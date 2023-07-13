这个故事或许要从深受观众喜爱的BBC解说员Murray Walker说起。在20世纪90年代的一场F1大奖赛中，Murray Walker用抑扬顿挫的语调宣布：“车手Nigel Mansell夺得方格旗”。那一幕深深烙印在年少的Herwig Mullens心中，成为他对充满传奇色彩的F1赛事最难忘的记忆之一。“那是BBC的英语节目，我们虽然身在比利时，但也一直关注它，”他笑着回忆道。
近期，在经过法拉利Pilota驾驶课程的培训后，他第二次参加了法拉利俱乐部挑战赛（Ferrari Club Challenge）。他语气坚定地表示：“说到这里，我必须得感谢Marco Didaio这位出色的教练。”上个月，来自哈瑟尔特（Hasselt）的Herwig Mullens参加了在著名的奥地利施皮尔贝格（Spielberg）赛道举办的赛事。不过，他在公路上驾驶法拉利的时间更长。
2012年，他入手了一台法拉利F12berlinetta。“我至今仍珍藏着这台跑车。它是我第一台法拉利，我永远不会卖掉。”他有两个孩子，都已经成年了。“孩子们一致表示，‘不不，爸爸，不要卖掉它，’”他笑着说道。当谈到他的法拉利座驾时，Mullens先生展露出一种率真豁达的人生哲学。这位年约五十岁、温文尔雅的绅士在房地产界取得了巨大成功，这也与他的人生态度息息相关。他表示：“人生苦短，何必开着平庸的车。”
他现在日常驾驶的是一台精美的法拉利812 Superfast。这台跑车的优雅线条与时尚的银石灰“Grigio Silverstone”涂装相得益彰。Mullens先生坚定地说：“我毫不介意增加里程数。我认为，拥有一台法拉利并不是为了珍藏在车库里观赏而已，法拉利是为驾驶而生的。”他真的说到做到。他那台心爱的法拉利F12berlinetta至今已经驰骋了35,000公里。两年时间里，他的法拉利F8 Tributo行驶了10,000公里，而造型优雅的法拉利812 Superfast的行驶里程也达到了25,000公里。
他显然对目前使用的座驾着迷不已。“这台GT跑车采用经典的Daytona线条，搭配长鼻锥和短尾设计。四轮转向让我在过弯时安心无忧，这是一大优势。”他早就不再担心开着这么引人注目的跑车会招来什么眼光。他说道：“我已经不在意别人怎么看了。”这是他给那些行事小心翼翼的法拉利车主的一条建议。“你知道的，刚开始会有点担心别人的看法。但是，你知道吗，我都54岁了，无论你喜欢与否，这就是我的座驾。”
Mullens先生留意到，法拉利跑车越来越多地出现在日常生活中，而不仅仅是特殊场合。跃马跑车随处可见。“我们会开着法拉利812 Superfast去度假，它的后备箱空间很大。我也会开它上班，我妻子也会开它去购物。无论停在哪个地下停车场都非常方便。它不是用来摆在车库里珍藏的，这才是重点。”他有一个让他有些不好意思的小秘密。
有时，在把自己的法拉利812 Superfast停在办公楼外面之后，他会时不时地走到窗前，朝楼下的爱车看上几眼。是担心被盗吗？“不是，”他笑着说道。“每次停完车，我总会回头看一看。就是喜欢看它而已。”