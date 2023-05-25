法拉利是最具传奇色彩且最成功的F1车队。而摩纳哥大奖赛则是最迷人且最蜚声国际的F1赛事。或许，法拉利车队于1950年5月21日在摩纳哥首次亮相一级方程式赛车，且阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari）驾驶125 S获得第二名都是命运的奇妙安排。
从那时起，法拉利在摩纳哥的夺冠往往在一级方程式传奇故事中占有特殊地位。法拉利总共9次在摩纳哥狭窄的街道上获胜，其中包括1997年至2001年间五场比赛中的三场（全部由迈克尔·舒马赫完成）。
法拉利车队最近的一次获胜在2017年，红色战车势如破竹：他们以1-2晋级，每圈都遥遥领先，塞巴斯蒂安·维特尔击败基米·莱科宁折桂。这是法拉利在一级方程式最重要比赛中第三次同时拿下冠亚军。
在上面的视频中，我们回顾了一些法拉利在这个著名比赛中的经典表现。
让我们细细研究一下法拉利车队在摩纳哥赢得的一些更著名的比赛。
在1955年的摩纳哥大奖赛上，梅赛德斯-奔驰是大热门，有望获得冠军。车队拥有最高的预算和最快的赛车，而且可能由胡安·曼努埃尔·方吉奥和斯特林·莫斯两位最好的两位车手征战。法拉利车队主宰了1952年和1953年赛季之后，正经历一段艰难的时期。跃马在1954年仅赢得了两场比赛，并且在与意大利竞争对手蓝旗亚 (Lancia)对决时，失去了旗下最好的车手兼世界双料冠军阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari）。
1955年的第一场比赛在阿根廷举行，热门的主场车手方吉奥获胜。法拉利落后屈居第二。四个月后，在摩纳哥举行该赛季的第二场比赛，方吉奥杆位发车。半场比赛下来，他轻松地领先梅赛德斯队友莫斯。
1950年GP大奖赛的首圈在Tabac弯道上出现了一股意外的水浪，导致乔治·法里纳（Giuseppe Farina）、胡安·曼努埃尔·方吉奥（Juan Manuel Fangio）和其他九名车手退赛。
不被看好的法国车手莫里斯·特兰蒂尼昂（Maurice Trintignant）驾驶法拉利625获得了第九名，非常靠后。但是方吉奥和莫斯都相继退赛。这让前法拉利车手阿斯卡里获得领先优势，然而他越过了从隧道出来的减速弯，他的蓝旗亚撞破了稻草包和沙袋冲入了港口，这是摩纳哥历史上最惊人的事故。跑车立即沉没在一团蒸汽中。幸好车手游到了安全地带。（可怜的阿斯卡里于四天后在蒙扎测试时撞车逝世。）
随着阿斯卡里出局，令人惊讶的特兰蒂尼昂驾驶着不被看好的跃马赛车继承了领先优势，并一举赢得他的第一场F1比赛。（他于1958年在摩纳哥再次获胜，这是他14年F1职业生涯中的第二次也是最后一次GP胜利，对于这么危险的时代来说，职业生涯长的惊人。他于2005年去世，享年87岁。
随后的20年，法拉利没有在摩纳哥再次获胜。1975年问鼎是尼基·劳达（Niki Lauda）夺冠赛季的第一场比赛胜利，也是法拉利新款跑车312_T的第一场胜利。经过升级后，312_T系列摘下27场比赛桂冠、三个车手冠军（1975年、1977年和1979年）和四个车队冠军。
维尔纳夫（Villeneuve）在参加西班牙大奖赛之前已经有了一个出色的赛季成绩。他在摩纳哥的胜利展示了他作为车手以及全新强大的法拉利涡轮增压系统的潜力。
在那场令人难忘的摩纳哥大奖赛中，除了进维修站，劳达由始至终处于领先地位。可谓是所向披靡。
1979年，乔迪·舍克特（Jody Scheckter）在摩纳哥大奖赛上从比赛开始的第一圈一直保持领先，同时还刷新了杆位记录。在他与312 T4赛车共同创造的令人难忘的赛季中，这位南非车手利用雅克·拉菲特（Jacques Laffite）退赛的机会，获得领先地位。之后他再也没有失去领先优势，并在蒙扎创造了历史性的一二名胜利，他以第一名的姿态穿过终点线，紧随其后的是队友吉尔·维伦纳夫（Gilles Villeneuve）。
吉尔·维伦纽夫（Gilles Villeneuve）在1981年摩纳哥的胜利远没有那么干脆利落，按照这位身形精干的加拿大车手高标准，这只是他最不值得一提的胜利之一。相反，这不仅展示了维伦纽夫（恩佐·法拉利最喜欢的车手之一）的智慧，同时也证实是赛车史上的分水岭：涡轮增压法拉利的首个大奖赛胜利。
在1981年，涡轮增压发动机在摩纳哥这样的赛道上是一个障碍，而非优势。涡轮增压赛车强劲但喜怒无常； 很难驾御，尤其是在摩纳哥这样狭窄、缓慢的赛道上。搭载福特考斯沃斯自然吸气发动机的赛车占主导地位，以其额外的易操控性而成为炙手可热的车型。
2018年,塞巴斯蒂安·维特尔（Sebastien Vettel）在一场紧张激烈的冠军争夺战中。他经历来自前车的“脏气流”以及来自后方车队的令人沮丧的停车策略决策影响下，以极小的时间差获得第二名。
维伦纽夫驾驶全新的法拉利126_CK，以第二名惊喜发车。在领先车手纳尔逊·皮奎特（Nelson Piquet）撞车后，加拿大车手发现自己与卫冕世界冠军艾伦·琼斯（Alan Jones）展开激烈争夺。
涡轮增压跃马可能比琼斯的考斯沃斯威廉姆斯更难驾驶，但它也具有更强动力。维伦纽夫充分利用了这一优势，在比赛还剩四圈时，超越了因燃油压力过低而陷入困境中的琼斯。
这不仅是涡轮增压法拉利赛车的首场胜利，也是涡轮增压汽车首次在摩纳哥获胜。次年，126_C2继续为法拉利效力勇夺世界车队冠军。法拉利在1983年再次赢得该冠军头衔。从而打开涡轮增压发动机六年来统治一级方程式赛事的历史篇章，直到1989年被禁止。