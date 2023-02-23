马拉加魔术：法拉利 296 GTS

出生于马拉加的世界级艺术家巴勃罗·毕加索 (Pablo Picasso) 曾在他法国住处对侄子说：“你看南边，是马拉加。” 正是在南部的马拉加，一群精选的客户驾驶着法拉利 296 GTS，享受了如同这位天才的作品般独特的体验。

马拉加省位于地中海沿岸的伊比利亚半岛南部，以太阳海岸以及崎岖的山地地形而闻名，在这里可以观赏许多令人屏息的壮观路线和景点。这为驾驶人提供了海山风光兼收并蓄、崎岖壮观的山脉与地道的地中海蓝色、光线和亮度融为一体，呈现多元化的美景。