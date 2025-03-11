提到法拉利品牌，人们首先想到的往往是激情、速度、性能以及承诺。想象一下，从跃马工厂著名的大门驶出一辆辆精致汽车，不仅赏心悦目，更有汽车上搭载的强劲发动机并产生悦耳轰鸣声。

虽然车主们对自己的宝贝车爱不释手，但无论多么值得炫耀的汽车，也不可能随身携带。于是，法拉利与长期合作伙伴万宝龙推出了最新特别款墨水笔。该项目接受了这一挑战，打造出向法拉利的创始人致敬的一款特殊的钢笔，其上并呈现法拉利品牌的所有独特基因。这支钢笔小巧精致，可随身携带，完美演绎出法拉利品牌经典激情、历史和传统的全面特色--换句话说，这是一支适合各种场合的法拉利钢笔。事实上，万宝龙为马拉内罗制作的第二款恩佐法拉利特别系列 Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena，也以此向法拉利创始人和跃马世界致敬。



