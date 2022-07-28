收藏中最闪亮的珍宝是1951年的212，于2018年购得，曾是艾米利亚优雅大赛（Amelia Concours d’Elegance）的获胜者。“这辆车非常漂亮！当我第一次看到它时，就被其优美线条惊呆了。让我惊喜的是其肌理的质量。212车型，尤其是出口的，其本质上就是一辆赛车。





你要么在上面装一个赛车车身，要么是一个公路跑车的车身。” 他熟练地讲述了这款车大起大落的历史，见证了它跨越大西洋，在勒芒角逐，并在1980年进行了修复。当被问及他是否驾驶过时，他回答说：“当然，经常开。我花了一段时间才学会如何驾驶它。我喜欢这辆车的地方就是人们从上往下看，总会问司机在哪里？司机在右手边，”他笑着说。“每个人都给我竖起大拇指。” 人们经常可以看到他驾驶着212，在纽约绿树成荫的帕切斯区穿梭。“我会在夏季时把它带到蒙托克。”





当被问及为什么仍然购买法拉利时，他顿了顿。“在遇到妻子之前，我买了我的第一辆法拉利。如今除了我的妻子和孩子，法拉利是我生命中永恒不变的一件事。” 说起来它的意义非同小可。“是的，没错，”他若有所思地同意道。然后他变的快活起来。“即使在我拼命工作的时候，法拉利也是我的周六‘首选’车。”





那位如饥似渴地阅读杂志的少年后来怎么样了？他现在是“收藏家”、“投资者”还是“Ferrarista”？“我更喜欢最后一个，”他做个鬼脸笑道。很少人比他更配得上这一称谓了。