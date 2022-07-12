他曾与恩佐·法拉利相遇，与50年代的赛车手路易吉·维洛雷西（Gigi Villoresi）在赛道旁相拥，结识了Mille Miglia一千英里拉力赛传奇车手皮耶罗·塔鲁菲 (Piero Taruffi) 。并与方吉奥(Fangio)共进午餐。阿尔伯特·奥布里斯特（Albert Obrist）本人就是法拉利行走的历史。
一切都从1961年开始。阿尔贝托的公司是注塑成型包装领域的创新者，运作良好。“所以我一有钱就买了一辆法拉利”，从当时巴塞尔Monteverdi经销商处购买，该经销商随后开始建造自己的汽车。他谨慎地补充道：“那是250GTE，严格来说是一辆公路跑车，不是赛车。” 他当时只有24岁。
Albert 'Albi' Obrist 右侧是他经过精心修复的法拉利 330 America，左侧是他的 SF90 Stradale
他开始购买法拉利后，发现自己根本无法停止。“这是一种病毒，” 他轻松爽朗地笑道。时至今日，收藏长达60多年，藏品共有80多款，最新购买的车型是812 Competizione，并以订购了296 GTB。在很早的时候，他出售了一些高性能跑车以资助其法拉利“项目”。他笑着说：“我牺牲它们来建造法拉利先生本人忘记创造的‘系列’。”
实际上，“收藏系列”是他极力回避的一个词。 这位说话轻声细语的瑞士绅士礼貌地避免直呼别人的名字，他会说“television（电视机）”而不是“TV（电视）”，他以英文口语亲切地称自己为“怪老头”，所以对他而言，“收藏”一词含有太多的重商主义和投资成分。
“我将其称为我的‘项目’，我从没想过我会变得富有，” 他说。“这是为了文化。汽车是现代文化中非常重要的一部分。对我来说，它改变了世界，改变了人们的出行方式，人们的生活方式。我真的非常喜欢汽车。”
330 America 的涂装是对他的第一辆法拉利怀旧致敬，对一辆 60 年前购买的 250 GTE致敬
由于频繁地前往摩德纳，他与“了不起的人们”，也就是车手和专业工匠，以及那个时代领先的汽车车身制造商们建立了终生的友谊。他在马拉内罗多次遇见“法拉利先生”。“第一次他让我等了半个小时。但他会让国王等一个小时，所以你可以说他对我比国王还好！”他开玩笑说。
这个“项目”持续了三十年，包揽了“从最初、战前、创建车队到法拉利先生生命尽头的全部车型”，以及1932年的阿尔法罗密欧法拉利车队的8C 2300 Monza。
但在1993年，一场命运多舛的汽车“合作伙伴关系”导致奥布里斯特先生“失去”了整个系列的所有权。这确实让人非常懊恼，他的采购日子似乎一去不返了。直到10年后，与法拉利巴塞尔经销商尼基·哈斯勒（Niki Hasler）“在巴塞尔一家酒吧”的偶遇。奥布里斯特热情地说道：“他是世界上最好的汽车推销员之一，你甚至没有意识到他向你销售了一辆汽车。直到你拿到账单！”他淘气地笑了起来。“那是一辆599。接着是第二辆。然后病毒又回来了。” 他开心地笑道。
SF90 Stradale 是该系列的一部分，收藏长达60多年，藏品共有80多款
去年2月，法拉利首席营销和商务官恩里科·加列拉（Enrico Galliera）为他举办了令人惊喜的揭幕仪式，欢迎他来到菲奥拉诺提取全新的812 Competizione，并和美轮美奂的599 GTO以及F12tdf拍照留念。
奥布里斯特车库目前拥有一辆“出于怀旧原因”而修复的法拉利330 America，其色彩组合向其首辆法拉利——250 GTE致敬。但是如果一定要选出他的最爱时，他叹了口气说：“是塔鲁菲（Taruffi）于57年在Mille Miglia一千英里拉力赛上获胜时驾驶的315 S。” 经历了几任业主后，这款宝驹以5500万美元的价格售出。
他解释了对修复有急切渴望的原因，这种渴望甚至延伸到船只和房屋：“这与创作有关。我认为保持美丽事物的生命力很重要。” 他是个纯粹主义者。“对于汽车，我认为一辆1934年或1935年的汽车如果没有好的制动片，那么对其（按原厂配置）进行修复，现在就不应该使用好的制动片。”
对于阿尔伯特·奥布里斯特来说，“独创性才是最重要的”。对于一位本身就是创意的法拉利绅士来说，这可谓是天合之作。