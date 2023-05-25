Words: Gavin Green



法拉利是最具传奇色彩且最成功的F1车队。而摩纳哥大奖赛则是最迷人且最蜚声国际的F1赛事。或许，法拉利车队于1950年5月21日在摩纳哥首次亮相一级方程式赛车，且阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari）驾驶125 S获得第二名都是命运的奇妙安排。

从那时起，法拉利在摩纳哥的夺冠往往在一级方程式传奇故事中占有特殊地位。法拉利总共9次在摩纳哥狭窄的街道上获胜，其中包括1997年至2001年间五场比赛中的三场（全部由迈克尔·舒马赫完成）。



法拉利车队最近的一次获胜在2017年，红色战车势如破竹：他们以1-2晋级，每圈都遥遥领先，塞巴斯蒂安·维特尔击败基米·莱科宁折桂。这是法拉利在一级方程式最重要比赛中第三次同时拿下冠亚军。





