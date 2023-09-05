我的日常法拉利:OLIVER PLASSMANN

有些车手被赛道光环而吸引，有些车手则痴迷于极速驰骋的快感，还有些是因为喜欢Steve McQueen主演的那部电影。而Oliver Plassmann则是因为“翼状装置”而迷上了赛车。

他解释说：“我妻子Anna对带有‘翼状装置’的车型情有独钟。”2018年，当他在Ulrich Frankfurt经销商门店看车时，Anna的目光落在那款配有“翼状装置”的车型上。“经销商说道，不好意思，要驾驶那台车型，您必须参加法拉利挑战赛。”Plassmann先生回忆说。

一年后，他真的参加了法拉利挑战赛倍耐力组别的赛事。如今，他获得了总部临近纽博格林赛道的Rinaldi车队的支持，在赛道驰骋的时间比McQueen先生还要多。

