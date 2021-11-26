作为一名体育记者、赛车手和赛车队负责人，他的求胜意志历久弥新，从未消退。作为一名企业家，他在每一辆新车上都倾注了自己所有的竞争热情。
今天，参观法拉利工厂的意大利奥林匹克运动员重温了这段历史与激情。谁知道恩佐会对他们说什么呢？也许他会立即感受到挑战的本能，那一缕将运动员与冠军区分开来的细微差别。
短跑运动员菲利波·托尔图（Filippo Tortu）和帆船运动员鲁杰罗·蒂塔（Ruggero Tita）都是东京奥运会的金牌得主，两人为马拉内罗带来胜利魔法。同行的还有其他意大利体育天才，包括银牌和铜牌得主:玛蒂娜·巴提妮（Martina Batini）、露西拉·博阿里（Lucilla Boari）、亚伯拉罕·孔耶多·鲁阿诺（Abraham Conyedo Ruano）、毛罗·内斯波利（Mauro Nespoli）、安东尼奥·皮佐拉托（Antonino Pizzolato）和洛伦佐·扎泽里（Lorenzo Zazzeri）。
这一天，法拉利成为了他们的家园。跃马的员工给予了奥运英雄们热烈的欢迎，运动员们参观了生产和装配车间的不同阶段，拜访了机械加工、发动机装配和汽车组装部门。 最后，在造访了位于菲奥拉诺的全新Competizioni GT大楼后，运动员们与驾驶课程的教练一同前往赛道，体验驾驶F8 Tributo和812 Superfast时肾上腺素的飙升与兴奋。
我们采访了一些运动员，听听他们对当天的印象。
鲁杰罗·蒂塔说道：“驾驶法拉利是我的美梦成真。正如我做所有的事情一样，我开始的速度非常快，在适应节奏之前，我尽可能地将其推向极限。这就是我对待所有运动的方法。真是令人惊叹的一天”。
安东尼诺·皮佐拉托表示：“这种感觉非常特别，我从小就对发动机充满热情。在电视上看到它后，我竟然能够触摸并坐进车内，这是梦想照进现实，我非常高兴”。
菲利波·托尔图说：“驾驶非常有趣，当脚踩上踏板，身体就飞了起来......我习惯在赛道上跑得飞快，但是在赛道上驾驶汽车真的很棒极了”。
露西拉·博阿里说：“我是法拉利一级方程式的忠实粉丝，所以今天我感觉就像来到糖果店的孩子，这让我的肾上腺素飙升......我为自己是意大利人而感到无比自豪”。
恩佐·法拉利的话语此时浮现在脑海：“当我的赛车夺下方格旗时，我为作为意大利人而感到无比自豪”。
年轻的一代正追随着传奇的步伐。