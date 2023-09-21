介绍 Ferrari Enzo

二十一年前（尽管似乎不是很久以前），法拉利推出了其传奇超级跑车历史上最大的技术升级车款。更准确地说，在新款的Ferrari Enzo上展示了多项技术飞跃成果。
作为一名记者报道2002 年9 月底巴黎车展的开幕新闻 ，我的访问内容包括在先进材料（尤其是该车款创新采用碳纤维和蜂窝结构），以及空气动力学（当时最先进技术）方面的法拉利专家单独采访。迄今为止在售的所有公路车）、动力总成（法拉利最新的 V12 发动机和新型超快拨片式变速杆首次亮相）以及创新的新型碳陶瓷盘式制动器。我认为自己从来没有在车展上为介绍一辆新车投入过更多的时间。
当它在法拉利巴黎车展展台上亮相时，很少有汽车能引起如此多的惊叹声。这并不是因为汽车的美丽或优雅外形：在我看来，有很多造型更美的法拉利。（尽管其他人不一定同意。） 相反，这是因为这辆车看起来太壮观了。这是达到技术和功能巅峰的一个令人惊叹的例子。它可能缺乏造型上的优美，但它明显优先将性能考量放在第一位所产生的超凡魅力弥补了这一点。它既关乎数字，也关乎感觉; 科学与感性同样重要； 工程优异性高于风格。此前（或此后）法拉利公路车从未将功能的重要性放在第一位。
该车的设计是一次技术革新，展示法拉利在道路合法限量版超级跑车上所应用的最先进的技术成果。（仅计划生产 399 辆该款汽车：第 400 辆随后被捐赠给梵蒂冈用于慈善事活动。） 并且，其上采用的大部分技术来自一级方程式赛车，这是法拉利众多道路创新的灵感来源。
其他值得注意的地方包括汽车的名称：这是唯一以公司创始人姓名命名的法拉利。
Enzo 的设计很大程度上是在风洞中进行的，而其外形看起来就像一级方程式赛车。它具有相对尖锐并棱角分明的线条，并搭配醒目的进气口和文丘里管来调节气流。而且显然受到了当代 F1 法拉利赛车的影响，当时法拉利车手迈克尔·舒马赫和法拉利车队双双赢得了世界冠军头衔。
它提供了公路车款创纪录的下压力水平，有利于制动作用和赋予高速稳定性。其先进的主动空气动力学（在 F1 上是非法的）包括可调节的车身底部襟翼，和一个周到的自动接合后扰流板。如同 F1 赛车般，大部分空气动力技术都位在汽车下方，以提供前所未有的地面效应，包括大型后扩散器。
在 Enzo 推出后不久，我就很幸运地获得驾驶它的机会。它的下压力和空气动力学设计在高速行驶时非常明显。这是一辆真正让你与道路接触的汽车，以往从来没有超级跑车能做到这一点。它是 288 GTO、F40 和 F50 等精彩限量版超级跑车的当之无愧的继承者，但运行在更高的技术水平上。
这在其构造中非常明显。288 GTO、F40 和 F50 率先使用先进复合材料：F40 采用碳纤维和 Kevlar 车身，F50 采用 F1 风格的碳纤维单体壳。但 Enzo 将其轻盈性、刚性和强度提升到了一个新的水平。（我仍然记得这位法拉利工程师在巴黎车展上，充满了自豪地向我解释 Enzo 最先进的 F1 标准碳纤维材质。） 干重仅为 1255 公斤，对于如此强大（660 马力）V12 动力的超级跑车来说，重量轻得惊人。
新款 V12 是世界上最强大的自然吸气发动机。F140 现在为所有 V12 法拉利提供动力，并且仍然是法拉利最具标志性的现代动力系统。新型六速手自一体变速箱的换档速度快如闪电，仅为 150 毫秒，这在 21 年前是惊人的速度。
制动力非常优越。这是第一辆使用碳陶瓷制动器的公路版法拉利——这在当时 Scuderia 的 F1 赛车上很常见，但却是公路车的先驱。
与所有限量版旗舰法拉利超级跑车一样，Enzo 是先进新技术的试验台。其上大多数技术很快就应用到其他法拉利车款上。该车款也是 2005 年限量版（共生产了 30 辆）赛道原型车 FXX 的构思基础，该车拥有更强劲的 V12 发动机、更优异的空气动力学性能、更快的换挡速度和更好的制动性能。
并且，从中得到的经验及技术精华也将让其后生产的每一辆法拉利受益。