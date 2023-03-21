无论在任何时候，当许多法拉利跑车聚集在一起的时候，都会呈现令人惊叹的壮观景象。但今年的国际法拉利大游行也许是最令人难忘的一次，因为法拉利车主在摩洛哥聚集，一同体验一生难忘的驾驶乐趣。摩洛哥三月的气温已高达32℃，猛烈的阳光照射在沙地上，形成刺眼的反射。而一辆接一辆的法拉利汽车，就如同几千年来沙漠骆驼旅行队般，在辽阔沙漠景色中蜿蜒前行。
参加活动的法拉利车型名单非常广泛，包括近来马拉内罗推出的一些最时尚的车款。包括几辆SF90 Spider、296 GTB、Roma、一辆LaFerrari、一辆Daytona SP3，甚至还有一辆来自澳大利亚的F50。
车主们带来了全系列的法拉利车型参加此次活动，从 Romas 到 296 GTB，甚至从澳大利亚远道而来绝美的红色 F50
同时，参与车手们来自全球各地，从美国、奥地利、台湾、日本，当然还有意大利等国家，来到北非参加法拉利大游行盛举。
抵达马拉喀什并入住豪华五星级文华东方酒店后，选手们得以休息和社交，然后为未来几天即将展开的公路旅行做准备。
事实证明，活动的第一天是值得期待的，因为法拉利大游行队伍从马拉喀什到摩洛哥大西洋沿岸的港口城市索维拉，进行了长达7个小时、距离461公里的壮观往返之旅。
在三天的车程中，这条路线领略了摩洛哥最壮观的景色，从山脉和古老的红砖城市到广袤的撒哈拉沙漠
一旦完成了这一天的第一部分，法拉利跑车绕过了阿特拉斯山脉，在老城的海滨城墙上吃过午餐，自18世纪以来，城墙上的黄铜大炮就一直守卫着该沿海地区。之后，法拉利车主们开始折返，行进另一条较短的路线。车队在希沙瓦镇停下，品尝新鲜冲泡的咖啡。
下午，法拉利大游行穿越高阿特拉斯山脉中蜿蜒的山路，返回马拉喀什； 一路上，有V8和V12发动机所组成的悦耳轰鸣声伴随着美景。
第二天的行程包括约350公里的车程，前往位于高阿特拉斯地区的柏柏尔村庄泰卢埃（Télouet），继续前往设防城市艾特本哈杜（Ait Ben Haddou）、蒂奇卡，然后返回马拉喀什。
高阿特拉斯山脉与马拉喀什相邻，为队伍提供了绝美的场地和数百公里蜿蜒曲折的道路。
但是，法拉利大游行的第三天也许是最有视觉冲击力的一天，车队经过230公里、长达4小时的行驶，来到了阿加菲沙漠，那里有起伏的沙丘，伴随着骑着骆驼的游牧民纵横交错。
在返回基地时，车队行经马拉喀什历史悠久的麦地那（Medina），并在杰马法纳（Jemaa El Fna）进行了标志性的展示。这次活动的亮点还包括了一场位于马拉喀什富丽堂皇的巴伊亚宫的豪华晚宴和一场慈善拍卖会，这是一座19世纪宫殿，内有许多马赛克装饰及精美艺术作品。
随着拍卖师的锤子响起，法拉利的客户获得了品牌的纪念品和独家体验，例如费奥拉诺的 Corso Pilota Classiche，还有机会在法拉利车队马拉内罗总部的偏远车库观看2023年一级方程式大奖赛现场直播。拍卖所得将捐赠给 FMPS（摩洛哥学前教育促进基金会），这是一个促进学前教育的非营利性协会。
以此，法拉利大游行活动再次提供了一种独特的方式，结合了法拉利的驾驶快感，充满美景与古迹的国家团体旅行，以及跃马的独特的精神和友情。