马拉内罗是法拉利的家。无庸置疑的，蒙扎可说是法拉利的第二故乡。这个赛道是 意大利大奖赛 的举办地，也是法拉利多次取得最著名胜利的地方，位于马拉内罗西北 200 公里处，坐落在距米兰不远的一个绿树成荫的公园内。它也是历史上最快的赛道之一：于是获得“速度圣殿”的美名。虽然蒙扎赛道的弯道很少，但莱斯莫（Lesmo）弯道、帕拉博利卡（Parabolica）弯道和大弯道（Curva Grande）却是赛车运动中最具挑战性及最著名的弯道。蒙扎常举办最激动人心的比赛 - 包括大奖赛历史上最刺激的比赛 - 而且无疑拥有最好的氛围。在很大程度上，这必须归功于车迷们的无比热情，他们齐声为红色法拉利赛车欢呼。
蒙扎赛道是现存 F1 赛道中历史最悠久的赛道，也是继现已停用的英国布鲁克兰兹（Brooklands）赛道，和印第安纳波利斯赛道（仍主办印第安纳波利斯 500 赛事）之后第三条专门修建的赛道。该赛道建于 1922 年，曾主办第二届意大利大奖赛（1921 年在布雷西亚附近的赛道上举行）。
该赛道七十年前经过彻底改造，包括修建了一个新的高速椭圆赛道。虽然曾断断续续使用过，直到 1961 年才被认为不安全。从那时起，经典不具辅助椭圆形赛道就一直被使用，并进行了各种修改。其中最显著的特点是减速弯道，以降低速度并提高安全性。尽管如此，F1 历史上最快的单圈速度——264.4 公里时速——是在 2020 年蒙扎的排位赛中创下。
法拉利已经在蒙扎赢得 20 次意大利大奖赛，比任何其他汽车制造商都多。第一次是在 1949 年，也就是 F1 世界锦标赛开始的前一年。阿尔贝托·阿斯卡里 (Alberto Ascari) 带领法拉利车队以夺下冠亚军的亮眼成绩完赛。当时法拉利车队才刚刚成立两年。这是不久后下一场大奖赛再取得巨大成功的吉兆。
1951 年，阿斯卡里再次获胜，于是法拉利车队再次获得冠亚军。（法拉利车队并且在当年也获得第四和第五名的成绩。）1952 年，阿斯卡里再次获胜，这一年他赢得了个人以及法拉利车队的第一个世界冠军。
1960 年开始使用额外的高速椭圆赛道，菲尔·希尔（Phil Hill ）代表法拉利车队赢得了他的第一个意大利大奖赛冠军，这也是这位美国籍车手首次获得 F1 冠军。1961年，菲尔再次创造纪录，夺得世界冠军，成为第一位夺得世界冠军的美国籍车手。
然而，在法拉利维修站方面却没有什么好消息。希尔的队友沃尔夫冈·冯·特里普斯 (Wolfgang von Trips) 的赛车发生撞车事故，翻滚着冲出赛道外，不幸身亡。附近15名贴近围栏的观众也同时殒命。这凸显了蒙扎存在的隐忧。从统计数据来看，由于赛道速度极快，成了最危险的赛道之一。
前摩托车赛车手约翰-萨提斯（John Surtees）在 1964 年夺冠，为他在同一年夺得世界冠军铺平了道路。他是唯一一位同时夺得两轮车和四轮车锦标赛冠军的赛车手。当地英雄卢多维科·斯卡菲奥蒂 (Ludovico Scarfiotti) 于 1967 年为法拉利车队夺冠。他也是最后一位获得意大利大奖赛冠军的意大利籍车手。这是这位都灵人，同时也是菲亚特汽车创始人之一的孙子，首次也是唯一一次赢得 F1 世界锦标赛冠军。
1971 年，驾驶 BRM 赛车的英国车手彼得·盖辛 (Peter Gethin) 以 0.01 秒的优势夺冠，这是 F1 历史上竞争最激烈的一场赛。前五名之间的差距仅为0.61秒。该比赛的平均速度为 242.6 公里/小时，是有史以来最快的 F1 比赛（1972 年增加了两个减速弯道）。
直到 2003 年意大利大奖赛，该车仍保持着最快纪录。当时迈克尔·舒马赫以 247.6 公里/小时的速度为法拉利车队夺冠。那一年法拉利蒙扎赛道胜利仍然是 F1 赛事中速度最快的胜利。
1971 年至 2003 年间，法拉利车队取得了许多伟大的胜利，包括 1975 年克莱·雷加佐尼（Clay Regazzoni）在蒙扎大奖赛上的胜利。尼基·劳达（Niki Lauda）获得第三名，随后在同年晚些时候代表法拉利车队首次夺得 F1 锦标赛冠军（2025 年将是这一辉煌胜利的五十周年）。另一个引人注目的蒙扎胜利是1979 年乔迪·谢克特 (Jody Scheckter) 的胜利 - 这位南非车手因此获得了世界冠军。接着是 1988 年格哈德·伯杰 (Gerhard Berger) 的胜利。米歇尔·阿尔伯雷托 (Michele Alboreto) 获得第二名——这场激动人心的冠亚双收胜利在创始人恩佐·法拉利去世仅几周后取得。在 1996 年，迈克尔·舒马赫首次（共五次）代表法拉利车队赢得意大利大奖赛冠军。