浩一保谷第一次看到法拉利是在初二的时候，在一本名为《Sports Cars of the World（世界跑车）》的日语书中。 “我无法将目光从长鼻的Berlinetta身上移开，”他回忆道。那个时代，法拉利在日本并不那么出名，但看到250 GTO原型车的那一刻他就成为了汽车爱好者，更具体地说，是法拉利爱好者。
浩一保谷和他的法拉利 812 GTS
在34岁时，他购买了人生第一辆法拉利---512 BBi，实现了拥有一辆法拉利的梦想。那是四十年前的事了。“第一辆法拉利是最令人目眩神迷的。喷射发动机既安静又快速，”他回忆道。“而且我对新品牌轮胎的驾驶舒适度感到惊讶。”
他对菲奥拉万蒂（Fioravanti）的设计产生了特别的钦佩之情。在没有放弃512 BBi的情况下，他购买了一辆1971年的法拉利“Daytona”365 GTB/4，并且非常享受其沉重的方向盘和离合器踏板。那辆前置发动机的12缸法拉利具有与Midship车型完全不同的魅力。
“在低速时很难控制，”他说。“不过一旦达到特定的车速，你就会被V12发动机的轻松旋转感觉和声浪所吸引。这是一款真正的GT跑车，”他钦佩地说道。然而，少年时代对250 GTO的渴望并没有消失，而是“像梦中之梦一样”留在他心中。
作为少数订购 F40 的日本人之一，浩一保谷访问了马拉内罗。 “我坐在原型车的副驾驶座上，体验了两次飞驰在Fiorano赛道的感觉”
他购买了一辆275 GTB4，试图拥有更接近那个传奇车型的跑车。然后，四十岁生日成为了其法拉利冒险之旅的转折点。他得知法拉利将发布自己的40周年纪念车型。此外，有消息称它将借鉴GTO的创作理念，成为与赛车世界直接相连的车型。
浩一立志要得到一辆。这件将是他庆祝自己40岁生日的另一种方式。他说：“我永远不会忘记早在1988年5月，也就是恩佐去世前几个月，我作为少数几个正式订购了F40的日本客户之一拜访了马拉内罗。我坐在F40原型车的乘客座位上，两次体验了菲奥拉诺赛道。” 浩一对那辆F40的超凡表现感到非常兴奋。
在他心爱的 365 GTB/4 'Daytona' 的驾驶舱内
那天他意识到，与赛车运动息息相关的高性能公路汽车的新时代即将来临。从此以后，浩一的策略是收购稀有的12缸旗舰车型，比如F512 M和550 Barchetta，这两款车型在各自的世代中都非常罕见。 他还买了一辆599 GTB Fiorano，这是除了488 Pista之外，他拥有的唯一一辆双尾灯法拉利，作为一款与源自赛车运动的V8双涡轮增压车型，对他来说代表着F40的第二次到来。
浩一家庭车库的最新成员是812 GTS。“技术进步真的棒极了，不是吗？”他宣称。“想到这台812 GTS是马拉内罗每一项技术创新的积累结晶，我就非常震撼。我对法拉利品牌有着真挚的热爱，我真的感到非常幸福”。
他认为812 GTS“安静且快速”。这与他在40年前对512 BBi的印象一样。他称之为“创新累积的结果”。在描述自己的购车历史时，他变得富有哲理。“一辆法拉利代表着一个梦想。不过一旦实现了一个梦想，你就一定会期望它继续下去。在法拉利的世界里，总有一个‘梦想的延续’。”