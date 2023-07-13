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激情

日常出行，跃马相伴: HERWIG MULLENS

越来越多满怀热忱的跃马拥趸不愿错过任何一次驾驶心爱法拉利座驾的机会，令其成为了日常出行的亲密伴侣。这期我们采访了房地产经纪人兼812 Superfast车手赫维格·穆伦斯(Herwig Mullens)
撰文: Kevin M. Buckley - 摄影: Dennis Noten

这个故事或许要从深受观众喜爱的BBC解说员Murray Walker说起。在20世纪90年代的一场F1大奖赛中，Murray Walker用抑扬顿挫的语调宣布：“车手Nigel Mansell夺得方格旗”。那一幕深深烙印在年少的Herwig Mullens心中，成为他对充满传奇色彩的F1赛事最难忘的记忆之一。“那是BBC的英语节目，我们虽然身在比利时，但也一直关注它，”他笑着回忆道。

近期，在经过法拉利Pilota驾驶课程的培训后，他第二次参加了法拉利俱乐部挑战赛（Ferrari Club Challenge）。他语气坚定地表示：“说到这里，我必须得感谢Marco Didaio这位出色的教练。”上个月，来自哈瑟尔特（Hasselt）的Herwig Mullens参加了在著名的奥地利施皮尔贝格（Spielberg）赛道举办的赛事。不过，他在公路上驾驶法拉利的时间更长。

Herwig Mullens将少年时代对赛车运动的热爱转化为对日常驾驶法拉利的热爱。他购买法拉利是为了驾驶它们,他的812 Superfast在仅仅两年的时间里已经行驶了25,000公里。

2012年，他入手了一台法拉利F12berlinetta。“我至今仍珍藏着这台跑车。它是我第一台法拉利，我永远不会卖掉。”他有两个孩子，都已经成年了。“孩子们一致表示，‘不不，爸爸，不要卖掉它，’”他笑着说道。当谈到他的法拉利座驾时，Mullens先生展露出一种率真豁达的人生哲学。这位年约五十岁、温文尔雅的绅士在房地产界取得了巨大成功，这也与他的人生态度息息相关。他表示：“人生苦短，何必开着平庸的车。”

他现在日常驾驶的是一台精美的法拉利812 Superfast。这台跑车的优雅线条与时尚的银石灰“Grigio Silverstone”涂装相得益彰。Mullens先生坚定地说：“我毫不介意增加里程数。我认为，拥有一台法拉利并不是为了珍藏在车库里观赏而已，法拉利是为驾驶而生的。”他真的说到做到。他那台心爱的法拉利F12berlinetta至今已经驰骋了35,000公里。两年时间里，他的法拉利F8 Tributo行驶了10,000公里，而造型优雅的法拉利812 Superfast的行驶里程也达到了25,000公里。

Herwig Mullens坐在他的骄傲和喜悦——那辆尽可能频繁使用的812 Superfast的驾驶位上。他说:"当我把它停在哪儿,我总会回头看一眼。仅仅是为了欣赏它。"

他显然对目前使用的座驾着迷不已。“这台GT跑车采用经典的Daytona线条，搭配长鼻锥和短尾设计。四轮转向让我在过弯时安心无忧，这是一大优势。”他早就不再担心开着这么引人注目的跑车会招来什么眼光。他说道：“我已经不在意别人怎么看了。”这是他给那些行事小心翼翼的法拉利车主的一条建议。“你知道的，刚开始会有点担心别人的看法。但是，你知道吗，我都54岁了，无论你喜欢与否，这就是我的座驾。”

Mullens先生留意到，法拉利跑车越来越多地出现在日常生活中，而不仅仅是特殊场合。跃马跑车随处可见。“我们会开着法拉利812 Superfast去度假，它的后备箱空间很大。我也会开它上班，我妻子也会开它去购物。无论停在哪个地下停车场都非常方便。它不是用来摆在车库里珍藏的，这才是重点。”他有一个让他有些不好意思的小秘密。

Mullens先生在布鲁塞尔以东Sint-Truiden附近的乡间小路上驾驶他的跃马加速前行

有时，在把自己的法拉利812 Superfast停在办公楼外面之后，他会时不时地走到窗前，朝楼下的爱车看上几眼。是担心被盗吗？“不是，”他笑着说道。“每次停完车，我总会回头看一看。就是喜欢看它而已。”