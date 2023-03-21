但是，法拉利大游行的第三天也许是最有视觉冲击力的一天，车队经过230公里、长达4小时的行驶，来到了阿加菲沙漠，那里有起伏的沙丘，伴随着骑着骆驼的游牧民纵横交错。

在返回基地时，车队行经马拉喀什历史悠久的麦地那（Medina），并在杰马法纳（Jemaa El Fna）进行了标志性的展示。这次活动的亮点还包括了一场位于马拉喀什富丽堂皇的巴伊亚宫的豪华晚宴和一场慈善拍卖会，这是一座19世纪宫殿，内有许多马赛克装饰及精美艺术作品。

随着拍卖师的锤子响起，法拉利的客户获得了品牌的纪念品和独家体验，例如费奥拉诺的 Corso Pilota Classiche，还有机会在法拉利车队马拉内罗总部的偏远车库观看2023年一级方程式大奖赛现场直播。拍卖所得将捐赠给 FMPS（摩洛哥学前教育促进基金会），这是一个促进学前教育的非营利性协会。

以此，法拉利大游行活动再次提供了一种独特的方式，结合了法拉利的驾驶快感，充满美景与古迹的国家团体旅行，以及跃马的独特的精神和友情。

