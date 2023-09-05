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我的日常法拉利:OLIVER PLASSMANN

越来越多满怀热忱的跃马拥趸不愿错过任何一次驾驶心爱法拉利座驾的机会，令其成为了日常出行的亲密伴侣。该系列的最后一期我们采访了赛车手兼488 Pista车主---奥利弗·普拉斯曼(Oliver Plassmann)
撰文: Kevin M. Buckley - 摄影: Philipp Rupprecht

有些车手被赛道光环而吸引，有些车手则痴迷于极速驰骋的快感，还有些是因为喜欢Steve McQueen主演的那部电影。而Oliver Plassmann则是因为“翼状装置”而迷上了赛车。

他解释说：“我妻子Anna对带有‘翼状装置’的车型情有独钟。”2018年，当他在Ulrich Frankfurt经销商门店看车时，Anna的目光落在那款配有“翼状装置”的车型上。“经销商说道，不好意思，要驾驶那台车型，您必须参加法拉利挑战赛。”Plassmann先生回忆说。

一年后，他真的参加了法拉利挑战赛倍耐力组别的赛事。如今，他获得了总部临近纽博格林赛道的Rinaldi车队的支持，在赛道驰骋的时间比McQueen先生还要多。

Trofeo Pirelli车手Oliver Plassmann与他的妻子兼“副驾驶”Anna：这对夫妇一起驾驶心爱的定制版法拉利488 Pista，从一个赛车赛道出发，前往另一个赛道。

2018年的一天，Plassmann先生购买了自己第一台法拉利“公路跑车”。他解释道：“我前半生都在手工艺和工业地产行业辛苦打拼，我今年45岁了。而当时我买的是一台法拉利F12berlinetta，三年前出厂，里程数为零。”这位赛车爱好者定居于杜塞尔多夫（Dusseldorf）附近的拉廷根（Ratingen）。他还收藏有一系列“可合法上路”的法拉利跑车，其中包括法拉利812 GTS、法拉利812 Competizione和法拉利SF90 Stradale。

他还拥有一台黑色“Piloti Ferrari” 488 Pista，由法拉利个性化定制（Tailor Made）项目专为热衷赛车运动的跃马车主特别打造。在“副驾驶员”Anna的陪同下，他驾驶这台个性化定制跑车前往欧洲各地的赛道。然后，他驾驶一台法拉利488 GT3赛车参加法拉利GT赛车俱乐部（Club Competizioni GT）举办的比赛。“我已经驾驶这台‘Piloti Ferrari’ 488 Pista行驶了12,500公里；

在前一年11月到今年3月期间，我的法拉利SF90 Stradale的行驶里程达到了6,000公里；六周时间里，我驾驶法拉利812 Competizione行驶了5,000公里。” Plassmann先生脱口而出。他还详细讲述起从拉廷根奔赴穆杰罗赛道的难忘经历。

Oliver拥有多辆法拉利跃马车型,包括SF90 Stradale和812 GTS,但他日常驾驶的通常是这辆黑色“Piloti Ferrari” 488 Pista。

“我们在巴伐利亚过夜，然后黎明时分经过布伦纳山口。真是一段美妙的体验。”据说，意大利宪兵高速公路巡警看到这对德国夫妇所驾乘的跑车，都将警车停靠在一边，仔细瞧着那漂亮的涂装，纷纷赞叹不已。

高速公路巡警甚至只顾欣赏这台跑车，放任他们飞驰般驶入意大利领土。不过，这个故事未经官方证实。跟他交谈的时候，他正在霍肯海姆过周末，接下来要前往施皮尔贝格。赛季期间，他们每个月有两周的时间都在外地参赛。

Oliver对法拉利品牌以及他所拥有的每一辆车都充满激情。他说：“当你热爱这个品牌时，你会得到很多回报，不仅仅是那些令人惊叹的车型。”

日常出行中，他对法拉利SF90这台公路跑车赞不绝口。“这是一台非常特别的跑车，适宜日常使用，因为它配备有四轮驱动系统，”他说道。“当加速时，它展现出很棒的抓地力。这台跑车非常易于操控。虽然车速很快，但让人信心十足。我会切换到手动模式，因为我喜欢感受跑车的操控。”妻子Anna有时也会驾驶这台法拉利SF90 Stradale出行。他还补充道：“这台SF90 Stradale是我们冬季常用的座驾。因为它能够游刃有余地应对冰雪路况。”他也经常驾驶“Piloti Ferrari” 488 Pista去旅行。往返于拉廷根和伊莫拉的各个服务站时，他这台跑车总会吸引他人驻足欣赏，拍照留念。他也会与这些充满善意的人们交谈。

他笑着说：“有时候感觉自己像在做公关活动。”去年夏天，在伊莫拉参加法拉利年终嘉年华（Ferrari Finali Mondiali）后，他去一家披萨店用餐。当时，主厨和数十名顾客纷纷走出店外欣赏他所驾驶的法拉利812 Competizione，以至于他们的披萨都凉了。“真的很有趣。人们都非常友好，”Plassmann先生说道。“当你热爱着这个品牌，不仅可以拥有令人惊叹的车型，还会有很多意想不到的收获。”

该故事摘自《法拉利官方杂志》第59期