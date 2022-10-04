Cavalcade是法拉利组织的独家邀请活动之一，再次汇集了来自许多国家的车队，通过分享真实和难忘的经历，以及对跃马的无限激情而凝聚成一个独特大家庭。

所有跑车聚居在意大利北部的滑雪胜地平佐洛（Pinzolo），在晶莹剔透的蓝天下，V12发动机的轰鸣声打破了早晨的宁静，还有渴望上路的幸运车手们也兴奋地喋喋不休。

