一级方程式赛车中有一些非常成功的车手，他们在欧洲家喻户晓，但在纽约街头却默默无闻。胡安·巴布罗·蒙托亚不是这类车手，他声名远扬。
在一级方程式比赛中，这位46岁的哥伦比亚车手在摩纳哥、蒙扎和银色赛道均获得杆位。作为印地500英里赛车的车手，他两次赢得该大奖赛的冠军。作为一名NASCAR原装车比赛参赛者，他已经完成了九个赛季，并在2007年被评为年度最佳新秀（Rookie）。 他是世界上最知名的车手之一。
胡安·巴勃罗·蒙托亚 (Juan Pablo Montoya) 驾驶 F2008 赛车在 2008 年为法拉利赢得了车队冠军
蒙托亚从来没有为法拉利效力过，他与法拉利车队的缘分仅限于在为威廉姆斯和迈凯伦效力时，作为竞争对手与法拉利在赛道上狭路相逢。然而，最近在穆杰罗举办的年终嘉年华活动上，他毫不犹豫地坐进曾由菲利普·马萨（Philip Masa）驾驶的F2008，作为一级方程式客户演出的一部分。
经历多年的一级方程式竞技后，驾驶法拉利必定是一段有趣的经历。
我看到赛道被装饰成红色，最让人惊叹的是挤满了参与该次盛事的法拉利忠实粉丝。因为我一直把法拉利看成要在赛道上击败的对手，而在竞争的时候，这种感觉会渗入个性之中。但今天这一切只关乎欢乐，此外，在这种情况下驾驶法拉利，被这种激情所包围，感觉太奇妙了。
蒙托亚是最近在穆杰罗的 Finali Mondiali 举行的一级方程式 Clienti 秀的欢迎嘉宾
法拉利凭借F2008赢得汽车制造商世界冠军，这也就意味您驾驶着法拉利车队历史上的一款特殊的单座赛车…
没错。在驾驶的时候，我难以抉择。一方面，我想踩尽踏板，把它推向极限，但另一方面，我不想冒险剐蹭这一辆不属于我的车。但我想最终我还是找到了正确的平衡。
您16岁的儿子塞巴斯蒂安参加意大利F4赛事，所以对穆杰罗并不陌生。他与父亲相比如何？
他比我强。他对任何事情都很争强好胜。他甚至想成为第一个记住收音机里一首歌名字的人，更别说开车了。他的目标是进入一级方程式，但在学习和训练方面，他也是一个非常认真严肃的年轻人。所以，作为父亲，我没有什么抱怨。
“我想脚踏实地，把它推到极限”——蒙托亚驾驶 F2008 在穆杰罗赛道飞驰
您还有两个女儿，15岁的Paulina和11岁的Manuela。她们和您一样热爱赛车运动吗？
保利娜对一级方程非常着迷，她比我更了解现在的比赛和车手。虽然她的手机以查尔斯·莱克勒克（Charles Leclerc）的照片作为屏保，但她也是兰多·诺里斯（Lando Norris）的忠实粉丝。
最后，法拉利今年在WEC中获得了两个组别冠军，并将在2023年重返原型车组别的赛事。作为参加过三场勒芒24小时耐力赛的人，您能解释一下是什么让耐力赛如此特别吗？
当我在参加一级方程式比赛的时候，我真的不明白耐力赛有什么伟大之处。连续24小时的竞赛，并且与其他车手共享一辆车似乎非常荒诞。后来我试了一下就明白了。勒芒的魅力是无法形容的。这是作为车手必须具备的经验。而更刺激的是晚上的勒芒比赛。然后当黎明开始破晓，光线慢慢进入并照亮赛道：感觉非常美妙！此外，由于赛道几乎有14公里长，可能很长一段时间没有车辆通行，而且由于没有照明，在漆黑的情况下不开灯甚至就看不到护栏。您看看后视镜：没有人。往前看：也没有任何人。我曾经在这种条件下跑了两圈，在某个时候，我通过无线电问道：“大家都去哪儿了？出什么事了吗？我没死，对吗？我注定要在一条空荡荡的赛道上跑一辈子吗？ 只有当我收到收音机的回复时，我才平静下来”。