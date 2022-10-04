65辆超卓法拉利经典车的车主参与了今年的老爷车盛会，活动为期三天，在阿达梅洛布布伦塔自然公园（Parco Naturale Adamello Brenta）和加尔达湖举行，并将跨越数百英里蜿蜒曲折的意大利道路。
参与活动的车型令人叹为观止； 不少于8辆华美的红色法拉利F40，还有其他车型，包括：法拉利166MM、法拉利212Inter、法拉利Dino 246 GT和其他几款法拉利F40。
观看视频：来自世界各地的经典法拉利赛车在 2022 Cavalcade Classiche 中齐聚一堂，共同穿越意大利北阿尔卑斯山
Cavalcade是法拉利组织的独家邀请活动之一，再次汇集了来自许多国家的车队，通过分享真实和难忘的经历，以及对跃马的无限激情而凝聚成一个独特大家庭。
所有跑车聚居在意大利北部的滑雪胜地平佐洛（Pinzolo），在晶莹剔透的蓝天下，V12发动机的轰鸣声打破了早晨的宁静，还有渴望上路的幸运车手们也兴奋地喋喋不休。
参与Cavalcade 赛事中出现了大约 65 辆法拉利经典车型，包括一些非常罕见的老爷车型，如 212 Inter 和 166 MM
盛会的第一阶段穿越北阿尔卑斯山，从平佐洛开往梅拉诺（Merano），车身闪耀的光彩让当地人们不禁伫立凝视着由亮丽红色、黄色和银色组成的队伍。
当天晚些时候归队后，浩浩荡荡的车队又在第二日向北绕行至卡瓦莱斯（Cavalese），返程则穿越拉瓦兹（Lavaze）山口，欣赏壮美的沿途风景，熟悉的法拉利发动机声在山谷中久久回荡。
当地人结队出来观看华丽的汽车驶过滑雪胜地和城镇，然后蜿蜒穿过山脉和山谷
最后，在第三天，车队通过波尔达拉山口（Passo Bordala），驱车前往俊美的里瓦德加尔达（Riva Del Garda）市； 这里有世界最著名的湖泊之一，法拉利车队在此背景下熠熠生辉，然后通过杜隆山口（Passo Duron）再次回到平佐洛。
法拉利老爷车盛会的声势浩荡，确实不容错失，2022年的盛典也不例外，车主们体验了一场真正独一无二的盛会后返回自己温馨的家园。