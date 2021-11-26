这一天，法拉利成为了他们的家园。跃马的员工给予了奥运英雄们热烈的欢迎，运动员们参观了生产和装配车间的不同阶段，拜访了机械加工、发动机装配和汽车组装部门。 最后，在造访了位于菲奥拉诺的全新Competizioni GT大楼后，运动员们与驾驶课程的教练一同前往赛道，体验驾驶F8 Tributo和812 Superfast时肾上腺素的飙升与兴奋。





我们采访了一些运动员，听听他们对当天的印象。





鲁杰罗·蒂塔说道：“驾驶法拉利是我的美梦成真。正如我做所有的事情一样，我开始的速度非常快，在适应节奏之前，我尽可能地将其推向极限。这就是我对待所有运动的方法。真是令人惊叹的一天”。





安东尼诺·皮佐拉托表示：“这种感觉非常特别，我从小就对发动机充满热情。在电视上看到它后，我竟然能够触摸并坐进车内，这是梦想照进现实，我非常高兴”。





菲利波·托尔图说：“驾驶非常有趣，当脚踩上踏板，身体就飞了起来......我习惯在赛道上跑得飞快，但是在赛道上驾驶汽车真的很棒极了”。

露西拉·博阿里说：“我是法拉利一级方程式的忠实粉丝，所以今天我感觉就像来到糖果店的孩子，这让我的肾上腺素飙升......我为自己是意大利人而感到无比自豪”。









恩佐·法拉利的话语此时浮现在脑海：“当我的赛车夺下方格旗时，我为作为意大利人而感到无比自豪”。





年轻的一代正追随着传奇的步伐。