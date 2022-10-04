激情

第五届法拉利Cavalcade Classiche老爷车盛会再次见证了昔日壮观的法拉利跑车汇聚在意大利最美丽的街道上，尽展跃马王者风范
撰文: Tim Bradley

65辆超卓法拉利经典车的车主参与了今年的老爷车盛会，活动为期三天，在阿达梅洛布布伦塔自然公园（Parco Naturale Adamello Brenta）和加尔达湖举行，并将跨越数百英里蜿蜒曲折的意大利道路。

参与活动的车型令人叹为观止； 不少于8辆华美的红色法拉利F40，还有其他车型，包括：法拉利166MM、法拉利212Inter、法拉利Dino 246 GT和其他几款法拉利F40。

观看视频：来自世界各地的经典法拉利赛车在 2022 Cavalcade Classiche 中齐聚一堂，共同穿越意大利北阿尔卑斯山

Cavalcade是法拉利组织的独家邀请活动之一，再次汇集了来自许多国家的车队，通过分享真实和难忘的经历，以及对跃马的无限激情而凝聚成一个独特大家庭。

所有跑车聚居在意大利北部的滑雪胜地平佐洛（Pinzolo），在晶莹剔透的蓝天下，V12发动机的轰鸣声打破了早晨的宁静，还有渴望上路的幸运车手们也兴奋地喋喋不休。

参与Cavalcade 赛事中出现了大约 65 辆法拉利经典车型，包括一些非常罕见的老爷车型，如 212 Inter 和 166 MM

盛会的第一阶段穿越北阿尔卑斯山，从平佐洛开往梅拉诺（Merano），车身闪耀的光彩让当地人们不禁伫立凝视着由亮丽红色、黄色和银色组成的队伍。

当天晚些时候归队后，浩浩荡荡的车队又在第二日向北绕行至卡瓦莱斯（Cavalese），返程则穿越拉瓦兹（Lavaze）山口，欣赏壮美的沿途风景，熟悉的法拉利发动机声在山谷中久久回荡。

当地人结队出来观看华丽的汽车驶过滑雪胜地和城镇，然后蜿蜒穿过山脉和山谷


最后，在第三天，车队通过波尔达拉山口（Passo Bordala），驱车前往俊美的里瓦德加尔达（Riva Del Garda）市； 这里有世界最著名的湖泊之一，法拉利车队在此背景下熠熠生辉，然后通过杜隆山口（Passo Duron）再次回到平佐洛。

法拉利老爷车盛会的声势浩荡，确实不容错失，2022年的盛典也不例外，车主们体验了一场真正独一无二的盛会后返回自己温馨的家园。