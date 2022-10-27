美是时尚和法拉利的代名词，所以使用意大利品牌最著名的典范之一--法拉利Roma，将业界内最响亮的两个名字带到美国一些真正标志性的风景中也让人心悦诚服。
Sean O 'Pry是一位美国模特，15年来一直处于时尚界的巅峰，与阿玛尼、范思哲和卡尔文·克莱恩等品牌合作，同时还与泰勒·斯威夫特和麦当娜等明星合作出演音乐视频。他的未婚妻Fernanda Liz是巴西人，与纽约的Next Models公司签约，也是《Vogue》等杂志的封面明星。
观看 视频：Sean O'Pry 和 Fernanda Liz 在犹他州的 驾驶课程，他们正在试驾强大的法拉利 296 GTB 赛车
在两人踏上风景如画的旅程之前，他们有幸在迈阿密参加了法拉利的Corso Pilota驾驶课程; 这是一项由四个部分组成的密集赛车驾驶培训，以前梦想成为赛车手的车主在完成每一个级别后，都将更靠近自己的愿望，课程包括封闭赛道测试、计时赛、了解赛车路线以及更多围绕专业赛道的知识。
对于Sean和Fernanda来说，Corso Pilota代表了一个机会，让他们创建一个充满卓凡跑车的童年，这对情侣也立即投入到法拉利学院带来的惊险刺激之中。
Sean说道：“这对我来说是一种享受。我不仅意识到我以前是一个多么糟糕的驾驶员，而且我意识到我搭档的技术比我好多了！”
Fernanda对此笑了笑，但显然并不反对他的说法。
这两天，二人参加了驾驶课程的强化训练，向专家学习驾驶技术，把他们学来的新知识应用在赛车上
“最初与职业车手一起坐下来的时间非常宝贵，”他补充说。“一开始就感觉像是在玩电子游戏。但是你开始从他们那里学到知识； 了解为什么他们要冲到APEX点，或者慢慢进入一个弯道然后快速地冲出去。
然后，当你坐在方向盘后面，把你从第一天到课程结束时学到的所有东西付诸实践，你就会看到进步——这真的太戏剧化了。”
Fernanda对于学习赛车背后秘密的经历也同样充满热情。虽然跑车因地点和比赛级别而异，甚至可能包括F8、F12 berlinetta和812 GTS等车型，但迈阿密的驾驶课程允许两人操控着惊艳的红色法拉利296GTB，在赛道上一前一后地奔驰，展示他们所掌握的技能。
“我从小就喜欢汽车，这遗传自我爸爸，”Fernanda说。“但我从来没有想过，我长大后可以驾驶法拉利，特别是在赛道上。这太酷了，真是一次很棒的体验。”
Sean补充道：“它改变了你看待驾驶的方式。Corso Pilota不仅仅教最快速的比赛方式，也教安全知识。当你完成培训课程，最后大家都汇集在一起，这是我经历过最令人欣慰的事情之一。”
在学完驾驶课程之后，二人组驾驶一辆漂亮的法拉利 Roma 前往犹他州的落基山脉进行狂野试驾
这对情侣仍然需要完成两个级别的课程，他们希望趁着有空赶紧去上课。他们显然非常热衷于所接受的教育，Fernanda表示：“我会把它推荐给所有人。这是一个真正值得纪念的一天，无论你是谁，这都对你作为驾驶员有所帮助。”
但对于Fernanda和Sean来说，法拉利体验之旅并未就此结束，他们拿到了一辆墨黑色法拉利Roma的钥匙，将驾车前往犹他州的山区，度过一个周末。
有点令人惊讶的是，两人完全没有因为在迷你假期中谁开车更多而争吵。
“完全没有。”肖恩保证道。“唯一的问题也许是我放了太多辛纳特拉（Sinatra）的歌曲。Roma非常的舒服，我只是坐下来享受旅行和风景。但是Fernanda有时候忘了我们这里使用的是英里而不是公里时速！”
Roma 的舒适性和速度已证实是两位模特完美交通工具，他们都希望在未来将会属于自己的跑车
两位模特一起体验了骑马穿越摩押城外的荒野风光，在星光笼罩下的安静夜间驾驶。
Sean解释说：“那里的道路充满挑战性。只是一条路进一条路出，如果我们从山顶的底部上来，开始往上走，我们就看不到路的另一边有什么。哇。作为一个乘客，100英里时速绝对是一次独特的驾驶体验。我的意思是这辆车的操控性非常好。”
法拉利Roma这款车给Fernanda和Sean留下深刻印象，以至于两人开始考究什么时候也拥有一辆。
“这让四个小时的旅程看起来只有一个半小时，”Fernanda说。“这辆车非常别致。”
Sean补充道：“这辆车太美了。我在任何一辆车上被拦的次数都没有在这辆车上的多。提醒你一下，部分原因可能是因为我和一个六英尺高的巴西超模在一起......”