我的日常法拉利:OLIVER PLASSMANN

有些车手被赛道光环而吸引，有些车手则痴迷于极速驰骋的快感，还有些是因为喜欢Steve McQueen主演的那部电影。而Oliver Plassmann则是因为“翼状装置”而迷上了赛车。
他解释说：“我妻子Anna对带有‘翼状装置’的车型情有独钟。”2018年，当他在Ulrich Frankfurt经销商门店看车时，Anna的目光落在那款配有“翼状装置”的车型上。“经销商说道，不好意思，要驾驶那台车型，您必须参加法拉利挑战赛。”Plassmann先生回忆说。
一年后，他真的参加了法拉利挑战赛倍耐力组别的赛事。如今，他获得了总部临近纽博格林赛道的Rinaldi车队的支持，在赛道驰骋的时间比McQueen先生还要多。
2018年的一天，Plassmann先生购买了自己第一台法拉利“公路跑车”。他解释道：“我前半生都在手工艺和工业地产行业辛苦打拼，我今年45岁了。而当时我买的是一台法拉利F12berlinetta，三年前出厂，里程数为零。”这位赛车爱好者定居于杜塞尔多夫（Dusseldorf）附近的拉廷根（Ratingen）。他还收藏有一系列“可合法上路”的法拉利跑车，其中包括法拉利812 GTS、法拉利812 Competizione和法拉利SF90 Stradale。
他还拥有一台黑色“Piloti Ferrari” 488 Pista，由法拉利个性化定制（Tailor Made）项目专为热衷赛车运动的跃马车主特别打造。在“副驾驶员”Anna的陪同下，他驾驶这台个性化定制跑车前往欧洲各地的赛道。然后，他驾驶一台法拉利488 GT3赛车参加法拉利GT赛车俱乐部（Club Competizioni GT）举办的比赛。“我已经驾驶这台‘Piloti Ferrari’ 488 Pista行驶了12,500公里；
在前一年11月到今年3月期间，我的法拉利SF90 Stradale的行驶里程达到了6,000公里；六周时间里，我驾驶法拉利812 Competizione行驶了5,000公里。” Plassmann先生脱口而出。他还详细讲述起从拉廷根奔赴穆杰罗赛道的难忘经历。
“我们在巴伐利亚过夜，然后黎明时分经过布伦纳山口。真是一段美妙的体验。”据说，意大利宪兵高速公路巡警看到这对德国夫妇所驾乘的跑车，都将警车停靠在一边，仔细瞧着那漂亮的涂装，纷纷赞叹不已。
高速公路巡警甚至只顾欣赏这台跑车，放任他们飞驰般驶入意大利领土。不过，这个故事未经官方证实。跟他交谈的时候，他正在霍肯海姆过周末，接下来要前往施皮尔贝格。赛季期间，他们每个月有两周的时间都在外地参赛。
日常出行中，他对法拉利SF90这台公路跑车赞不绝口。“这是一台非常特别的跑车，适宜日常使用，因为它配备有四轮驱动系统，”他说道。“当加速时，它展现出很棒的抓地力。这台跑车非常易于操控。虽然车速很快，但让人信心十足。我会切换到手动模式，因为我喜欢感受跑车的操控。”妻子Anna有时也会驾驶这台法拉利SF90 Stradale出行。他还补充道：“这台SF90 Stradale是我们冬季常用的座驾。因为它能够游刃有余地应对冰雪路况。”他也经常驾驶“Piloti Ferrari” 488 Pista去旅行。往返于拉廷根和伊莫拉的各个服务站时，他这台跑车总会吸引他人驻足欣赏，拍照留念。他也会与这些充满善意的人们交谈。
他笑着说：“有时候感觉自己像在做公关活动。”去年夏天，在伊莫拉参加法拉利年终嘉年华（Ferrari Finali Mondiali）后，他去一家披萨店用餐。当时，主厨和数十名顾客纷纷走出店外欣赏他所驾驶的法拉利812 Competizione，以至于他们的披萨都凉了。“真的很有趣。人们都非常友好，”Plassmann先生说道。“当你热爱着这个品牌，不仅可以拥有令人惊叹的车型，还会有很多意想不到的收获。”