位于摩德纳的恩佐法拉利博物馆推出众所期待的最新展览，专门展示超级跑车在品牌演变中的作用。
第一款带有 “Supercar（超级跑车）”名号的车型是1984年的法拉利GTO。
然后是F40，于1987年专为纪念法拉利工厂成立四十周年而开发。在接下来的十年中，在此独特的限量系列中又增加了一款杰作：F50、Enzo Ferrari，后续的 LaFerrari，每辆车都体现了各自时代的最高技术标准。
通过将上述法拉利名车汇集到一个精彩的展览中，赋予参观者亲身体会到每个跃马品牌发展过程的难得机会。而实际上每个过程也代表了独一无二的里程碑。Supercar Limited Series 超跑限量系列不断体现公司创始人最初的理念，即让每款新车都成为当代最优越的车型，并成为同级车的标杆。
博物馆馆长米歇尔·皮格纳蒂·莫拉诺（Michele Pignatti Morano）表示：“该展览呈现法拉利对完美和创新的不断追求的方式。”
展场内有多个交互式控制台，给予访客多样化的体验。只需手指在大屏幕上滑动，即可访问法拉利档案馆的各个部分，其中许多内容为首度对外公开发表。
其中包括了：过去汽车模型的技术细节、前几十年的车赛影像、珍贵的工厂早期历史档案照片，以及引人入胜的个人信件等，都为访客提供了丰富的学习体验。
另有一新增为针对孩童的功能，于是连年幼的访客也可以尽情享受展场设施：同比例的玩具模型可透过按钮激活信息面板；并有一具老式电话听筒提供音频内容，甚至还提可模拟驾驶的经典方向盘。
今年最新推出的超级跑车F80，则以独特的方式展出。皮格纳蒂·莫拉诺（Pignatti Morano）解释道：“F80的开发版本 Mulotipo 将在为期一年的展览的最初几个月中亮相，随后将推出后期开发阶段的 Prototipo 版本。”“然后终于有了最后的完成版本，即F80超级跑车本身。上述阶段采滚动效果演示，旨在展示该款汽车在设计和制造个阶段演变的过程。”
其他展出车型还包括：法拉利FXX K、F40 LM、FXX、126 CK，和法拉利308 GTB。
恩佐法拉利博物馆的最新活动无疑是世界上举办过的最精彩的法拉利展之一，其水准从参观者步入未来主义展览空间时映入眼帘的第一个车型就就证明了这一点：那就是1962 年的法拉利 250 GTO。著名的流线型美感使其成为许多人心目中法拉利品牌有史以来第一款 “超级跑车”。