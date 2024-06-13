去年, 新款 法拉利 499P 赛车在世界最重要、历史最悠久的跑车耐力赛100 周年纪念活动中取得了令人印象深刻的胜利。该次胜利是法拉利获得的第10次总冠军，也是马拉内罗最出色的胜利之一。赛车手詹姆斯-卡拉多（James Calado）、安东尼奥-乔维纳齐（Antonio Giovinazzi）和亚历山多-皮埃尔-圭迪（Alessando Pier Guidi）在比赛的大部分时间里都占据着前几名的位置，击败强劲对手丰田、保时捷、标致和凯迪拉克车队。一辆 499P 赛车也从杆位发车，凸显了法拉利新款混合动力电动超跑在勒芒的首次亮相令人印象深刻。
勒芒是法拉利首次在全球崭露头角的赛事。由恩佐-法拉利新成立的跑车公司于 1949 年赢得了战后第一届勒芒大赛的冠军。当时战争留下的伤痕依然明显。由于担心误触地雷的危险，外场的一部分仍然是禁区。
按照以往勒芒夺冠的标准，夺冠的法拉利 166 MM 是一辆小型车，其发动机排量也是有史以来最小只有 2.0 升。然而，也是第一辆搭载V12 发动机夺冠的赛车：以前的获奖赛车通常配备排量较大的四缸和六缸发动机。
因此，166 MM 为未来的法拉利和勒芒冠军树立了新典范。其上的 V12 发动机也成了法拉利的标志。其轻质、符合空气动力学效率原理的车身影响了后来每一辆成功获得胜利的汽车。
法拉利在1949 年的那场胜利的表现也十分英勇。 路易吉-奇内蒂(Luigi Chinetti) 在队友彼得-米切尔-汤姆森（Peter Mitchell-Thomson，人称 "塞尔斯顿勋爵"）生病后，共驾驶了全程 24 小时中几乎 23 小时。奇内蒂后来并成为法拉利的北美进口商。
法拉利第二次夺冠是在 1954 年，同时也是法拉利最辉煌的一次胜利。当时新款捷豹 D-Type 是热门车型。冈萨雷斯（José Froilán González）的法拉利 375 Plus 在比赛的大部分时间里都处于领先地位，但不断受到包括斯特林-莫斯（Stirling Moss）在内的多辆 D-Type 赛车猛烈的攻击。集合了卓越的法拉利赛车以及冈萨雷斯的出色驾驶技术两大优点，处于劣势的法拉利车队英勇地坚持了下来，包括在大雨中也有着势如破竹的表现。
到 1958 年，捷豹在勒芒赛中上应用特殊战术一举夺冠，成为该车赛的宠儿。同样备受关注的还有两款新型赛车阿斯顿-马丁 DB3S 和保时捷 718 RSK。法拉利则是推出了久经考验的 250 TR（Testa Rossa）。该场比赛因恶劣的天气而大受影响：全程共下了 15 个小时的雨，其中三小时还是恶劣的暴雨天候。 菲尔-希尔(Phil Hill) 是 Scuderia法拉利车队最出色的赛车手之一，在副驾驶奥利维耶-根德比安（Olivier Gendebien）的帮助下，他无惧暴风雨驾驶 250 TR ，战胜了英国赛车，以 12 圈的优势击败了第二名阿斯顿-马丁。于是在美国出生的这位车手首次在勒芒赛中夺冠。希尔后来又三次赢得勒芒赛冠军，并于 1961 年成为法拉利车队的首位美国 F1 世界冠军。
到 1965 年，勒芒赛更是出现了一个新宠。福特在前一年未能击败法拉利，但他们带着更高的预算、阵容更庞大的车队，和包括菲尔-希尔（Phil Hill）在内的众多优秀车手重返赛场。并且派出了动力强劲、速度极快的新款赛车 GT40 。当时共有 11 辆福特车参赛，其中包括一款搭载7.0 公升发动机的 GT40。
面对他们的是新款法拉利 330 P2，以及由私人车手参赛的各种较早款赛车 P1 和 250 LM。在最初几圈中，GT40 和 P2 赛车几乎势均力敌。到了第七个小时，所有的福特车都已败下。随后，轮到P2 赛车发生问题。法拉利当时正在试用创新的新版径向通风盘式制动器，这种制动器不久后便在赛车运动中普及。不幸的是，新式实验性的盘式制动器开始出现裂纹。
封面图片：51号法拉利499P在2023年勒芒比赛中获胜。这是法拉利的第十次总冠军，恰逢勒芒比赛百年纪念。