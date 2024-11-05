随着马拉内罗手包的耀目发布，法拉利在时尚配饰领域树立了全新的典范。
这款手包实为一件小巧玲珑、结构坚固的晚宴包，其精致的工艺与质感足以与1933年Alfred Van Cleef及Estelle Arpels联袂打造的镶钻金质百宝匣相媲美。
“马拉内罗手包，源自推崇独一无二理念的Atelier工作室，可谓是匠心独运的时尚杰作，”自2019年起担任法拉利全球创意总监的Rocco Iannone对其赞誉有加。事实上，1947年以来，位于马拉内罗的 法拉利Atelier工作室 便致力于打造独具魅力的跑车，树立了高级定制跑车领域的标杆。
Iannone进一步透露道：“我们的手包同样诞生于此，由精通跑车车身工艺的匠人精心制作，其制作工序亦与跃马跑车一脉相承。”
在设计方面，马拉内罗手包的造型灵感源于法拉利 Daytona,车型柔和而优美的线条。法拉利Daytona车型不仅象征着竞速精神，更是全球唯一采用“解剖学”设计理念的跑车。从上方俯瞰，车身中部收紧的轮廓，宛若身着紧身衣的女性所展现的曼妙身姿，随后线条向车身上部及侧面延展，愈显饱满。
Iannone指出：“如同在Atelier工作室，生产车间的员工们也时常提及‘紧身衣’这个源自高级定制领域的独特元素。无论何时何地，这些柔美优雅的线条，总能令我联想到跃马车型的曲线之美。”
马拉内罗手包沿用了法拉利跑车的喷涂工艺，其中包含21道精细工序，融合尖端技术与特制色彩配方，最终呈现出绚丽多彩的色调。此外，法拉利亦积极采用水性漆，无论是车身还是手包，皆拥有更多元化的配色选择。手包的内衬则全面选用与法拉利跑车内饰相同的Alcantara®面料，确保了舒适的触感。内衬的制作工序由法拉利内饰团队负责，这一环节与金属部件的装配一样，均在法拉利工厂内部完成。
此时，或许有人会心生好奇，法拉利每年究竟会推出多少款包袋呢？答案或许会令人吃惊：整整九种款式，且每一款的配色皆由法拉利风尚办公室精心挑选。
马拉内罗的团队成员解释道：“我们仅会打造一至两款独一无二的作品，例如在纽约拍卖会上以十万美元成交、通体镶嵌水晶的华美手包，以及在迈阿密以三万五千美元售出的‘海洋之梦（Ocean Dream）’，其表面满镶各种淡蓝色的水晶，仿佛将碧波荡漾的大海凝聚于方寸之间。”
而每一季的常规款配色则由法拉利风尚办公室从品牌丰富的色彩库中甄选而来。若本季的手包以一经典法拉利红色呈现，那么下一季则可能选用Elettrico蓝色或摩德纳黄等配色：每种色彩仅使用一次，绝不重复。
Iannone对此深感自豪：“这是我们为自己设定的要求，这份坚持更掀起了一股收藏热潮。”他还特别提到，知名说唱歌手兼唱片制作人Swizz Beatz正是众多狂热收藏家之一。而Beatz并非唯一钟爱马拉内罗手包的男士，这款手包不仅融合了多种跃马的标志性元素，更成为了跨越性别界限的时尚单品。这意味着马拉内罗手包开创了时尚界的新纪元，成为了有史以来第一款男女皆宜的晚宴包。
相较之下，梵克雅宝的百宝匣则专为女士打造。其以精妙绝伦的设计著称，能够容纳各种彩妆用品、附微型笔的舞卡、镜子甚至一块小巧的腕表。令人称奇的是，部分百宝匣还配有可拆式搭扣，该搭扣可根据需要作为优雅的胸针或精美的发夹佩戴。在此，我们所讨论的正是瑞士著名的心理学家Gustav Jung所描述的‘意象’理念：即内心深处强烈欲望的潜意识映射与具象化再现。而满足客户的期待与憧憬，正是法拉利的独特魅力所在。
因此金秋九月，法拉利将跑车定制服务延伸至包袋：邀请客户根据个人喜好，随心定制手包的配色、装饰细节以及内衬。
Iannone分享道：“法拉利Atelier工作室，能够满足跃马车主的各种定制需求，即便是天马行空的想法，在我们这里也已化作寻常。
同时，我们始终坚守道德及安全标准，并且严格遵守各项法规，始终将这些原则视为底线。我们可以预料到，客户可能会希望在手包的某个位置，例如铭牌上镌刻个人姓名的首字母。毫无疑问，我们将满足客户的心愿，而首字母的添加也将成为马拉内罗手包的点睛之笔：满足客户的定制需求是法拉利品牌一贯坚持的传统，如今更是在包袋领域得以传承。”
除定制服务外，法拉利还将于9月推出针对手包的售后服务。若手包不慎留下划痕，客户只需将其送至马拉内罗工厂，即可尊享与法拉利跑车同等的售后服务礼遇，涵盖专业清洁、精细抛光以及重新喷涂服务。这不仅代表了法拉利对客户服务的坚定承诺，更彰显出跃马品牌的卓越本色。