法拉利隆重推出万众期待的Purosangue，卓越性能将让这款车型改变全球高性能汽车的格局。搭载V12自然吸气发动机，彰显跃马最强大跑车的特征，并添加了实用性和提高的驾驶高度。
该款车型以法拉利DNA为根基，以创新为核心理念，而位于比萨拉亚蒂科（Lajatico）的沉默剧院（Teatro del Silenzio）是揭晓这款改写游戏规则跑车的绝佳场所。法拉利 Purosangue来自于意大利语“纯种马”，多年来，这款车一直是谣言和猜测的主题，公众和媒体都在揣测马拉内罗到底有什么妙招。
法拉利 Purosangue 是法拉利首款四门四座汽车，将更大的空间与卓越性能相结合
现在答案就在这里，它具备四轮驱动、前置发动机的光华，比跨界车细分市场的任何一款车都拥有更大的动力。法拉利 Purosangue的设计体现了极致的空气动力学特性，蕴含了大量的创新技术，如最新的车辆动态控制系统，采用Multimatic的真正主动滑阀(TASV)系统的法拉利主动悬架技术为全球首例。
新车其中一个吸睛的设计亮点是后铰链乘客门或称其为迎宾门，旨在让乘客尽可能顺利地进出汽车，而无需增加车辆的尺寸。另外，用户还会发现车上具有法拉利有史以来最大的后备箱、前后加热座椅以及标配的Burmester高端音频系统。
独特的后铰链门让乘客更容易进出，同时保持紧凑的设计完好无损
性能数据也让人叹为观止： 法拉利 Purosangue从零到62英里/小时加速仅需3.3秒，10.2秒即可完成0-125英里/小时加速。6.5升V12发动机经过精心设计，为驾驶员提供右脚下宛如永无止境的动力，八速双离合变速器和气缸盖源自卓越不凡的812 Competizione。所产生的震撼声浪更是扣人心弦。
可持续发展是法拉利设计法拉利 Purosangue的核心关键，启动部分内饰的85%均采用可持续材料制成：车顶织物衬里由回收的聚酯制成，蓬松的地毯由从海洋废弃渔网中回收的聚酰胺打造，而新配置的Alcantara®材料也有由回收的聚酯制成。
内饰经过精心设计，为驾乘人员提供奢华材料和空间环绕的真实体验
法拉利 Purosangue的内饰完美结合了奢华的材料和宽敞的空间，注重舒适和优雅感。驾舱灵感源自SF90 Stradale，但依然保留了跃马运动跑车的基因，前排乘客前方配备了一个专用的10.2英寸屏幕，可实时显示性能数据，体验身临其境的驾驶感受。
英姿飒爽的车型与尺寸，搭配前所未有的操控感与极致性能，兼备沿袭GT赛车中的法拉利标志性风格，法拉利 Purosangue确实是一款不同凡响的跑车。