那是在1950年代后期。一个痴迷于汽车杂志的15岁纽约少年缠着他的父亲参观曼哈顿车展，以便近距离接触一辆法拉利 250 PF Cabriolet。“绳子后面的人说这辆车要13000美元，”讲故事的人用地道的纽约口音说。“我父亲跟他说：‘你在开玩笑吧？我的凯迪拉克只要六千，还能载四个人。这东西只能载两人，所以它应该是那价格的一半’。 我在那里泪流满面，知道我永远不会得到这样的车。我的父亲是个有趣的人。”
Peter Kalikow，自 1967 年以来一直是法拉利收藏家，在纽约的家中，左边是他的 812 GTS，右边是稀有的 1951 212 Export
到1963年7月，这位20岁的年轻小伙在一个周末的一天与女友前往长岛琼斯海滩，但当时阴云密布。“所以我们去了罗克兰县的尼亚克，去见一个我认识的人，鲍勃·格罗斯曼（Bob Grossman），他有一大堆法拉利跑车。” 这次会面成就了其首次驾驶法拉利的经验，一辆1962年的SuperAmerica 400 SA Cabriolet。“鲍勃告诉我，没问题，把车开出去吧。但不要弄坏了。” 彼得马上被迷住了，但他没有钱。“所以我制定了一个计划”。
他首先说服了其宠溺的母亲给她自己买了一辆劳斯莱斯Silver Cloud III。经历了此般奢华后，她儿子对法拉利的不懈恳求变得更加难以拒绝，终于在1967年，他自豪地成为了一辆330 GTC的车主。年仅24岁。“每当有人问我是如何开始我的法拉利收藏时，我总是说：‘从拥有伟大的父母开始！'”他大声笑着说。
Kalikow 在他的 212 Export 驾驶室内：“当我从顶上下来时，人们总是想知道司机在哪里！司机在右手边”
如今，卡利科夫是一位非常成功的房地产开发商和受人尊敬的慈善家，他资助了纽约市的大屠杀博物馆，长老会医院、以马内利会堂、霍夫斯特拉大学和二战博物馆。2008年，他因对意大利犹太社区的突出贡献而获得意大利功绩勋章，时常自豪地佩戴着绿色荣誉徽章。
十年前，他定制了一辆SuperAmerica 45庆祝自己的45岁生日。收藏系列到了今年9月将满55年，打造了“约有60”辆车型的庞大阵容。“我们仍然有劳斯莱斯，我留着它和跃马们一起，因为我称它为我所有法拉利收藏的起源。”
“当地上有雪时，我最喜欢开的车是 F12berlinetta。如果天气好，我就会开出 812 GTS（如图）”
收藏中最闪亮的珍宝是1951年的212，于2018年购得，曾是艾米利亚优雅大赛（Amelia Concours d’Elegance）的获胜者。“这辆车非常漂亮！当我第一次看到它时，就被其优美线条惊呆了。让我惊喜的是其肌理的质量。212车型，尤其是出口的，其本质上就是一辆赛车。
你要么在上面装一个赛车车身，要么是一个公路跑车的车身。” 他熟练地讲述了这款车大起大落的历史，见证了它跨越大西洋，在勒芒角逐，并在1980年进行了修复。当被问及他是否驾驶过时，他回答说：“当然，经常开。我花了一段时间才学会如何驾驶它。我喜欢这辆车的地方就是人们从上往下看，总会问司机在哪里？司机在右手边，”他笑着说。“每个人都给我竖起大拇指。” 人们经常可以看到他驾驶着212，在纽约绿树成荫的帕切斯区穿梭。“我会在夏季时把它带到蒙托克。”
当被问及为什么仍然购买法拉利时，他顿了顿。“在遇到妻子之前，我买了我的第一辆法拉利。如今除了我的妻子和孩子，法拉利是我生命中永恒不变的一件事。” 说起来它的意义非同小可。“是的，没错，”他若有所思地同意道。然后他变的快活起来。“即使在我拼命工作的时候，法拉利也是我的周六‘首选’车。”
那位如饥似渴地阅读杂志的少年后来怎么样了？他现在是“收藏家”、“投资者”还是“Ferrarista”？“我更喜欢最后一个，”他做个鬼脸笑道。很少人比他更配得上这一称谓了。