他开始购买法拉利后，发现自己根本无法停止。“这是一种病毒，” 他轻松爽朗地笑道。时至今日，收藏长达60多年，藏品共有80多款，最新购买的车型是812 Competizione，并以订购了296 GTB。在很早的时候，他出售了一些高性能跑车以资助其法拉利“项目”。他笑着说：“我牺牲它们来建造法拉利先生本人忘记创造的‘系列’。”





实际上，“收藏系列”是他极力回避的一个词。 这位说话轻声细语的瑞士绅士礼貌地避免直呼别人的名字，他会说“television（电视机）”而不是“TV（电视）”，他以英文口语亲切地称自己为“怪老头”，所以对他而言，“收藏”一词含有太多的重商主义和投资成分。





“我将其称为我的‘项目’，我从没想过我会变得富有，” 他说。“这是为了文化。汽车是现代文化中非常重要的一部分。对我来说，它改变了世界，改变了人们的出行方式，人们的生活方式。我真的非常喜欢汽车。”