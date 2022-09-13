法拉利隆重推出万众期待的Purosangue，卓越性能将让这款车型改变全球高性能汽车的格局。搭载V12自然吸气发动机，彰显跃马最强大跑车的特征，并添加了实用性和提高的驾驶高度。





该款车型以法拉利DNA为根基，以创新为核心理念，而位于比萨拉亚蒂科（Lajatico）的沉默剧院（Teatro del Silenzio）是揭晓这款改写游戏规则跑车的绝佳场所。法拉利 Purosangue来自于意大利语“纯种马”，多年来，这款车一直是谣言和猜测的主题，公众和媒体都在揣测马拉内罗到底有什么妙招。