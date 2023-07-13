这个故事或许要从深受观众喜爱的BBC解说员Murray Walker说起。在20世纪90年代的一场F1大奖赛中，Murray Walker用抑扬顿挫的语调宣布：“车手Nigel Mansell夺得方格旗”。那一幕深深烙印在年少的Herwig Mullens心中，成为他对充满传奇色彩的F1赛事最难忘的记忆之一。“那是BBC的英语节目，我们虽然身在比利时，但也一直关注它，”他笑着回忆道。

近期，在经过法拉利Pilota驾驶课程的培训后，他第二次参加了法拉利俱乐部挑战赛（Ferrari Club Challenge）。他语气坚定地表示：“说到这里，我必须得感谢Marco Didaio这位出色的教练。”上个月，来自哈瑟尔特（Hasselt）的Herwig Mullens参加了在著名的奥地利施皮尔贝格（Spielberg）赛道举办的赛事。不过，他在公路上驾驶法拉利的时间更长。

