蒙托亚从来没有为法拉利效力过，他与法拉利车队的缘分仅限于在为威廉姆斯和迈凯伦效力时，作为竞争对手与法拉利在赛道上狭路相逢。然而，最近在穆杰罗举办的年终嘉年华活动上，他毫不犹豫地坐进曾由菲利普·马萨（Philip Masa）驾驶的F2008，作为一级方程式客户演出的一部分。

经历多年的一级方程式竞技后，驾驶法拉利必定是一段有趣的经历。

我看到赛道被装饰成红色，最让人惊叹的是挤满了参与该次盛事的法拉利忠实粉丝。因为我一直把法拉利看成要在赛道上击败的对手，而在竞争的时候，这种感觉会渗入个性之中。但今天这一切只关乎欢乐，此外，在这种情况下驾驶法拉利，被这种激情所包围，感觉太奇妙了。