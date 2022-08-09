在34岁时，他购买了人生第一辆法拉利---512 BBi，实现了拥有一辆法拉利的梦想。那是四十年前的事了。“第一辆法拉利是最令人目眩神迷的。喷射发动机既安静又快速，”他回忆道。“而且我对新品牌轮胎的驾驶舒适度感到惊讶。”





他对菲奥拉万蒂（Fioravanti）的设计产生了特别的钦佩之情。在没有放弃512 BBi的情况下，他购买了一辆1971年的法拉利“Daytona”365 GTB/4，并且非常享受其沉重的方向盘和离合器踏板。那辆前置发动机的12缸法拉利具有与Midship车型完全不同的魅力。





“在低速时很难控制，”他说。“不过一旦达到特定的车速，你就会被V12发动机的轻松旋转感觉和声浪所吸引。这是一款真正的GT跑车，”他钦佩地说道。然而，少年时代对250 GTO的渴望并没有消失，而是“像梦中之梦一样”留在他心中。



