此时，或许有人会心生好奇，法拉利每年究竟会推出多少款包袋呢？答案或许会令人吃惊：整整九种款式，且每一款的配色皆由法拉利风尚办公室精心挑选。

马拉内罗的团队成员解释道：“我们仅会打造一至两款独一无二的作品，例如在纽约拍卖会上以十万美元成交、通体镶嵌水晶的华美手包，以及在迈阿密以三万五千美元售出的‘海洋之梦（Ocean Dream）’，其表面满镶各种淡蓝色的水晶，仿佛将碧波荡漾的大海凝聚于方寸之间。”

而每一季的常规款配色则由法拉利风尚办公室从品牌丰富的色彩库中甄选而来。若本季的手包以一经典法拉利红色呈现，那么下一季则可能选用Elettrico蓝色或摩德纳黄等配色：每种色彩仅使用一次，绝不重复。

Iannone对此深感自豪：“这是我们为自己设定的要求，这份坚持更掀起了一股收藏热潮。”他还特别提到，知名说唱歌手兼唱片制作人Swizz Beatz正是众多狂热收藏家之一。而Beatz并非唯一钟爱马拉内罗手包的男士，这款手包不仅融合了多种跃马的标志性元素，更成为了跨越性别界限的时尚单品。这意味着马拉内罗手包开创了时尚界的新纪元，成为了有史以来第一款男女皆宜的晚宴包。

相较之下，梵克雅宝的百宝匣则专为女士打造。其以精妙绝伦的设计著称，能够容纳各种彩妆用品、附微型笔的舞卡、镜子甚至一块小巧的腕表。令人称奇的是，部分百宝匣还配有可拆式搭扣，该搭扣可根据需要作为优雅的胸针或精美的发夹佩戴。在此，我们所讨论的正是瑞士著名的心理学家Gustav Jung所描述的‘意象’理念：即内心深处强烈欲望的潜意识映射与具象化再现。而满足客户的期待与憧憬，正是法拉利的独特魅力所在。