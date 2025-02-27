位于摩德纳的恩佐法拉利博物馆推出众所期待的最新展览，专门展示超级跑车在品牌演变中的作用。

第一款带有 “Supercar（超级跑车）”名号的车型是1984年的法拉利GTO。

然后是F40，于1987年专为纪念法拉利工厂成立四十周年而开发。在接下来的十年中，在此独特的限量系列中又增加了一款杰作：F50、Enzo Ferrari，后续的 LaFerrari，每辆车都体现了各自时代的最高技术标准。

通过将上述法拉利名车汇集到一个精彩的展览中，赋予参观者亲身体会到每个跃马品牌发展过程的难得机会。而实际上每个过程也代表了独一无二的里程碑。Supercar Limited Series 超跑限量系列不断体现公司创始人最初的理念，即让每款新车都成为当代最优越的车型，并成为同级车的标杆。