勒芒是法拉利首次在全球崭露头角的赛事。由恩佐-法拉利新成立的跑车公司于 1949 年赢得了战后第一届勒芒大赛的冠军。当时战争留下的伤痕依然明显。由于担心误触地雷的危险，外场的一部分仍然是禁区。

按照以往勒芒夺冠的标准，夺冠的法拉利 166 MM 是一辆小型车，其发动机排量也是有史以来最小只有 2.0 升。然而，也是第一辆搭载V12 发动机夺冠的赛车：以前的获奖赛车通常配备排量较大的四缸和六缸发动机。



因此，166 MM 为未来的法拉利和勒芒冠军树立了新典范。其上的 V12 发动机也成了法拉利的标志。其轻质、符合空气动力学效率原理的车身影响了后来每一辆成功获得胜利的汽车。





