全满足了我的需求。”谈到自己那台搭载V12发动机的GT跑车所带来的驾驶感受时，她露出难以掩饰的兴奋神情。“它非常易于驾驶，让我尽情享受驾驶乐趣。这台跑车动力强劲，同时兼顾到安全性和稳定性。”她特别强调道：“购买这台跑车的初衷是为了我的家人。我有两个十几岁的孩子——Luken和Chantal。这台跑车成为我日常出行的伙伴。”

你丈夫Sean有机会开它出行吗？“当然，但只有我不在家，不需要用车的时候。”她讲述起有法拉利座驾相伴的日常生活：“我开车接送孩子、去商场购物、去运动健身、去买啤酒。”

去买啤酒？她回答道：“是呀，你知道吗？法拉利GTC4Lusso的后备箱能装下七桶啤酒。”这可不是宣传册上能看到的。



