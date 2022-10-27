在两人踏上风景如画的旅程之前，他们有幸在迈阿密参加了法拉利的Corso Pilota驾驶课程; 这是一项由四个部分组成的密集赛车驾驶培训，以前梦想成为赛车手的车主在完成每一个级别后，都将更靠近自己的愿望，课程包括封闭赛道测试、计时赛、了解赛车路线以及更多围绕专业赛道的知识。

对于Sean和Fernanda来说，Corso Pilota代表了一个机会，让他们创建一个充满卓凡跑车的童年，这对情侣也立即投入到法拉利学院带来的惊险刺激之中。



Sean说道：“这对我来说是一种享受。我不仅意识到我以前是一个多么糟糕的驾驶员，而且我意识到我搭档的技术比我好多了！”



Fernanda对此笑了笑，但显然并不反对他的说法。