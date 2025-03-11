提到法拉利品牌，人们首先想到的往往是激情、速度、性能以及承诺。想象一下，从跃马工厂著名的大门驶出一辆辆精致汽车，不仅赏心悦目，更有汽车上搭载的强劲发动机并产生悦耳轰鸣声。
虽然车主们对自己的宝贝车爱不释手，但无论多么值得炫耀的汽车，也不可能随身携带。于是，法拉利与长期合作伙伴万宝龙推出了最新特别款墨水笔。该项目接受了这一挑战，打造出向法拉利的创始人致敬的一款特殊的钢笔，其上并呈现法拉利品牌的所有独特基因。这支钢笔小巧精致，可随身携带，完美演绎出法拉利品牌经典激情、历史和传统的全面特色--换句话说，这是一支适合各种场合的法拉利钢笔。事实上，万宝龙为马拉内罗制作的第二款恩佐法拉利特别系列 Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena，也以此向法拉利创始人和跃马世界致敬。
事实上，新款名为 Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena 特别版墨水笔是为了纪念恩佐法拉利。他从小就对赛车充满热情，1923年6月17日，年仅25岁的恩佐在拉文纳（Ravenna）的Circuito del Savio赛道赢得了第一场比赛。
于马拉内罗生产，具备至高工艺水平的汽车的品质的事实，也透过了Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena特别款墨水笔获得了展现。特别版墨水笔的笔盖和笔身色调醒目，灵感来自于法拉利的第二个经典用色：黄色，或意大利原文为 "Giallo Modena"，直译为摩德纳黄，也就是恩佐出生及创建公司城市摩德纳的代表色。这款书写工具的造型概念来自传奇车型 Ferrari 500 的设计。该车型曾于 1952 年代表法拉利车队赢得首届一级方程式世界锦标赛冠军。
系列的书写工具还具有其他代表了恩佐个人、其成长经历和职业生涯的细节。例如，在笔夹上镌刻着恩佐最经典的名言之一：“激情无法言喻，只能亲身体会”。镀钌金属夹两侧的六条线造型代表法拉利 V12 发动机，彰显了法拉利品牌的速度和技术实力。滚珠笔的镀钌金属锥型笔身上刻有两个日期，一个是恩佐法拉利的出生日期（1898 年 2 月 18 日），另一个则是他在 1923 年首次在萨维奥赛道上获胜的日期。而笔尖材质则为 Au 585 纯金镀钌，饰有法拉利 250 GTO 方向盘造型的浮雕，并附有“Pilota”字样，这是恩佐的著名绰号之一。
有了Great Characters Enzo Ferrari Giallo Modena 特别款墨水笔，位于全球各地的法拉利品牌崇拜者、车主和车迷都能够无时无刻展现本身对跃马的热情。