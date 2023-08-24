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激情

日常出行，跃马相伴: Sarah Ucar

越来越多满怀热忱的跃马拥趸不愿错过任何一次驾驶心爱法拉利座驾的机会，令其成为了日常出行的亲密伴侣。在最新一期的探访系列中，我们采访了前财务主管兼GTC4Lusso 车主----莎拉·乌卡（Sarah Ucar）
撰文: Kevin M. Buckley - 摄影: Dennis Noten

Sara Ucar这个名字与她作为法拉利车主的身份简直完美契合。作为两个孩子的母亲，她用自己的故事证明，法拉利能够唤起人们内心深处的激情。

当回忆起在法国高速公路上第一次看到法拉利GTC4Lusso从身边飞驰而过的情景时，她真诚而坦率地说道：“我以前根本不知道法拉利还有这样的车型。”随后，她在位于洛桑（Lausanne）和蒙特勒（Montreux）之间、被称作“La Corniche”的拉沃葡萄园梯田参加了一场令人回味的试驾活动。在试驾中，她对这台灰色漆面搭配巧克力色内饰的法拉利GTC4Lusso一见钟情。时至今日，她依然很享受这台跑车带给自己的情感触动。

Sarah Ucar随时都开着她的 GTC4Lusso，无论是去超市还是当地的回收站。

她说道：“这台跑车完全满足了我的需求。”谈到自己那台搭载V12发动机的GT跑车所带来的驾驶感受时，她露出难以掩饰的兴奋神情。“它非常易于驾驶，让我尽情享受驾驶乐趣。这台跑车动力强劲，同时兼顾到安全性和稳定性。”她特别强调道：“购买这台跑车的初衷是为了我的家人。我有两个十几岁的孩子——Luken和Chantal。这台跑车成为我日常出行的伙伴。”

你丈夫Sean有机会开它出行吗？“当然，但只有我不在家，不需要用车的时候。”她讲述起有法拉利座驾相伴的日常生活：“我开车接送孩子、去商场购物、去运动健身、去买啤酒。”

去买啤酒？她回答道：“是呀，你知道吗？法拉利GTC4Lusso的后备箱能装下七桶啤酒。”这可不是宣传册上能看到的。


Sarah加大油门在日内瓦湖附近的Col des Mosses山区飞驰。

“你看！”她热情地从手机里找出一张照片给我看。照片中，这台GT跑车的后备箱被大号钢制啤酒桶填得满满当当。“我甚至还开着它去当地的回收处理厂，”她笑着补充道，脸上透露着一丝俏皮的神采。她扫了一眼里程表，那里记录了她日常出行的情况——自从两年半前她入手这台跑车以来，已经在瑞士平坦公路上行驶了109,000公里。

她说：“这台跑车配备了一个前部举升装置。当我去拜访朋友，而他们的车库有陡峭的车道时，这个装置会发挥相当实用的功能。”非常实用且适宜日常驾驶。她小时候在巴塞罗那长大，十几岁的时候对赛车运动产生了浓厚的兴趣。这主要受到热爱世界摩托车锦标赛的父亲的影响。她后来成为一名精英级高山滑雪运动员。她坦言：“是的，法拉利GTC4Lusso让我感受到肾上腺素飙升的快感，因此我不再需要通过滑雪获得那种兴奋感。

这辆日常代步车才使用两年半时间,行驶里程已经达到了109,000公里。

她笑着补充说：“膝关节受伤的可能性变小了。”很多时候，她都是亲手洗车。她解释道：“这样我可以更加熟悉它的每一个细节。我为拥有这台座驾感到无比自豪，因此希望它永远保持最完美的样子。”她脸上流露出宠溺的笑容，让人感受到她与这台跑车之间深厚的情感连接。她说道：“对我来说，它就像是一个有灵性的生命体，如同骑马驰骋。”性能强大的V12发动机让它成为一头猛兽。

她自豪地补充说：“没错，我常常说，它既是美女，也是野兽。”说完，她拿起钥匙，赶紧前往车站接她十几岁的儿子。她的脸上再次展露兴奋的笑容。

该故事摘自《法拉利官方杂志》第59期。