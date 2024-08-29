蒙扎赛道是现存 F1 赛道中历史最悠久的赛道，也是继现已停用的英国布鲁克兰兹（Brooklands）赛道，和印第安纳波利斯赛道（仍主办印第安纳波利斯 500 赛事）之后第三条专门修建的赛道。该赛道建于 1922 年，曾主办第二届意大利大奖赛（1921 年在布雷西亚附近的赛道上举行）。

该赛道七十年前经过彻底改造，包括修建了一个新的高速椭圆赛道。虽然曾断断续续使用过，直到 1961 年才被认为不安全。从那时起，经典不具辅助椭圆形赛道就一直被使用，并进行了各种修改。其中最显著的特点是减速弯道，以降低速度并提高安全性。尽管如此，F1 历史上最快的单圈速度——264.4 公里时速——是在 2020 年蒙扎的排位赛中创下。





