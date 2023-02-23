马拉加魔术：法拉利 296 GTS

出生于马拉加的世界级艺术家巴勃罗·毕加索 (Pablo Picasso) 曾在他法国住处对侄子说：“你看南边，是马拉加。” 正是在南部的马拉加，一群精选的客户驾驶着法拉利 296 GTS，享受了如同这位天才的作品般独特的体验。
马拉加省位于地中海沿岸的伊比利亚半岛南部，以太阳海岸以及崎岖的山地地形而闻名，在这里可以观赏许多令人屏息的壮观路线和景点。这为驾驶人提供了海山风光兼收并蓄、崎岖壮观的山脉与地道的地中海蓝色、光线和亮度融为一体，呈现多元化的美景。
观看视频：12名法拉利车主驾驶强劲的296 GTS飞驰在Marbella的道路上，这是非常特殊的体验
12 月，一群客户可以在一次难忘的体验中感受全新法拉利 296 GTS 的脉动，该车款全面极致奢华、精致和美丽甚至呈现于微乎其微的细节当中。
第一天，马拉加市以毕加索、蓬皮杜中心和卡门蒂森等著名博物馆的所在地而闻名，欢迎法拉利团队来到其最具标志性的地点之一——美丽华大酒店。十二辆法拉利 296 GTS 井然有序地停放在花园里等待着我们的到来。
享用完美味的午餐后，法拉利教练和车手团队进行了简报，详细解释了车辆的所有技术和动态特性，其中并包括我们将要行驶的路线的详细信息。
车手能够在马拉加蜿蜒的山路上发挥830CV V6混合动力发动机的全部功能
我们迅速坐上各自的法拉利，开离城市，进入通往隆达崎岖、荒凉、迷宫般的山脉路线，乔治·比才 (Georges Bizet) 的著名歌剧《卡门》(Carmen) 就是从该地区获得灵感。
296 GTS 的发动机的悦耳轰鸣在山区中清晰地回荡，如同演出一曲美妙的交响乐。这是一个适合发挥汽车性能的环境，客户可以驶经一连串狂野、浪漫和迷人风景，同时体验横向和纵向加速以及最大的驾驶乐趣。
除了驾驶新车外，法拉利的体验还包括有机会结识来自世界各地的车主，建立新的友谊
从隆达出发，我们进入了通往马贝拉的道路，无数曲折的路线让我们从山区的岩石景观转向极为不同的地中海景观，周围环绕着橡树林和松树林，接着向着大海下行，直到我们到达目的地，传说中的奢华马贝拉俱乐部酒店 (Marbella Club Hotel)，是 80 年代马贝拉喷气式飞机的独特摇篮。
第二天的行程充满了更多的惊喜及刺激。客户受邀至 Villa del Mar 享用早餐，这是一座壮观的标志性私人海滨别墅，经过具法拉利之家（Casa Ferrari）风格的改建和个性化。该会议内容更具技术性，我们的教练针对赛道驾驶提供更详细和准确的指导，这是当天的最大亮点。
晴朗的天气提供了一个绝佳的欣赏的机会，可以欣赏新车的流动线条，并欣赏手工制作的内饰
由于客户难掩对希望尽快到达赛道一展身手的兴奋之情，于是事不宜迟，我们立即出发前往阿斯卡里赛道。
法拉利汲取其参加众多类别比赛中获得的所有专业知识经验，最后旨在将每一项创新转移到量产车上。当我到达阿斯卡里时，我问自己，还有什么比这样特殊的赛道更适合发挥 296 GTS 全面性能的地方吗？
答案很快就揭晓，当我们开始在赛道上驾驶时，我亲身体验到唯有法拉利才能提供的卓越操控，以及肾上腺素激增的感受。为确保客户能够充分体验该车型特有的“驾驶乐趣”理念，法拉利精心设置了一系列驾驶挑战，让客户们容易测试本身技术以及汽车性能。
客户能够在专为这特别设计的“法拉利之家”的海滨别墅放松身心，然后前往赛道
一天结束时，众人在赛道豪华的乡间别墅享用了一顿露天的午餐后，其中一位参与者向我坦白：“很难表达驾驶法拉利时的感受，因为当我情绪过于高涨时，常常找不到合适的言语来表达。但这难忘的两天，将永远留在我的记忆中，我将能够详细地讲述、讲述和解释。这是一次纯粹又独特的法拉利体验。”
马拉加著名天才画家的一句名言立即浮现在我的脑海中：“行动是任何成功的根本关键。” 在这些难忘的日子里，我可以向你保证，我们采取了最纯粹的行动。也许每位客户下车时我在他们脸上看到的灿烂、亲切的微笑，就等于是活动成功的证据。