介绍 Ferrari Enzo

当它在法拉利巴黎车展展台上亮相时，很少有汽车能引起如此多的惊叹声。这并不是因为汽车的美丽或优雅外形：在我看来，有很多造型更美的法拉利。（尽管其他人不一定同意。） 相反，这是因为这辆车看起来太壮观了。这是达到技术和功能巅峰的一个令人惊叹的例子。它可能缺乏造型上的优美，但它明显优先将性能考量放在第一位所产生的超凡魅力弥补了这一点。它既关乎数字，也关乎感觉; 科学与感性同样重要； 工程优异性高于风格。此前（或此后）法拉利公路车从未将功能的重要性放在第一位。

该车的设计是一次技术革新，展示法拉利在道路合法限量版超级跑车上所应用的最先进的技术成果。（仅计划生产 399 辆该款汽车：第 400 辆随后被捐赠给梵蒂冈用于慈善事活动。） 并且，其上采用的大部分技术来自一级方程式赛车，这是法拉利众多道路创新的灵感来源。



其他值得注意的地方包括汽车的名称：这是唯一以公司创始人姓名命名的法拉利。

